अमेरिका में 1.4 करोड़ घरों तक 5G नहीं, न्यूयॉर्क में 'नो-नेटवर्क' जोन...फिर भी मस्क ने भारत पर कसा तंज, जानें DoT की शर्तें

दूरसंचार विभाग ने साफ किया है कि स्टारलिंक को कानूनी इंटरसेप्शन, लोकल डेटा रूटिंग, भारत में ग्राउंड गेटवे की सुरक्षा जांच, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और 20% स्वदेशी उपकरण लगाने जैसे कड़े नियमों का पालन करना ही होगा.

एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर आरोप लगाया कि भारत के टेलीकॉम बाजार में कुछ बड़े उद्योगपति अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए स्टारलिंक की एंट्री रोक रहे हैं. उन्होंने इसे भारत के लोगों के खिलाफ अपराध बताया, लेकिन किसी उद्योगपति का नाम नहीं लिया. उन्होंने अपने फॉलोअर्स पर छोड़ दिया कि वे खुद अंदाजा लगाएं कि इसके पीछे कौन है. इसके बाद सोशल मीडिया पर आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया. मस्क के इस रवैये को लेकर भारत के संचार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस आरोप के पीछे कोई सच्चाई नहीं है और किसी भी कंपनी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है.

क्या भारत सरकार के नियम स्टारलिंक के खिलाफ हैं?

देश में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम बांटने को लेकर काफी समय तक बहस चली थी, जहां भारत की पुरानी टेलीकॉम कंपनियां चाहती थीं कि इसके लिए खुली बोली लगाई जाए, वहीं स्टारलिंक की मांग थी कि सरकार इसे बिना किसी बोली के खुद ही सीधे बांटे.

सरकार ने घरेलू कंपनियों के भारी विरोध के बाद भी नए दूरसंचार कानून 2023 के तहत बिना बोली वाला रास्ता ही चुना, जो सीधे तौर पर स्टारलिंक की बात से मेल खाता था. असल में पूरा मामला स्पेक्ट्रम को लेकर नहीं अटका है, बल्कि देश की सुरक्षा जांच और भारतीय यूजर्स के डेटा से जुड़े कड़े नियमों को पूरी तरह मानने पर फंसा हुआ है.

Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India! — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026

अमेरिका में स्टारलिंक का क्या हाल है?

एलन मस्क भारत के गांवों तक इंटरनेट न पहुंचने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके खुद के देश अमेरिका में भी हर जगह इंटरनेट की पहुंच नहीं है. अमेरिका में स्टारलिंक कई सालों से काम कर रही है, फिर भी वहां हजारों लोग नेटवर्क न मिलने की शिकायत कर रहे हैं. न्यूयॉर्क के उत्तरी इलाकों से ही 4,000 से ज्यादा ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जहां इंटरनेट नेटवर्क पूरी तरह गायब है.

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वहां आज भी 1.4 करोड़ से ज्यादा घरों और व्यापारिक जगहों तक 5G नेटवर्क नहीं पहुंचा है. जब अमेरिकी नियामक ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि कई कंपनियां अपने कवरेज मैप में जितने बड़े इलाके में नेटवर्क होने का दावा कर रही थीं, असल में वहां उतनी पहुंच नहीं थी.

भारत के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्यों जरूरी है?

भारत में आज भी कई ऐसे गांव हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क और तेज इंटरनेट पहुंचाना बड़ी चुनौती है. October 2025 तक देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 6,34,019 गांवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका था, लेकिन करीब 10,000 दूर-दराज के गांव ऐसे हैं, जहां पहाड़, जंगल और मुश्किल रास्तों के चलते अब भी नेटवर्क पहुंचाना आसान नहीं है. इसके अलावा, बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी आपदाओं के समय जमीन के नीचे बिछी इंटरनेट केबल और मोबाइल टावर खराब हो जाते हैं, जिससे लोगों का संपर्क टूट जाता है. ऐसे में लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट इंटरनेट काफी काम आ सकता है, क्योंकि इसके जरिए जमीन पर बिछी केबल या मोबाइल टावरों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है. इससे खराब हालात में राहत और बचाव के काम में मदद मिल सकती है. डेलॉइट का अनुमान है कि 2030 तक भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का बाजार 1.9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा को लेकर भारत सरकार की क्या चिंताएं हैं?

सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट सीधे जमीन पर लगे टर्मिनल तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं. इसके लिए मोबाइल टावर या जमीन पर बने दूसरे नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि दूर-दराज के गांवों और सीमा पर तैनात जवानों के लिए यह काफी काम का साबित हो सकता है, जहां आम इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल होता है. लेकिन इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा है. अगर यही इंटरनेट किसी उग्रवादी ठिकाने पर इस्तेमाल होने लगे, तो वे इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में जो तकनीक मुश्किल जगहों पर लोगों की मदद कर सकती है, वही देश की सुरक्षा के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है.

भारत की सुरक्षा चिंताओं के पीछे ठोस जमीनी वजहें:

सुरक्षा घटनाएं: दिसंबर 2024 में मणिपुर में सुरक्षाबलों को हथियारों के साथ एक ऐसा टर्मिनल मिला था, जिस पर स्टारलिंक का नाम लिखा हुआ था. इसके अलावा, समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में भी स्टारलिंक डिवाइस के इस्तेमाल का शक जताया गया था.

कारगिल का सबक: 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत को जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद भारत ने खुद का नेविगेशन सिस्टम NavIC तैयार किया, ताकि रास्ते और लोकेशन से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े

DoT ने सुरक्षा के लिए कौन-सी 6 कड़ी शर्तें रखी हैं?

मई 2025 में दूरसंचार विभाग (DoT) ने सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटरों के लिए सख्त सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए. ये शर्तें सभी ऑपरेटरों (स्टारलिंक, जियो और वनवेब) पर समान रूप से लागू होती हैं:

कानूनी निगरानी व्यवस्था: सेवा शुरू करने से पहले कानूनी आदेशों के तहत डेटा मॉनिटरिंग और इंटरसेप्शन की व्यवस्था करनी होगी.

भारतीय गेटवे की सुरक्षा जांच: भारत में स्थापित किए जाने वाले ग्राउंड गेटवे के लिए अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी.

डेटा की लोकल रूटिंग: सभी भारतीय ग्राहकों का डेटा देश में स्थापित गेटवे के जरिए ही प्रोसेस होगा.

विदेश में डेटा डिक्रिप्शन पर रोक: भारतीय दूरसंचार डेटा को विदेश में कॉपी, स्टोर या डिक्रिप्ट करने की पूरी मनाही होगी.

50 किमी का नो-सर्विस: अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और समुद्री तटरेखा के 50 किलोमीटर के दायरे में विशेष निगरानी नियम लागू रहेंगे.

20% स्वदेशीकरण: कमर्शियल लॉन्च शुरू होने के 5 साल के अंदर कंपनियों को जमीन पर इस्तेमाल होने वाले जरूरी ढांचे का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा भारत में ही बनाना होगा.

भारत में स्टारलिंक की अब तक की टाइमलाइन क्या रही है?

स्टारलिंक ने 2021 में भारत में बिना लाइसेंस लिए ही 99 डॉलर लेकर अपनी सर्विस की प्री-बुकिंग शुरू कर दी थी. इस दौरान कंपनी को 5,000 से ज्यादा आवेदन भी मिले थे. हालांकि, नवंबर 2021 में दूरसंचार विभाग ने इस पर रोक लगा दी और लोगों को बुकिंग न करने की सलाह दी. इसके बाद स्टारलिंक ने भारत के नियमों के हिसाब से जरूरी GMPCS लाइसेंस लिया और जुलाई 2025 में IN-SPACe से शुरुआती मंजूरी भी हासिल कर ली. कंपनी ने भारत में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए Airtel और Jio के साथ समझौते किए और 20 गेटवे केंद्र भी तैयार किए.

भारत में मोबाइल डेटा कितना महंगा है?

भारत में फोन कॉल और मोबाइल डेटा की कीमत दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी कम है. यहां 1 मिनट फोन पर बात करने का खर्च करीब 3 पैसे है, जबकि 1GB मोबाइल डेटा के लिए औसतन करीब 9 रुपये देने पड़ते हैं. देश में 1 अरब से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन हैं और एक आम यूजर हर महीने करीब 32GB डेटा इस्तेमाल करता है, जबकि दुनिया में इसका औसत करीब 19GB है.

TRAI के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 110.12 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं और हर 100 लोगों पर 95 से ज्यादा फोन कनेक्शन हैं. डिजिटल पेमेंट के मामले में भी भारत तेजी से आगे बढ़ा है. सितंबर 2026 में UPI के जरिए 24.07 अरब लेन-देन हुए, जिनकी कुल रकम 29.37 लाख करोड़ रुपये रही. यानी भारत में हर दिन औसतन 80 करोड़ से ज्यादा UPI लेन-देन हुए. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में सस्ता इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं.