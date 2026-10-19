अगले 73 दिनों में भारत को खेलने हैं 18 मैच, NZ और SL के खिलाफ खेलेगी सीरीज; देखें टीम इंडिया का शेड्यूल

Team India Schedule 2026: भारतीय टीम को साल 2026 के खत्म होने से पहले 73 दिनों में कुल 18 मुकाबले खेलने हैं. न्यूजीलैंड के दौरे के बाद श्रीलंका से सीरीज खेली जाएगी.

भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी, जिसमें टीम इंडिया ने 2-1 से वनडे सीरीज जीत ली थी, लेकिन टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई थी. साल 2026 में टीम इंडिया ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. इसी साल टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भी जीता था. अब इस साल को खत्म होने में 73 दिन रह गए हैं और अगले 73 दिनों में टीम को कुल 18 मुकाबले खेलने हैं और ये सभी मैच दो टीमों के खिलाफ होंगे. अक्टूबर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जिसके बाद घर पर श्रीलंका से सीरीज खेलेगी.

भारतीय टीम के लिए दो मैचों की टेस्ट सीरीज काफी अहम है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया को बचे हुए सभी टेस्ट जीतने ही होंगे. इस साल टीम को सिर्फ दो टेस्ट खेलने हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे और कीवी टीम को उसके घर पर हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा.



न्यूजीलैंड-श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी सीरीज

भारतीय टीम को साल 2026 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 18 मैचों की सीरीज खेलनी है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट, 5 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. भारतीय टीम को न्यूजीलैंड में कुल 12 मुकाबले खेलने हैं. इस सीरीज से लौटने के बाद श्रीलंका की टी भारत आएगी. भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 18 मैचों के साथ टीम इंडिया का ये साल खत्म होगा. ऐसे में टीम जीत के साथ ये साल खत्म करना चाहेगी. बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. हालांकि, इस सीरीज के बीच में बोर्ड श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है.

कैसा है भारत-न्यूजीलैंड का शेड्यूल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत गुरुवार 22 अक्टूबर से होगी. भारत और न्यूजीलैंड का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. दूसरा मैच 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा. तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में 27 अक्टूबर को होना है. पांचवां मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. सीरीज का आखिरी मैच 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. दूसरा मुकाबला 7 नवंबर को वेलिंगटन, तीसरा मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन, चौथा वनडे 13 नवंबर को माउंट मौनगानुई और पांचवां मैच 15 नवंबर को माउंट मौनगानुई में ही खेला जाएगा.

टी20 और वनडे के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 19 नवंबस से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में खेला जाएगा. इसके अलावा, दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेला जाना है.

कब खेली जाएगी भारत-श्रीलंका की सीरीज?

न्यूजीलैंड दौरे से लौटने के बाद भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर देंगे. भारत और श्रीलंका के बीच पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. भारत और श्रीलंका का पहला वनडे मैच 13 दिसंबर को दिल्ली में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा मैच 16 दिसंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा और सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 22 दिसंबर को राजकोट में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टी20 24 दिसंबर को कटक में खेला जाना है. वहीं, तीसरा टी20 मैच 27 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

शुरुआती तीन मैचों के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

चौथे और पांचवें मैच के लिए भारत की वनडे टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.