किस देश के लोग हैं मिठास के सबसे बड़े दीवाने? जानिए कहां बिकती है दुनिया की सबसे महंगी चीनी

भारत में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. जानिए क्यों महंगी हो रही है चीनी, चीनी उत्पादन में कौन सा देश है नंबर 1 और क्या है 'शुगर बाउल' क्यूबा का इतिहास.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है.

ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, जो कुल उत्पादन का 22-24% अकेले पैदा करता है.

दुनिया की 80% चीनी गन्ने से और 20% चुकंदर से बनती है.

अमेरिकी नागरिक औसतन 126 ग्राम चीनी रोजाना खाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है



Sugar Production In World: चाय की चुस्की हो या त्योहारों की मिठाई, चीनी के बिना भारतीय घरों में काम नहीं चलता. लेकिन पिछले कुछ समय से घरेलू बाजारों में मिठास थोड़ी कड़वी होती जा रही है. भारत में चीनी की खुदरा कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है. उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक महीने के भीतर खुदरा कीमतों में लगभग 20 फीसदी तक का भारी उछाल आया है.

इस अचानक आई तेजी के बीच सोशल मीडिया से लेकर रसोई तक एक ही सवाल गूंज रहा है आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? साथ ही, लोगों के मन में यह उत्सुकता भी है कि चीनी के इस वैश्विक बाजार में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है और दुनिया में कौन सा देश इस मीठे कारोबार का बेताज बादशाह है? तो आइए जानते हैं सबकुछ

भारत में चीनी के क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

भारत में पिछले साल इस समय के दौरान एक किलो चीनी की कीमत लगभग 46 रुपये थी. लेकिन हालिया आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में जो चीनी रिटेल मार्केट में 48 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रही थी, वह अब बढ़कर 55 से 60 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है.

चूंकि भारत भारत भले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन हमारी विशाल आबादी के कारण यहां पैदा होने वाली अधिकांश चीनी घरेलू बाजार में ही खपत हो जाती है. इसी वजह से जब भी घरेलू या वैश्विक आपूर्ति में थोड़ा भी उतार-चढ़ाव आता है, तो देश के भीतर चीनी की कीमतें तुरंत नया रिकॉर्ड बनाने लगती हैं.

दुनिया में कौन है चीनी का नंबर-1 बादशाह?

अगर आप सोच रहे हैं कि चीनी उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है, तो आप गलत हैं. इस रेस में पहले नंबर पर ब्राजील का एकतरफा राज है. दुनिया भर में होने वाले कुल चीनी उत्पादन का करीब 22 से 24 प्रतिशत हिस्सा अकेले ब्राजील से आता है.

वहीं, भारत इस सूची में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है. तीसरे स्थान की बात करें तो यूरोपीय संघ (EU) है, जहां गन्ने के बजाय चुकंदर से चीनी बनाई जाती है. इसके बाद थाईलैंड, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका गन्ने के उत्पादन के दम पर दुनिया के शीर्ष पांच उत्पादकों में शामिल हैं. बता दें कि दुनिया की कुल चीनी का लगभग 80% हिस्सा गन्ने से और बाकी 20% हिस्सा चुकंदर से निकाला जाता है.

ब्राजील के सिर कैसे सजा चीनी का ताज?

ब्राजील का चीनी का सिरमौर बनना कोई रातोंरात हुई क्रांति नहीं है, बल्कि इसके पीछे 500 साल पुराना एक लंबा इतिहास है. ब्राजील में पहली बार गन्ने की खेती साल 1516 में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू हुई थी. पुर्तगालियों ने इसे अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ाने का मुख्य जरिया बनाया था.

इसके बाद डच व्यापारियों ने पेर्नाम्बूको क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहां आधुनिक तकनीकों व विशाल बागानों के जरिए इस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. अनुकूल जलवायु और विशाल कृषि योग्य भूमि ने ब्राजील को धीरे-धीरे दुनिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री में तब्दील कर दिया.

क्यूबा के हाथ से कैसे फिसला 'शुगर बाउल' का ताज?

एक दौर था जब कैरेबियाई देश क्यूबा को पूरी दुनिया में 'शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड' यानी 'विश्व का चीनी का कटोरा' कहा जाता था. लेकिन आज क्यूबा इस रेस से बाहर हो चुका है. इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक कहानी है.

स्पेनिश शासकों ने 1523 में क्यूबा में गन्ने की खेती की नींव रखी थी. 18वीं सदी के अंत तक क्यूबा ने अपनी उत्पादन क्षमता को 14,000 टन से बढ़ाकर 34,000 टन तक पहुंचा दिया था. 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी कंपनियों के भारी निवेश से क्यूबा में अत्याधुनिक चीनी मिलें स्थापित की गईं.

इसके बाद साल 1959 में क्यूबा में हुई क्रांति के बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनीतिक संबंध पूरी तरह बिगड़ गए. अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के कारण क्यूबा का चीनी उद्योग पूरी तरह तबाह हो गया और उसके सिर से नंबर-1 का ताज हमेशा के लिए छिन गया.

किस देश के लोग खाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी?

दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा चीनी खाते हैं. यहां एक औसतन व्यक्ति रोजाना लगभग 126 ग्राम चीनी का सेवन करता है. अमेरिका के अलावा जर्मनी, नीदरलैंड्स और आयरलैंड में भी प्रति व्यक्ति दैनिक चीनी की खपत बहुत ज्यादा है.

किस देश में चीनी का सबसे अधिक है दाम?

सभी देशों में चीनी के खुदरा और थोक दामों में बहुत बड़ा अंतर है. भारत में इस समय चीनी का भाव लगभग 55 से 60 रुपये प्रति किलो के बीच है. वहीं, ब्राजील और थाईलैंड मे चीनी करीब लगभग 38 से 50 रुपये में मिल जाती है. इसके अलावा, चीन में चीनी का रेट करीब 72 से 75 रूपये है. वहीं अमेरिका में चीनी 60 से 160 रूपये किलो के हिसाब से मिलती है.