Tamil Nadu Govt Formation: विजय को शपथ लेने क्यों नहीं दे रहे राज्यपाल? क्या कहता है नियम?

डीएनए एक्सप्लेनर
थलपति विजय बीते दो दिन में दो बार राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात कर चुके हैं. लेकिन राज्यपाल ने अब तक उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है. इसका तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारे में विरोध शुरू हो गया है.
तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारे में एक अलग तरह की सॉलिडैरिटी देखने को मिल रही है. यहां TVK चीफ विजय को सरकार बनाने का न्योता न दिये जाने का विरोध शुरू हो गया है. जिस DMK को चुनाव हराकर TVK सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, वो और उसके सहयोगी मांग कर रहे हैं कि विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने दिया जाए. उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए.
7 मई को TVK प्रमुख थलपति विजय से मुलाकात के बाद, तमिलनाडु लोकभवन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया, 'राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने TVK अध्यक्ष विजय को 7 मई को मिलने के लिए बुलाया था. इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें समझाया कि सरकार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि तमिलनाडु विधानसभा में उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट हो.'
सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता नहीं दिए जाने का तमिलनाडु की कई पार्टियों ने विरोध किया है. चुनाव हारने वाली DMK, MNM, CPI, VCK जैसी पार्टियों का कहना है कि यह अस्वीकार्य है और जनता के फैसले का अपमान है.
MNM चीफ कमल हासन ने लिखा, 'मेरे भाई एमके स्टालिन ने ऐलान किया है कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं. हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे. मैं उनकी राजनीतिक समझ का सम्मान करता हूं. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए. यह कोई मांग नहीं है, हम बस उन्हें उनके संवैधानिक दायित्व की याद दिला रहे हैं.'
कमल हासन ने आगे लिखा, 'विजय के नेतृत्व वाली TVK ने 108 सीटें जीती हैं. उन्हें सरकार बनाने का न्योता न देना तमिलनाडु की जनता के फैसले का अपमान करने के बराबर है. 233 चुने हुए प्रतिनिधि शपथ नहीं ले पा रहे हैं, यह राज्य का अपमान है. यह लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है. जनता के फैसले का पूरा सम्मान होना चाहिए.'
कमल हासन ने SR बोम्मई केस का जिक्र करते हुए लिखा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बहुमत विधानसभा में साबित करना ज़रूरी है, राजभवन (अब लोकभवन) में नहीं.
वहीं, VCK के प्रमुख थोल तिरुमवलवन ने कहा कि विजय को शपथ लेने देना चाहिए. उन्होंने कहा कि विजय विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं. इसी तरह CPI के तमिलनाडु स्टेट सेक्रेटरी एम वीरापंडियन ने कहा कि राज्यपाल को विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए.
विधानसभा चुनाव के बाद जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास सदन के 50 प्रतिशत से ज्यादा सदस्यों का समर्थन होता है, उन्हें राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देते हैं. अगर हंग एसेंबली बनती है, जैसे इस वक्त तमिलनाडु में बनी है, तब राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर उस लीडर को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, जो सदन में अपना बहुमत साबित कर सकें.
विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु चुनाव में 108 सीटें जीती हैं. विजय खुद दो सीटों से लड़े थे, ऐसे में एक सीट उन्हें छोड़नी होगी. ऐसे में उनके पास खुद को मिलाकर 107 विधायकों का समर्थन है. तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 सीट है. 5 सीटों वाली कांग्रेस ने विजय को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है. यानी विजय के पास 112 विधायकों का समर्थन है.