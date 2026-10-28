ओम की पावर... क्रिकेट के महाबली क्रिस गेल को अभिषेक शर्मा ने पछाड़ा, बनाया ये रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने बताया कि मेडिटेशन उनकी क्रिकेट प्रैक्टिस का हिस्सा है, जो उनको मानसिक संतुलन बनाने में काफी मदद करता है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I मैच में सिर्फ 38 बॉल में अभिषेक शर्मा ने जड़ा शतक

एक ही मैच में 10 या उससे ज्यादा सिक्स लगाकर अभिषेक ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है

एक साल में सबसे ज्याद छक्के लगाने का रोहित शर्मा का भी तोड़ा रिकॉर्ड

मैदान में फिर दिखा सेंचुरी के बाद अभिषेक शर्मा का मेडिटेशन सेलिब्रेशन

सिर्फ 38 गेंदों में 113 रन का रिकॉर्ड बनाकर इंडियन क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने क्रिस गेल जैसे धुरंधरों को पछाड़ दिया है. मंगलवार (27 अक्टूब, 2026) को वेलींगटन में अभिषेक शर्मा ने T20I सीरीज के तीसरे मैच में न्यजीलैंड के खिलाफ धुआंधार पारी खेलकर सबके छक्के छुड़ा दिए. सेंचुरी लगाने के बाद अभिषेक शर्मा जोश में चिल्लाकर सेलीब्रेशन करते नहीं, बल्कि मैदान में एकदम शांत मेडिटेशन की मुद्रा में ओम का जाप करते नजर आए.

अभिषेक शर्मा तीन मैच में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले धुरंधरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है. क्रिस गेल सिर्फ 2 मैच में ही ऐसा कारनामा दिखा सके हैं और वह इस रिकॉर्ड की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं. दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं और 5 मैच में 10 या उससे ज्यादा सिक्स लगाने वाले ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंग टॉप पर हैं.

करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)- 5 मैच

अभिषेक शर्मा (भारत)- 3

क्रिस गेल (वेस्ट इंडीज)- 2

आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)- 2

एड्रियन दुनबर (सर्बिया)- 2

केंडेल कादोवाकी-फ्लेमिंग (जापान)-2



अभिषेक शर्मा का 'ओम' सेलिब्रेशन

अभिषेक शर्मा ने मंगलवार के मैच में 10वें ओवर में शतक बनाने के बाद अपना ट्रेडमार्क 'ओम' सेलिब्रेशन किया. उन्होंने न बल्ला घुमाया, न जोर-जोर से चिल्लाकर सेंचुरी सेलिब्रेट की, बल्कि हेलमेट उतारा और जमीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए. सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में शतक जड़ने के बाद भी अभिषेक शर्मा इसी तरह मैदान में ध्यान की मुद्रा में बठैकर 'ओम नम: शिवाय' का जाप करते दिखे थे. मेडिटेशन अभिषेक का डेली रुटीन है और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी अक्सर मेडिटेशन की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

अभिषेक शर्मा का मानना है कि मानसिक संतुलन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है. पूर्व बल्लेबाज और गुरु युवराज सिंह के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस में मेडिटेशन सेशन भी हिस्सा है और युवराज सिंह के साथ एक पोस्ट में अभिषेक शर्मा ने कैप्शन दिया था- इनर पीस लोडिंग.

अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने के बाद जब अभिषेक शर्मा से मैदान पर उनके मेडिटेशन पोज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह उनका मेडिटेशन को ट्रिब्यूट था. उन्होंने कहा, 'मेडिटेशन ने मेरी बहुत मदद की है तो यह सेलिब्रेशन उसी के लिए था. पिछले 6-8 महीने में इसने मुझे स्टेबल रहने में काफी ज्यादा मदद की है. पिछले एक साल से मेरा मेडिटेशन और मेनिफेस्टेशन पर बहुत ज्यादा फोकस है क्योंकि जब आप पूरे साल मैच खेलते हो तो आपको बहुत से उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, तो उस दौरान मेडिटेशन ने मेरी काफी मदद की.'



रोहित शर्मा का भी तोड़ा रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल 2023 में अभिषेक शर्मा ने एक साल में सबसे ज्यादा 80 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया है. उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच) में किसी 'फुल मेंबर' (Full Member) देश के बल्लेबाज की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

गुरु युवराज सिंह के रिकॉर्ड पर अभिषेक क्या बोले

अभिषेक शर्मा की शानदार पारी की युवराज सिंह ने काफी तारीफ भी की और मजाकिया अंदाज में 12 बॉल में फिफ्टी रन का चैलेंज भी दे दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'तुम अभी भी 12 बॉल में 50 रन नहीं बना सकते हैं ना?' अभिषेक शर्मा का भी इस पर मजेदार जवाब आया है. उन्होंने कहा कि 12 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल है और फिलहाल वह यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. अभिषेक शर्मा बचपन से युवराज सिंह को अपना आदर्श मानते रहे हैं और उन्होंने उनसे क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ली है





मंगलवार को भारत की छह विकेट से जीत के बाद ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ मिलने पर अभिषेक शर्मा ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उस समय युवराज किस तरह का क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं है.' उन्होंने कहा, 'कोई बल्लेबाज अगर इस तरह खेलने के इरादे से मैदान पर उतरता है तो भी यह आसान नहीं होगा. आप यूं ही मैदान पर जाकर 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना सकते. ऐसा कभी-कभार ही होता है.'

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