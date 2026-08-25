चीन की मिसाइलों को हवा में ही रोकेगा ताइवान का 'स्ट्रॉन्ग बो', जानें कैसे करेगा काम?

ताइवान चीन के बढ़ते मिसाइल खतरे से निपटने के लिए 'स्ट्रॉन्ग बो' डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है. जानिए कैसे काम करता है ताइवान का यह नया सुरक्षा कवच.

'स्ट्रॉन्ग बो' मिसाइल सिस्टम को ताइवान खुद बना रहा है ताकि वह चीन के खतरों का मजबूती से सामना कर सके.

यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को कम से कम 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर हाइपरसोनिक स्पीड से नष्ट कर सकता है

यह मिसाइल शील्ड ताइवान के सुरक्षा ग्रिड 'टी-डोम' की सबसे बाहरी और मजबूत सुरक्षा दीवार बनेगी.



Strong Bow Shield System: चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा दीवार तैयार कर रहा है. ताइवान स्वदेशी तकनीक से एक बेहद एडवांस एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसका नाम है 'स्ट्रॉन्ग बो' . इसे चीन के लगातार बढ़ते मिसाइल बेड़े और आधुनिक हथियारों से अपनी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है.

क्या है 'स्ट्रॉन्ग बो' मिसाइल शील्ड?

'स्ट्रॉन्ग बो' को ताइवान में स्थानीय स्तर पर 'चियांग कोंग' या 'टिएन कोंग IV' / 'स्काई बो IV' कहा जाता है. यह ताइवान की अपनी स्वदेशी तकनीक से तैयार की जा रही एक जमीन आधारित एंटी-टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है. इस पूरे प्रोजेक्ट को ताइवान के नेशनल चुंग-शान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (NCSIST) द्वारा विकसित किया जा रहा है. बजट की बात करें तो ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए 36.1 बिलियन न्यू ताइवान डॉलर (लगभग 1.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रस्ताव रखा है.

इस बजट के जरिए ताइवान का इरादा दो स्ट्रॉन्ग बो सिस्टम और 128 इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने का है. यह फंडिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल मई में विशेष रक्षा बजट में कटौती के दौरान इस कार्यक्रम को बाहर कर दिया गया था. अब इसे दोबारा कैबिनेट के सामने पूरक बजट के रूप में रखने की तैयारी है.

चीन के सामने ताइवान की मजबूरी?

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स (PLARF) लगातार अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ा रही है. चीन के बेड़े में कम दूरी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल हैं.

ऐसे में ताइवान किसी एक रक्षा प्रणाली पर निर्भर नहीं रह सकता था. चीन के विशाल मिसाइल बेड़े का मुकाबला करने के लिए ताइवान को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो दुश्मन के विभिन्न प्रकार के खतरों को उनके रास्ते में ही बहुत पहले ट्रैक करके तबाह कर सके. 'स्ट्रॉन्ग बो' इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है.

यह सुपर-एडवांस तकनीक कैसे काम करती है?

यह मिसाइल शील्ड दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को कम से कम 70 किलोमीटर (43 मील) की ऊंचाई पर ही मार गिराने की क्षमता रखती है. जो ताइवान के करंट पैट्रियट और टिएन कोंग III सिस्टम्स से कहीं ज़्यादा एडवांस है. इस सिस्टम का इंटरसेप्टर वर्टिकली लॉन्च होकर अपने सॉलिड-फ्यूल टू-स्टेज रॉकेट मोटर की मदद से सुपर-फास्ट हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेता है. उड़ान के दौरान यह मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस का यूज करती है और रास्ते में रडार से मिड-कोर्स करेक्शन्स लेती रहती है, जबकि अटैक के फाइनल फेज में यह पूरी तरह से एक एक्टिव सीकर पर स्विच कर जाती है.

इसके अलावा, एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर जहां हवा बहुत पतली होती है यह मोड़ने के लिए 'थ्रस्ट-वेक्टर कंट्रोल' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और दुश्मन की मिसाइल को पूरी तरह से स्वाइप-लेफ्ट करने के लिए अपने साथ एक हाई-एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन वारहेड कैरी करती है.

T-Dome क्या है?

ताइवान किसी एक सिक्योरिटी सिस्टम पर डिपेंड रहने के बजाय एक सॉलिड मल्टी-लेयर्ड डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसे 'T-Dome' नाम दिया गया है, और इस पूरे डिफेंस ग्रिड में 'स्ट्रॉन्ग बो' को सबसे आउटर लेयर के रूप में तैनात किया जाना तय हुआ है.

चीन की तरफ से आने वाली मिसाइलों को सबसे पहले यह 'स्ट्रॉन्ग बो' सिस्टम काफी ऊंचाई (70 किमी से ऊपर) पर ही रोककर पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर कोई मिसाइल किसी तरह इस पहली लेयर को पार कर भी जाती है, तो नीचे की लेयर में तैनात पैट्रियट और टिएन कोंग III जैसी प्रणालियां तुरंत एक्शन मोड में आकर उसे हवा में ही ढेर कर देंगी.

इलेक्ट्रॉनिक हमलों पर कैसे करेगा काम?

यह पूरा 'स्ट्रॉन्ग बो' मिसाइल सिस्टम सुपर-मोबाइल और फ्लेक्सिबल है, जिसके लॉन्चरों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है और हर एक लॉन्चर व्हीकल पर चार इंटरसेप्टर कनस्तर्स लोड रहते हैं. इस पूरे सिस्टम का असली 'मेन कैरेक्टर' इसका पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) रडार है, जो न सिर्फ एक साथ कई टारगेट्स को आसानी से ट्रैक कर लेता है, बल्कि दुश्मन के खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक हमलों के बीच भी बिना रुके अपना काम करता रहता है.

ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, यह रडार पैट्रियट PAC-3 और टिएन कोंग III के रडार की तुलना में बहुत अधिक दूरी और ऊंचाई पर ही खतरों को स्पॉट कर लेता है, जिससे ताइवान को दुश्मन के अटैक का अर्ली-वार्निंग सिग्नल मिल जाता है और रिएक्ट करने के लिए भरपूर टाइम मिलता है.

