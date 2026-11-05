दिवालिया कंपनी केस में फंस गई ECL फाइनेंस? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, CoC में शामिल होने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने ECL फाइनेंस को बड़ा झटका देते हुए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से बाहर रखने का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा.

आमतौर पर कोई फाइनेंस कंपनी दूसरी कंपनी को कर्ज देती है, तो उसका मकसद ब्याज कमाना और अपना पैसा वापस लेना होता है. लेकिन क्या होगा अगर कर्ज देने वाली कंपनी सिर्फ पैसे देने तक सीमित न रहे, बल्कि कर्ज लेने वाली कंपनी के हर छोटे-बड़े फैसले में दखल देने लगे? उसके बोर्ड में कौन बैठेगा, बजट कितना होगा और कंपनी का कामकाज कैसे चलेगा, यह सब भी वही तय करने लगे? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 नवंबर 2026) को ऐसे ही एक मामले में अहम फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई कर्जदाता कंपनी कर्ज लेने वाली कंपनी के नीतिगत फैसलों और कामकाज पर नियंत्रण रखती है, तो उसे सिर्फ बाहरी कर्जदाता नहीं माना जा सकता. वह कंपनी की रिलेटेड पार्टी यानी उससे जुड़ी हुई पार्टी मानी जाएगी. इस फैसले के केंद्र में है ECL फाइनेंस लिमिटेड.

कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा से

साल 2016 में साहा इन्फ्राटेक नाम की कंपनी ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रही थी. इसका नाम था 'प्रोजेक्ट एनकोर', जिसे बाद में 'मेघदूतम एनकोर' नाम दिया गया. इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 160 करोड़ रुपये के डिबेंचर जारी करने की योजना बनाई थी. हालांकि, 110 करोड़ रुपये के डिबेंचर ही जारी हुए और इन सभी को ECL फाइनेंस ने खरीद लिया.

इस सौदे में पाम डेवलपर्स गारंटर बनी यानी अगर साहा इन्फ्राटेक कर्ज नहीं चुकाती, तो इसकी जिम्मेदारी पाम डेवलपर्स पर आती. इसके अगले साल 2017 में ECL फाइनेंस ने साहा इन्फ्राटेक को 90 करोड़ रुपये की एक और क्रेडिट सुविधा दी. इस बार भी पाम डेवलपर्स गारंटर थी. लेकिन इस पूरे लेन-देन के पीछे की कहानी कुछ और ही निकली.

फॉरेंसिक ऑडिट में खुला पैसों का खेल

सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. रिपोर्ट के मुताबिक, पाम डेवलपर्स का इस्तेमाल एक माध्यम के तौर पर किया गया, जिसके जरिए साहा इन्फ्राटेक का पैसा दो दूसरी कंपनियों तक पहुंचाया गया. ये कंपनियां पाम डेवलपर्स के प्रमोटरों से जुड़ी हुई बताई गईं. सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कंपनियों पर ECL फाइनेंस का नियंत्रण था.

अब कहानी पहुंचती है साल 2020 में, जब पाम डेवलपर्स दिवालिया हो गई. इसके बाद ECL फाइनेंस और उसके डिबेंचर ट्रस्टी ने मिलकर करीब 270 करोड़ रुपये का दावा पेश किया. दोनों ने खुद को कंपनी के लेनदारों की समिति यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (COC) में भी शामिल करा लिया.

इस समिति का काम बेहद अहम होता है. यही तय करती है कि दिवालिया हो चुकी कंपनी का आगे क्या होगा और उसके कारोबार को कैसे संभाला जाएगा. लेकिन नियम ये है कि कंपनी से जुड़ी हुई रिलेटेड पार्टी को इस समिति में शामिल नहीं किया जा सकता.

कर्ज देने के साथ कंपनी पर भी था पूरा नियंत्रण!

इस मामले के दस्तावेजों की जांच हुई, तो पता चला कि ECL फाइनेंस के पास सिर्फ कर्ज वसूलने के अधिकार नहीं थे. उसके पास पाम डेवलपर्स के कामकाज में दखल देने की भी कई बड़ी शक्तियां थीं. मसलन, कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार, बोर्ड में किसी तरह का गतिरोध होने पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार, हर तिमाही का बजट मंजूर करने का अधिकार और बड़े अधिकारियों को हटाने पर वीटो लगाने की ताकत.

कंपनी के बैंक खातों पर भी उसका सीधा नियंत्रण था. कागजों पर ECL फाइनेंस एक कर्जदाता थी, लेकिन उसके अधिकार किसी कंपनी के मालिक या नियंत्रण रखने वाली संस्था जैसे थे. इन्हीं तथ्यों को देखते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ECL फाइनेंस को पाम डेवलपर्स की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से बाहर कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मुहर

ECL फाइनेंस ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के आदेश को बरकरार रखा. कोर्ट का साफ कहना था कि जो कंपनी कर्जदार कंपनी के नीतिगत फैसलों और कामकाज पर नियंत्रण रखती है, उसे आम बाहरी कर्जदाता नहीं माना जा सकता. ऐसी कंपनी रिलेटेड पार्टी के दायरे में आएगी और उसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठने का अधिकार नहीं होगा.

ECL फाइनेंस के लिए ये बड़ा झटका है. हालांकि, कंपनी पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ECL फाइनेंस और उसकी ग्रुप कंपनी एडलवाइस ARC पर कारोबारी पाबंदियां लगाई थीं. RBI ने लोन से जुड़े मामलों में कई अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कदम उठाया था. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन फाइनेंस कंपनियों के लिए भी एक साफ संदेश है, जो कर्ज देने के नाम पर कंपनियों के कामकाज पर अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहती हैं.

(रिपोर्ट- परिवेश वात्स्यासन, स्पेशल इनवेस्टिगशन टीम, ज़ी मीडिया)

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