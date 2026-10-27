तमिलनाडु में जेल से कैसे भागे 17 कैदी? फरार होने का कैसे बनाया प्लान, जानिए 5 सवालों के जवाब

तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन ने थेनी जेल ब्रेक कांड पर कहा कि यह 1995 के बाद पहली बार है, जब इतनी बड़ी संख्या में कैदी जेल से एकसाथ भाग गए.

तमिलनाडु में जेल से भागे हुए 4 कैदी गिरफ्तार

पुलिस ने 13 को पकड़ने के लिए बनाईं 17 टीमें

एमके स्टालिन ने टीवीके सरकार को 'निकम्मा' बताया

तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कमपट्टी जेल से 17 अंडरट्रायल कैदी सोमवार (26 अक्टूबर) की देर रात भाग गए. पुलिस ने भागे हुए कैदियों में से चार को गिरफ्तार कर लिया और बचे हुए 13 को पकड़ने के लिए 17 स्पेशल टीमें बनाई हैं.

तमिलनाडु के डीजीपी जेल संदीप राय राठौर ने बताया कि रात को थेनी जिले की जेल से 17 कैदी 'ह्यूमन एरर' की वजह से भाग गए. उन्होंने बताया कि भागते हुए कैदियों में से चार को पहले ही पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी को पकड़ने के लिए थेनी जिले और आस-पास के इलाकों में इंटेसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है.

अधिकारी केरलम में अपने काउंटरपार्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट में हैं ताकि इंटर स्टेट बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सके. सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कैदी जेल से भागने में सफल कैसे हुए? उन्होंने जेल प्रशासन की किस कमी का फायदा उठाया? इस घटना को 5 सवालों के जवाब से समझते हैं-

#UPDATE | Tamil Nadu | Four escaped prisoners have been arrested by police during combing operations: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari 17 inmates had escaped from the Theni sub-jail late last night (Pics Source: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari) — ANI (@ANI) October 27, 2026

1-जेल से कैसे भागे कैदी?

डीजीपी जेल के मुताबिक, ये सभी 17 कैदी एक ही सेल में बंद थे. इनमें से एक कैदी ने मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया, जिसके बाद दूसरे कैदी जेल स्टाफ को गेट खोलने के लिए चिल्लाने लगे. वो बार-बार बीमारी की दुहाई देकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए कह रहे थे. जेल के कर्मचारी उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने सेल के गेट खोल दिए.

2-किस कमी का फायदा उठाया?

जेल स्टाफ ने जैसे ही सेल को खोला, वहां मौजूद सभी कैदियों ने उन पर हमला कर दिया और वहां से भाग गए. इस घटना में तीन कर्मचारी घायल भी हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. स्टाफ की ओर से मानवता दिखाई गई, लेकिन ये कैदियों ने साजिश रची थी.

3- किस कैदी ने बनाया था प्लान?

छोटे-मोटे अपराधों को अंजाम देकर जेल में आए कैदी इस तरह की वारदात को अंजाम देने से डरेंगे, लेकिन हत्या या बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके अपराधियों को इसमें हिचक नहीं होगी. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, जब जेल स्टाफ ने सेल को खोला तो मर्डर में शामिल रहे 5 कैदियों ने जेल स्टाफ को पकड़ लिया, जिसके बाद इतना बड़ा कांड हुआ.

4- कैदियों के भागने के बाद क्या हुआ एक्शन?

जेल प्रशासन ने अब तक अलग-अलग रैंक के 9 गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया है. डीजीपी ने कहा कि कैदियों के भागने की वजह बनी चूक और हालात की डिटेल में जांच के आदेश दिए गए हैं. ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कुछ जेल अधिकारियों के आरोपी कैदियों के साथ मिलीभगत के सवाल पर कहा कि ऐसी किसी भी सांठगांठ का पता जांच के बाद ही चल पाएगा.

5- कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है?

तमिलनाडु के डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि कैदियों के भागने की खबर मिलते ही हमने साउथ और सेंट्रल जोन के सीनियर अधिकारियों को गाड़ियों की चेकिंग करने और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर निगरानी बढ़ाने के लिए अलर्ट दिया. केरल से सटे डिंडीगुल जिले में 16 चेक पोस्ट बनाए हैं. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में केरलम पुलिस के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.

