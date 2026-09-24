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Explainer: TVK सरकार का समर्थन... फिर विजय के खिलाफ तमिलनाडु में उपचुनाव क्यों लड़ रहीं लेफ्ट पार्टियां?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: TVK सरकार का समर्थन... फिर विजय के खिलाफ तमिलनाडु में उपचुनाव क्यों लड़ रहीं लेफ्ट पार्टियां?

तमिलनाडु में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. इसके लिए 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी. खास बात यह है कि राज्य सरकार को समर्थन देने वाली लेफ्ट पार्टियों ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मदीवार उतारे हैं.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 24, 2026, 05:38 PM IST

Explainer: TVK सरकार का समर्थन... फिर विजय के खिलाफ तमिलनाडु में उपचुनाव क्यों लड़ रहीं लेफ्ट पार्टियां?

उपचुनाव में टीवीके के खिलाफ लेफ्ट ने उम्मीदवार उतारे हैं (इमेज क्रेडिट - AI)
 

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  • तमिलनाडु में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं 
  • ये सीटें AIADMK विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं 
  • इन दोनों सीटों पर लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं 
  • लेफ्ट पार्टियों विजय सरकार को बाहर से समर्थन भी दे रही हैं

तमिलनाडु में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. इसके लिए 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी. खास बात यह है कि राज्य सरकार को समर्थन देने वाली लेफ्ट पार्टियों ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मदीवार उतारे हैं. तमिलनाडु में विजय सरकार को समर्थन देने वाली लेफ्ट पार्टियां राज्य का आगामी उपचुनाव तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं.

राज्य में मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी. इन दोनों सीटों पर CPI और CPI(M) ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं इन दोनों सीटों पर टीवीके ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं. अब सवाल यह उठता है कि सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली ये दोनों लेफ्ट पार्टियां उपचुनाव में TVK के खिलाफ क्यों हैं?  

AIADMK ने दर्ज की थी जीत, फिर उपचुनाव क्यों?

राज्य की मदुरंतकम और धारापुरम सीट पर AIADMK ने जीत दर्ज की थी. AIADMK के टिकट पर चुनाव जीतने वाली मरागाथम कुमारवेल और पी. सत्यभामा ने करीब 20 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था और दोनों सत्ताधारी पार्टी TVK में शामिल हो गईं थी.

ऐसे में दोनों सीटें खाली थी, जिस पर आगामी 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे. उपचुनाव में TVK ने दोनों नेताओं को दोबारा उन्हीं सीटों से उम्मीदवार बनाया है.

TVK का समर्थन, फिर लेफ्ट ने क्यों उतारे अपने उम्मीदवार? 

वरिष्ट पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला का कहना है कि राज्य सरकार को लेफ्ट बाहर से समर्थन दे रही है. टीवीके साथ लेफ्ट का कोई गठबंधन नहीं है और वह सरकार में भी नहीं हैं. ऐसे में वह स्वतंत्र रूप से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है.

अगर उपचुनाव में लेफ्ट दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती है तो राज्य में स्थिति मजूबत होती और राज्य सरकार पर प्रस्तावित नए सचिवालय सहित कई मुद्दों पर अपना दबाव बन सकती है. 

लेफ्ट पार्टियों ने किसे बनाया उम्मीदवार?

CPI(M) ने मदुरंतकम से तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन फ्रंट की महासचिव पी. सुगंथी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं CPI ने धारापुरम से कंस्ट्रक्शन वर्कर और स्थानीय नेता पी. लक्ष्मणन को मैदान में उतारा है. CPI, CPI(M) और CPI(ML) लिबरेशन मिलकर लेफ्ट फ्रंट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं.

किन मुद्दों को लेकर विजय के खिलाफ चुनाव में लेफ्ट?

उपचुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने केवल दल-बदल ही नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है. इसके अलावा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निजी निवेश को लेकर पारदर्शिता, बिजली कटौती, सफाई कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन और किसानों की कर्जमाफी जैसे मुद्दे भी चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं.

वहीं पट्टिनापक्कम में प्रस्तावित नए सचिवालय का मुद्दा भी विवाद का विषय बना हुआ है. सरकार की ओर से विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद CPI(M) ने प्रदर्शन जारी रखा. 

क्या बिगड़ रहे लेफ्ट से साथ TVK के रिश्ते?

सरकार के कई मुद्दों पर लेफ्ट के विरोध के बाद भी TVK का कहना है कि लेफ्ट के साथ उसके संबंध खराब नहीं हुए है. राज्य सरकार का कहना है कि पार्टी को जनता के समर्थन पर भरोसा है और उसे दोनों सीटों पर जीत की उम्मीद है.

सरकार ने अपने काम को बनाया मुद्द 

TVK ने उपचुनाव में सरकार के पहले 100 दिनों के काम को चुनावी मुद्द बनाया है. पार्टी अपने पारंपरिक युवा और महिला समर्थक आधार के अलावा मध्यम आयु वर्ग और वरिष्ठ मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश में जोरो से लगी है. 

दोनों सीटों का क्या है राजनीतिक महत्व?

मदुरंतकम और धारापुरम सीट को AIADMK के पारंपरिक प्रभाव वाली सीटों में गिना जाता है. ऐसे में यहां मुकाबला सिर्फ दो विधानसभा सीटों का चुनाव नहीं रह गया है. TVK के लिए यह सत्ता में आने के बाद पहली उपचुनावी परीक्षा है, जबकि लेफ्ट इस उपचुनाव के जरिए सरकार को बाहर से समर्थन देने के बावजूद अपनी अलग राजनीतिक पहचान और मुद्दों को सामने रख रही है.

तमिलनाडु में किस पार्टी के कितने विधायक?

टीवीके के करीब 107 विधायक हैं. डीएमके के 59,  एआईएडीएमके के 41, कांग्रेस के 5,पीएमके के 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के 2, माकपा (CPI-M) के 2, आईयूएमएल के  2 और बीजेपी के 1 विधायक हैं. बाकी अन्य पार्टियों के विधायक हैं. मौजूदा समय में राज्य में टीवीके की सरकार है, जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है. 

ये भी पढ़ें - Explainer: ज्ञानेश कुमार ही नहीं, देश के ये चुनाव आयुक्त भी रहे विवादों में... एक को हटाने की राष्ट्रपति से की गई थी सिफारिश

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