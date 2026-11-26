सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शुगर या नमक की लिमिट बहुत कम तय की जाती है, तो लगभग सभी उत्पादों पर वॉर्निंग लेबल जरूरी हो जाएगा, जिससे कंज्यूमर्स में लेबल के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को FSSAI को निर्देश दिया कि पैकेट पर लगने वाले चेतावनी लेबल में कुल शुगर की मात्रा बताई जाए, न कि सिर्फ अलग से शुगर की. इसके अलावा पैकेट पर अलग से मिलाई गई फैट के साथ सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी बताई जाए और नमक की मात्रा की जानकारी भी दी जाए. ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले फूड आइटम्स के पैकेट पर अलग निशान लगेंगे.

छह कोनों वाला चिन्ह

कोर्ट ने कहा कि पैकेज्ड फूड आइटम्स में मौजूद कुल शुगर और कुल सैचुरेटेड फैट को ध्यान में रखकर ही यह तय होना चाहिए कि कोई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने निर्देश दिया कि जिन चीजों में चीनी, नमक या फैट ज्यादा होगा, उनके पैकेट पर लाल निशान लगेंगे और हर निशान छह कोनों वाला (Hexagonal) होगा. हर संबंधित चीज की तस्वीर के साथ 'हाई शुगर', 'हाई सॉल्ट' या 'हाई फैट' लिखा होगा.

शुगर, फैट और नमक की लिमिट में बदलाव का निर्देश

कोर्ट ने FSSAI से यह भी कहा है कि वह दोबारा तय करे कि किसी खाद्य पदार्थ में कितनी चीनी, वसा या नमक होने पर उसे अधिक मात्रा वाला माना जाएगा. यह सीमा न तो बहुत कम रखी जाए और न ही बहुत ज्यादा. उन्होंने कहा कि 2024 के दिशा-निर्देशों में दी गई लिमिट को वैसे के वैसे ही लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे कुल शुगर और कुल सैचुरेटेड फैट के बजाय सिर्फ मिलाई गई शुगर और फैट के आधार पर तय की गई थीं.

कोर्ट ने कहा कि अगर शुगर या नमक की लिमिट बहुत कम तय की जाती है, तो लगभग सभी उत्पादों पर वॉर्निंग लेबल जरूरी हो जाएगा, जिससे कंज्यूमर्स में लेबल के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाएगी. वहीं, अगर लिमिट ज्यादा तय की जाती है तो काफी प्रोडक्ट्स लेबलिंग से बच जाएंगे और कस्टमर अनजाने में सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट के नुकसानदायक लेवल का सेवन कर लेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैकेट के सामने वाले हिस्से पर Front-of-Pack Nutrition Labelling यानी FOPNL होनी चाहिए, जिसमें हर पोषक तत्व के लिए हेक्सागोनल निशान बनाया जाए. हर चेतावनी के साथ उसका एक चित्र या प्रतीक भी होना चाहिए यानी नमक, चीनी और फैट के लिए एक चेतावनी लगाने के बजाय अलग-अलग वॉर्निंग चिन्ह लगाने होंगे. कोर्ट ने '3S एंड आवर हेल्थ सोसाइटी' की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है. 28 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस पूरे मामले से जुड़े अहम सवाल

सवाल 1- कौन तय करेगा शुगर, सॉल्ट और फैट की लिमिट?

जवाब- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (ICMR-NIN) की ओर से जारी डायट्री गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, 2024 के मानकों के आधार पर तय किया जाएगा कि कोई फूड हाई फैट, हाई शुगर या हाई सॉल्ट (HISS) की श्रेणी में आता है या नहीं.

सवाल 2- फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (FOPL) क्या है?

जवाब- फूड आइटम्स के पैकेट के बैक पर लंबे-चौड़े न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे होते हैं, जिनसे पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में कितना नमक, चीनी या फैट है. FOPL के तहत पैकेट के आगे के हिस्से पर मेन इंग्रीडिएंट्स जैसे शुगर, नमक और फैट की जानकारी आसान और जल्दी समझ में आने वाले तरीके से लिखी जाती है.

कोर्ट ने आदेश में भी FSSAI से कहा है कि हर मेन इंग्रीडिएंट्स की डिटेल के लिए एक हेक्सागोनल हो, जिसमें स्पष्ट भाषा और फोंट साइज में जानकारी दी गई हो ताकि आइटम खरीदते समय कंज्यूमर को पता चल सके कि जो फूड वह खरीद रहा है, वह कितना सही है.

सवाल 3- FSSAI को यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिए हैं?

जवाब- देश में बदलते लाइफस्टाइल, अन-हेल्दी खान-पान और अल्ट्राप्रोसेस्ड फूड की वजह से ओबिसिटी, शुगर, डायबिटिजी, प्री-डायबिटीज और एबडॉमिनल ओबिसिटी जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं. अल्ट्राप्रोसेस्ड फूड में मौजूद हाई शुगर, नमक और फैट इन बीमारियों की असली वजह हैं. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बदलाव करने का निर्देश दिया है.

यही वजह है कि कोर्ट ने FSSAI को फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग लागू करने पर जोर दिया है ताकि खरीदते समय ही संभावित हेल्थ रिस्क समझ सकें.

सवाल 4- अभी कहां लिखी होती हैं फूड से जुड़ी न्यूट्रिशनल डिटेल्स?

जवाब- वर्तमान समय में पैकेज्ड फूड के पीछे आमतौर पर एक टेबल होती है, जिसमें कैलोरी, फैट, प्रोटीन, शुगर और सोडियम की मात्रा बताई जाती है. कई बार पैकेट के किनारे भी यह डिटेल लिखी हुई मिलती है.

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