'सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करना मृत्युदंड जैसा', किसको नौकरी से हटाने पर SC ने कही ये बात?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को ‘फांसी पर लटका देने’ से बड़ी उसके साथ और क्या नाइंसाफी हो सकती है.

तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी के बर्खास्त उप-कुलसचिव की सेवा बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने कहा कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर आर. सरवणन को दोषी ठहरा दिया गया

आर. सरवणन को मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आय से अधिक संपत्ति का दोषी करार दिया था

कोर्ट ने कहा- नौकरी से बर्खास्त होने से व्यक्ति आर्थिक रूप से असहाय हो जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बेहद अहम टिप्पणी में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करना उसके लिए मृत्युदंड से कम नहीं है. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी के उप कुलसचिव आर. सरवणन की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया. आर. सरवणन को आय के ज्ञात स्त्रोतों से ज्यादा संपत्ति रखने का दोषी ठहराते हुए हाईकोर्ट ने पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया था.

सुनी-सुनाई बातों पर दोषी करार दिया गया, बोला सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट की बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और सिंगल बेंच के पहले के आदेश को बरकरार रखा. सिंगल बेंच ने आर. सरवणन की उप कुलसचिव के पद पर सेवा बहाल करने का फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी की ओर से गठित एक सदस्यीय आयोग की जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि आर. सरवणन को बिना किसी सबूत के दोषी ठहरा दिया गया. बेंच ने कहा कि सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को ‘फांसी पर लटका देने’ से बड़ी उसके साथ और क्या नाइंसाफी हो सकती है.

सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाना मृत्युदंड से कम नहीं, कोर्ट की अहम टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच ने किसी ठोस और उचित कारण के बिना एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप किया. 16 अक्टूबर को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने इस मामले में पारित आदेश में कहा, 'सेवा से बर्खास्तगी या हटाने की सजा सबसे कठोर दंड है और सरकारी कर्मचारी के लिए यह मृत्युदंड से कम नहीं है. इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं और यह कर्मचारी के परिवार को भी प्रभावित करती है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्त करने के ऐसे आदेश से सरकारी कर्मचारी सेवा से जुड़े उन सभी लाभों से वंचित हो जाता है, जिन्हें उसने अपनी नौकरी के दौरान अर्जित किया होता है और वह आर्थिक रूप से असहाय हो जाता हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'जब इसके इतने गंभीर परिणाम होते हैं, तो रिट अदालत मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती. उपयुक्त मामलों में रिट अदालत को अपनी ओर से लगाई गई सीमाओं से बाहर आकर दंड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए.'

यूनिवर्सिटी ने सिंगल बेंच के फैसले पर उठाए थे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय की इस दलील को खारिज कर दिया कि सिंगल जज बेंच को रिट क्षेत्राधिकार के तहत मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि संबंधित कर्मचारी के पास तमिलनाडु सेवा नियमों के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश को यह बताने के लिए किसी न्यायिक फैसले के संदर्भ की जरूरत नहीं थी कि रिट अदालत की शक्तियों पर कुछ स्व-निर्धारित सीमाओं को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं है.

बेंच ने कहा, 'ये शक्तियां भले ही विवेकाधीन हों, लेकिन हाईकोर्ट न्याय, निष्पक्षता और सुविवेक को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है.' कोर्ट ने कहा, 'न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में वैधता, अतार्किकता या प्रक्रियात्मक रूप से कुछ अनुचित हो तो उसकी जांच करने के लिए भी किया जाता है.'



यह भी पढ़ें:- सलमान के नाम पर सेलिब्रिटिज को टारगेट करना सिर्फ 'आंखों का धोखा'! एक्सपर्ट ने बताई हमले के पीछे की पूरी कहानी