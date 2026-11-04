BMC कमिश्नर की सैलरी रोकी, 5 लाख का जुर्माना लगाया; आदेश का पालन नहीं होने पर CJI बोले- 'जेल भेजेंगे, तब समझेंगे ऑर्डर की भाषा'

बीएमसी ने बोरीवली में BEST बस स्टैंड के लिए अतिक्रमण हटाने को सुप्रीम कोर्ट से 30 दिन का समय और मांगा. SC ने निगम की याचिका को खारिज करते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया.

'अगर वे हमारा ऑर्डर मानते हैं तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे. हम उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे. हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. टाइम बाउंड निर्देश थे, वो समय पहले ही बीत चुका है.'

बीएमसी ने मंगलवार (3 नवंबर) को मुंबई के बोरीवली में BEST बस स्टैंड के लिए अतिक्रमण हटाने में 30 दिन का और समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई. सीजेआई ने कहा कि बीएमसी की अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत और साठगांठ है, जिन्हें अथॉरिटी बचा रही है.



चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने बीएमसी कमिश्नर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया. कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर की नंवबर महीने की सैलरी रोकने का आदेश दिया और नगर निगम पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

5 लाख जुर्माना लगाकर खारिज की याचिका

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 'हमें पहली नजर में लगता है कि बीएमसी की कमिश्नर अवमानना की दोषी हैं. उन्होंने जानबूझकर टाइम लिमिट निर्देशों को तोड़ा और उन आदेशों को नहीं माना, जो हमने 13 नवंबर 2025 और 28 जुलाई 2026 को दिए थे. उन्हें कारण बताया जाना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. इस दौरान बीएमसी और राज्य सरकार को कमिश्नर या पर्सनल स्टाफ की किसी भी महीने की सैलरी देने से रोका जाता है. यह याचिका 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है.'



अदालत ने बीएमसी की आलोचना करते हुए सवाल पूछा कि उसके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं? सीजेआई ने कहा कि नगर निगम की अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा.

जेल भेजेंगे तब समझेंगे SC के आदेश की भाषा: CJI

सीजेआई सूर्यकांत ने आदेश लिखने के बाद कहा, 'वे इस ऑर्डर की भाषा समझेंगे क्योंकि वे डिसेंट भाषा नहीं समझते. हम उन्हें जेल भेजेंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भाषा समझेंगे.'

बीएमसी के सीनियर एडवोकेट आरपी भट्ट ने जब कोर्ट से बार-बार रिक्वेस्ट की कि वह उनका यह बयान रिकॉर्ड करे कि सिविक बॉडी 30 दिनों के अंदर कोर्ट के ऑर्डर को मानेगी तो CJI ने मजाक में जवाब दिया कि अगर BMC ने निर्देशों का पालन किया तो कोर्ट उसे एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जारी करेगा.

सीजेआई ने कहा, 'अगर वे हमारा ऑर्डर मानते हैं तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे. हम उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे! पहले उन्हें यह करने दो. इस कोर्ट के दिए गए निर्देश का जानबूझकर शरारती तरीके से उल्लंघन किया गया है. यह साफ तौर पर उन अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत और साठगांठ है जिन्हें ये म्युनिसिपल अथॉरिटी बचा रही हैं. आप चाहते हैं कि हम इसे आज लिखें या हम इसे एक हफ्ते बाद लिखेंगे जब हम जुर्माने को 4 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये करेंगे. हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. हमने पहले ही निर्देश जारी कर दिया है. टाइम बाउंड निर्देश थे. वह समय पहले ही बीत चुका है.'

3 महीने में काम पूरा करने का दिया था ऑर्डर

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2026 को बीएमसी को तीन महीने के अंदर काम पूरा करने और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने साफ किया कि महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 के तहत अतिक्रमण करने वालों को जारी नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट की कार्रवाई, बिना इजाजत के कब्जे रखने वालों को हटाने से नहीं रोकेगी क्योंकि सिविल कोर्ट ने अंतरिम रोक नहीं लगाई थी.

वकील ने सिविल कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान नगर निगम के एडवोकेट भट्ट ने कहा कि BMC ने रहने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनकी दो बार सुनवाई हुई थी. उन्होंने कहा कि रहने वालों ने बाद में डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए थे और नोटिस पर फाइनल ऑर्डर अभी पास होना बाकी है. भट्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वहां रहने वालों को सुने बिना न निकालें और मामले को 26 नवंबर के लिए टाल दिया.

आपके अधिकारी को मराठी का ट्रांसलेशन चाहिए: जस्टिस बागची

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सवाल किया कि सुनवाई की प्रक्रिया में इतना समय क्यों लगा और एक्सटेंशन एप्लीकेशन में दी गई इस सफाई पर यकीन नहीं किया कि संबंधित अधिकारी को मराठी नहीं आती और उन्हें मराठी डॉक्यूमेंट्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए.

सीजेआई बोले- अतिक्रमण करने वालों के साथ फ्रेंडली मैच

CJI ने कहा, 'या वे इन अतिक्रमण करने वालों के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे थे. अब वे उनसे हफ्ता या मंथली लेते हैं? यह आपके अधिकारियों का व्यवहार है और आप एक सीनियर वकील के तौर पर उनका बचाव कर रहे हैं.सिविल कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, वह आपके अधिकारियों के आशीर्वाद, मिलीभगत, मिलीभगत और क्रिमिनल साज़िश से हुआ है. आप चाहते हैं कि हम आज ऑर्डर में ये सब बातें लिखें? या आप उन्हें पालन करने की सलाह देंगे?'

टॉप कोर्ट ने सवाल पूछा- BMC ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में सिविल कोर्ट को क्यों नहीं बताया. CJI ने सवाल किया कि क्या नगर निगम के अधिकारियों ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी दिए बिना सिविल कोर्ट से आदेश हासिल किया.

बोरीवली में 58 स्क्वायर मीटर जमीन का है विवाद

यह विवाद मुंबई के बोरीवली में करीब 5,800 स्क्वायर मीटर जमीन से जुड़ा है, जिसमें से 3,400 स्क्वायर मीटर BEST बस स्टैंड और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए तय किया गया था. यह विवाद तब शुरू हुआ जब पराग कंस्ट्रक्शन ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे हैं, जबकि BMC ने दावा किया कि डेवलपर बस स्टैंड और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को पूरी हालत में देने में नाकाम रहा है.

13 अगस्त, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने पराग कंस्ट्रक्शन को बस स्टैंड के लिए तय 3,400 स्क्वायर मीटर जमीन का खाली कब्जा कॉर्पोरेशन को देने का निर्देश दिया, जिसे कब्जा लेने के तीन महीने के अंदर बाकी कंस्ट्रक्शन पूरा करने और फ़ैसिलिटी को चालू करने का निर्देश दिया गया.

13 नवंबर, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि BMC कुछ लोगों को कानूनी किराएदार बताकर अतिक्रमण हटाने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है. कोर्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें रहने वालों की जानकारी, निकालने के नोटिस और जवाब, किराएदारी या मालिकाना हक के दावों को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स और उनकी असलियत वेरिफाई करने के लिए की गई पूछताछ का खुलासा हो.

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