#WATCH | Tamil Nadu | Security teams conduct intensive vehicle checking following the incident where 17 inmates have escaped from the Theni sub-jail. 17 special teams have been formed to track down and apprehend the escaped prisoners. One escaped prisoner has been arrested by police during combing operations: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari — ANI (@ANI) October 26, 2026

टीवीके सरकार पूरी तरह निकम्मी: स्टालिन

एमके स्टालिन ने कहा कि मुझे लगता था कि सिर्फ जमानत पर छूटे लोगों पर कोई निगरानी नहीं होती, लेकिन लगता है कि यह प्रशासन इतना नाकारा है कि जेल के अंदर बंद कैदी भी भागने में कामयाब हो जाते हैं. पुझल जेल से दो कैदियों के भागने के झटके से हम संभल भी नहीं पाए थे कि अब थेनी जिले की एक जेल से 17 कैदी भाग गए हैं.

स्टालिन ने एक्स पर लिखा, 'कहा जा रहा है कि 1995 के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में कैदी एक साथ भाग निकले. 2026 में, जब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद हैं, तब ऐसी घटना का होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. बाहर अपराधी पूरी आजादी के साथ अपराध कर रहे हैं, जबकि जेल के अंदर बंद अपराधी बेखौफ होकर भाग रहे हैं.

Breaking Bad தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் Prison Break-உம் தொடங்கிவிட்டது! ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளைத்தான் கண்காணிப்பதில்லை என்று நினைத்தேன். சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகளையும் தப்பிக்க விடும் இலட்சணத்தில்தான் இந்த ஆட்சி இருக்கிறது. புழல் சிறையில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பி ஓடிய அதிர்ச்சியில் இருந்து நாம் மீள்வதற்குள், தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியுள்ளனர். ஒரேயடியாக இத்தனை கைதிகள் தப்பிப்பது 1995-க்குப் பிறகு இதுதான் முதல்முறை என்கிறார்கள். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், கண்காணிப்பு வசதிகளும் மேம்பட்ட 2026-இல் இப்படி நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. வெளியில் இருக்கும் குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாகக் குற்றங்களைப் புரிகிறார்கள். உள்ளே இருக்கும் கைதிகளும் தைரியமாகத் தப்பிச் செல்கிறார்கள். மொத்தத்தில், ஒன்றுக்கும் உதவாத good for nothing அரசாக இந்த மூடர்கூடத் த.வெ.க. அரசு இருக்கிறது. இவர்கள் மக்களைக் காக்கப் போவதில்லை. மக்களே அவர்களைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவல நிலைக்குத் தமிழ்நாடு சென்றுவிட்டது. — M.K.Stalin (@mkstalin) October 27, 2026

टीएमके चीफ ने टीवीके सरकार को पूरी तरह निकम्मी बताया. उन्होंने कहा कि ये लोग जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते. तमिलनाडु की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को अब अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ रही है.

कनिमोझी बोलीं- TVK की पुलिस IT विंग क्या करेगी बहाना?

डीएमके सांसद कनिमोझी ने इस घटना को लेकर विजय सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'खबरों के अनुसार, थेनी जिले की थेक्कमपट्टी जेल से 17 कैदी जेल गार्ड्स पर हमला करके भाग गए हैं. यह सरकार न तो अपराधियों को पकड़ पा रही है और न ही जो पहले से जेल में हैं, उन्हें सुरक्षित रख पा रही है.'

कनिमोझी ने पूछा इस घटना पर टीवीके की पुलिस आईटी विंग अब किस तरह का बेतुका बहाना बनाएगी.

देश के बड़े जेल ब्रेक कांड

-1986 में कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल से फरार हो गया. हालांकि उसे फिर पकड़ लिया गया.

-27 फरवरी 1995 की रात मद्रास सेंट्रल जेल से प्रतिबंधित संगठन लिट्टे के 9 कैदी फरार हो गए.

-15 अगस्त 1995 की रात को वेल्लोर फोर्ट स्पेशल कैंप जेल को ब्रेक करके लिट्टे के 43 उग्रवादी सुरंग बनाकर फरार हो गए.

-साल 2004 में पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा समेत 4 कैदी चंडीगढ़ की जेल से सुरंग खोदकर भाग गए.

-फूलन देवी की हत्या का आरोपी शेर सिंह राणा साल 2004 में तिहाड़ से फरार हो गया.

-बिहार के जहानाबाद जेल पर 13 नवंबर 2005 की रात माओवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें जेल के 389 कैदी भाग गए.

-छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जेल से 16 दिसंबर 2007 को 299 कैदी फरार हो गए, जिनमें से 110 नक्सली थे.

पंजाब की नाभा जेल में नवंबर 2016 में पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ हथियारबंद हमलावर पहुंचे और खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू समेत 6 कैदियों को भगा ले गए.

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