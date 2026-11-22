वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत के शतक पूरा करते ही सुनील गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में शीशे के करीब आ जाते हैं. वह बड़े ध्यान से पंत को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं...

ऋषभ पंत की सेंचुरी का सिक्सर जड़ने पर सुनील गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में स्टैंडिंग ओवेशन देते नजर आए. (Image: Viral Video Screengrab)

Rishabh Pant Century Wellington Test: ऋषभ पंत का अंदाज हमेशा से ही कुछ अलग रहा है. मैदान पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी कई बार फैंस को रोमांचित कर देती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. पंत ने छक्का मारकर जैसे ही अपना शतक पूरा किया, कमेंट्री बॉक्स में बैठे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर अपनी सीट से उठ खड़े हुए. उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी. उन्होंने एक-दो या पांच बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार तालियां बजाकर पंत की इस उपलब्धि का जश्न मनाया.

इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पंत के शतक पूरा करते ही गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में शीशे के करीब आ जाते हैं. वह बड़े ध्यान से पंत को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं. गावस्कर का यह रिएक्शन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह पंत की बल्लेबाजी को लेकर काफी नाराजगी जता चुके हैं.

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साल 2024-25 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऋषभ पंत के एक गैर-जिम्मेदाराना शॉट पर गावस्कर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने पंत को 'स्टुपिड' तक कह दिया था. ऐसे में अब पंत के शतक पर गावस्कर का यह अंदाज क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

छक्का मारकर पूरा किया शतक, गावस्कर ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना नौवां टेस्ट शतक पूरा किया. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ ट्रिपल फिगर तक पहुंच गए. पंत के इस अंदाज ने मैदान पर मौजूद दर्शकों के साथ-साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे गावस्कर को भी उत्साहित कर दिया.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से शेयर किए गए वीडियो में गावस्कर का यह रिएक्शन साफ देखा जा सकता है. पंत के छक्का लगाते ही वह अपनी सीट से उठते हैं और लगातार तालियां बजाकर उनके शतक का जश्न मनाते हैं. उनका यह स्टैंडिंग ओवेशन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बने पंत

ऋषभ पंत ने अपने नौवें टेस्ट शतक के साथ एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज लेस एम्स को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम आठ टेस्ट शतक दर्ज हैं. इस उपलब्धि के साथ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने 17 टेस्ट शतक लगाए हैं. वहीं जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर 12 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.