FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CTET City Intimation Slip 2026: कब आएगी सीटेट की सिटी इंटीमेशन स्लिप? एडमिट कार्ड पर भी बड़ा अपडेट

CTET City Intimation Slip 2026: कब आएगी सीटेट की सिटी इंटीमेशन स्लिप? एडमिट कार्ड पर भी बड़ा अपडेट

68 की उम्र में की हत्या, हुई उम्रकैद और दो साल पहले मिली अंतरिम जमानत... 105 साल के दोषी ने लगाई गुहार, क्या बोला SC?

68 की उम्र में की हत्या, हुई उम्रकैद और दो साल पहले मिली अंतरिम जमानत... 105 साल के दोषी की अर्जी पर SC का आदेश पढ़ें

कल का मौसम, 22 अगस्त: दिल्ली में बारिश का अनुमान, नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम में क्या होगा? जानिए IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 22 अगस्त: दिल्ली में बारिश का अनुमान, नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम में क्या होगा? जानिए IMD का वेदर अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट

3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट

Friday OTT Release 21 August: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस और रोमांच का जबरदस्त तड़का

Friday OTT Release: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस का जबरदस्त तड़का

Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

किस देश के लोग हैं मिठास के सबसे बड़े दीवाने? जानिए कहां बिकती है दुनिया की सबसे महंगी चीनी

भारत में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. जानिए क्यों महंगी हो रही है चीनी, चीनी उत्पादन में कौन सा देश है नंबर 1 और क्या है 'शुगर बाउल' क्यूबा का इतिहास.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 21, 2026, 06:36 PM IST

किस देश के लोग हैं मिठास के सबसे बड़े दीवाने? जानिए कहां बिकती है दुनिया की सबसे महंगी चीनी

भारत में लगातार बढ़ रहे हैं चीनी के दाम, AI Photo
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है.
  • ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, जो कुल उत्पादन का 22-24% अकेले पैदा करता है.
  • दुनिया की 80% चीनी गन्ने से और 20% चुकंदर से बनती है.
  • अमेरिकी नागरिक औसतन 126 ग्राम चीनी रोजाना खाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है 

 


Sugar Production In World: चाय की चुस्की हो या त्योहारों की मिठाई, चीनी के बिना भारतीय घरों में काम नहीं चलता. लेकिन पिछले कुछ समय से घरेलू बाजारों में मिठास थोड़ी कड़वी होती जा रही है. भारत में चीनी की खुदरा कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है. उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक महीने के भीतर खुदरा कीमतों में लगभग 20 फीसदी तक का भारी उछाल आया है.

इस अचानक आई तेजी के बीच सोशल मीडिया से लेकर रसोई तक एक ही सवाल गूंज रहा है आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? साथ ही, लोगों के मन में यह उत्सुकता भी है कि चीनी के इस वैश्विक बाजार में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है और दुनिया में कौन सा देश इस मीठे कारोबार का बेताज बादशाह है? तो आइए जानते हैं सबकुछ

भारत में चीनी के क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

भारत में पिछले साल इस समय के दौरान एक किलो चीनी की कीमत लगभग 46 रुपये थी. लेकिन हालिया आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में जो चीनी रिटेल मार्केट में 48 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रही थी, वह अब बढ़कर 55 से 60 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है.

चूंकि भारत भारत भले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन हमारी विशाल आबादी के कारण यहां पैदा होने वाली अधिकांश चीनी घरेलू बाजार में ही खपत हो जाती है. इसी वजह से जब भी घरेलू या वैश्विक आपूर्ति में थोड़ा भी उतार-चढ़ाव आता है, तो देश के भीतर चीनी की कीमतें तुरंत नया रिकॉर्ड बनाने लगती हैं.

दुनिया में कौन है चीनी का नंबर-1 बादशाह?

अगर आप सोच रहे हैं कि चीनी उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है, तो आप गलत हैं. इस रेस में पहले नंबर पर ब्राजील का एकतरफा राज है. दुनिया भर में होने वाले कुल चीनी उत्पादन का करीब 22 से 24 प्रतिशत हिस्सा अकेले ब्राजील से आता है.

वहीं, भारत इस सूची में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है. तीसरे स्थान की बात करें तो यूरोपीय संघ (EU) है, जहां गन्ने के बजाय चुकंदर से चीनी बनाई जाती है. इसके बाद थाईलैंड, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका गन्ने के उत्पादन के दम पर दुनिया के शीर्ष पांच उत्पादकों में शामिल हैं. बता दें कि दुनिया की कुल चीनी का लगभग 80% हिस्सा गन्ने से और बाकी 20% हिस्सा चुकंदर से निकाला जाता है.

चीनी की रेस में कौन-सा देश सबसे आगे

ब्राजील के सिर कैसे सजा चीनी का ताज?

ब्राजील का चीनी का सिरमौर बनना कोई रातोंरात हुई क्रांति नहीं है, बल्कि इसके पीछे 500 साल पुराना एक लंबा इतिहास है. ब्राजील में पहली बार गन्ने की खेती साल 1516 में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू हुई थी. पुर्तगालियों ने इसे अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ाने का मुख्य जरिया बनाया था.

इसके बाद डच व्यापारियों ने पेर्नाम्बूको क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहां आधुनिक तकनीकों व विशाल बागानों के जरिए इस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. अनुकूल जलवायु और विशाल कृषि योग्य भूमि ने ब्राजील को धीरे-धीरे दुनिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री में तब्दील कर दिया.

क्यूबा के हाथ से कैसे फिसला 'शुगर बाउल' का ताज?

एक दौर था जब कैरेबियाई देश क्यूबा को पूरी दुनिया में 'शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड' यानी 'विश्व का चीनी का कटोरा' कहा जाता था. लेकिन आज क्यूबा इस रेस से बाहर हो चुका है. इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक कहानी है.

स्पेनिश शासकों ने 1523 में क्यूबा में गन्ने की खेती की नींव रखी थी. 18वीं सदी के अंत तक क्यूबा ने अपनी उत्पादन क्षमता को 14,000 टन से बढ़ाकर 34,000 टन तक पहुंचा दिया था. 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी कंपनियों के भारी निवेश से क्यूबा में अत्याधुनिक चीनी मिलें स्थापित की गईं.

इसके बाद साल 1959 में क्यूबा में हुई क्रांति के बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनीतिक संबंध पूरी तरह बिगड़ गए. अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के कारण क्यूबा का चीनी उद्योग पूरी तरह तबाह हो गया और उसके सिर से नंबर-1 का ताज हमेशा के लिए छिन गया.

किस देश के लोग खाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी?

दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा चीनी खाते हैं. यहां एक औसतन व्यक्ति रोजाना लगभग 126 ग्राम चीनी का सेवन करता है. अमेरिका के अलावा जर्मनी, नीदरलैंड्स और आयरलैंड में भी प्रति व्यक्ति दैनिक चीनी की खपत बहुत ज्यादा है.

किस देश में चीनी का सबसे अधिक है दाम?

सभी देशों में चीनी के खुदरा और थोक दामों में बहुत बड़ा अंतर है. भारत में इस समय चीनी का भाव लगभग 55 से 60 रुपये प्रति किलो के बीच है. वहीं, ब्राजील और थाईलैंड मे चीनी करीब लगभग 38 से 50 रुपये  में मिल जाती है. इसके अलावा,  चीन में चीनी का रेट करीब 72 से 75 रूपये है. वहीं अमेरिका में चीनी 60 से  160 रूपये किलो के हिसाब से मिलती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट
3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट
Friday OTT Release 21 August: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस और रोमांच का जबरदस्त तड़का
Friday OTT Release: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस का जबरदस्त तड़का
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement