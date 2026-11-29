217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 198 रन पर 9 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन लाहिरू समराकून और गरुका संकेत ने हार के मुंह से जीत छीन ली.

श्रीलंका-ए ने पाकिस्तान-ए को बेहद रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से हराकर एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 की ट्रॉफी जीत ली. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रविवार को वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. मैच में आखिरी तक जीत किसकी होगी, यह कहना मुश्किल था, लेकिन श्रीलंका-ए की टीम ने आखिर में बाजी मार ली और खिताब अपने नाम कर लिया.

पवन रत्नायके की कप्तानी में खेल रही श्रीलंका ए की टीम ने तीसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है. इससे पहले श्रीलंका ने साल 2017 में भारत को हराकर और साल 2018 में पाकिस्तान को हराकर यह ट्रॉफी हासिल की थी.

पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत कैसी की?

मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ए टीम के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज माज सदाकत सिर्फ 5 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. टीम का कुल स्कोर उस समय केवल 13 रन ही था. माज सदाकत को श्रीलंका के गेंदबाज गरुका संकेत ने आउट किया.

शुरुआती झटका लगने के बाद शमील हुसैन और शाहजैब खान ने मिलकर पाकिस्तानी पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 48 रन की अहम पार्टनरशिप हुई. शमील हुसैन 40 रन बनाकर आउट हुए. वहीं दूसरी तरफ शाहजैब खान ने क्रीज पर जमकर टिककर बल्लेबाजी की और 60 रन की बेहतरीन पारी खेली.

लेकिन शमील हुसैन के आउट होने के बाद श्रीलंका के गेंदबाजों ने मैच पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया.

पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज एक-एक करके क्रीज छोड़कर पवेलियन लौटते चले गए. हसन नवाज सिर्फ 9 रन, फरहान यूसुफ 7 रन और मोहम्मद इमरान रंधावा महज 2 रन बनाकर आउट हो गए.

UNBEATEN CHAMPIONS! 🔥🏆 What a nerve-wracking finish in Doha as Sri Lanka ‘A’ defeat Pakistan ‘A’ by 1 wicket with 51 balls remaining to lift the Asia Cup Rising Stars trophy! 🇱🇰💙 #SriLankaCricket #AsiaCupRisingStars #SLvPAK https://t.co/Sgn8kxrFAj — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 29, 2026

पाकिस्तान का स्कोर 216 रन तक कैसे पहुंचा?

जब पाकिस्तान के 8 विकेट सिर्फ 167 रन पर गिर चुके थे, तब लग रहा था कि पूरी टीम 200 रन के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी. लेकिन उस मुश्किल घड़ी में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हिम्मत दिखाई. कप्तान अब्दुल समद ने जिम्मेदारी संभाली और 33 रन का योगदान दिया.

अब्दुल समद के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर ने तूफानी तेवर दिखाए. रोहेल नजीर ने अंतिम ओवरों में तेजी से बाउंड्री लगाई और 37 रन की साहसी पारी खेली. वहीं नौवें नंबर पर बैटिंग करने आए सुफियान मुकीम ने भी 16 रन बनाए. इन छोटी लेकिन बेहद उपयोगी पारियों के दम पर पाकिस्तान ए की पूरी टीम निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 216 रन के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. श्रीलंका की तरफ से रविंदु फर्नांडो, गरुका संकेत और निपुण धनंजय ने बेहद कसी हुई और धारदार गेंदबाजी की.

श्रीलंका ने शुरुआत कैसी की?

217 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी श्रीलंका ए की शुरुआत बहुत तेज और आक्रामक रही. ओपनर सिनेत जयवर्धने और लसित क्रॉसपुले ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आते ही दबाव बना दिया. सिनेत जयवर्धने 20 रन बनाकर आउट हुए, उस वक्त टीम का स्कोर 38 रन था. सिनेत वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत ए के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार शतक ठोका था. दूसरे ओपनर लसित क्रॉसपुले ने 26 रन का योगदान दिया. श्रीलंका की टीम ने शुरुआती 10 ओवरों में ही 60 रन ठोक दिए थे, जिससे पाकिस्तान की टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर चली गई.

इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान पवन रत्नायके और स्टार बल्लेबाज निशान मदुश्का. दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पाकिस्तानी अटैक का डटकर मुकाबला किया. निशान मदुश्का ने 87 रन की जबरदस्त और मैच जिताऊ पारी खेली. उन्होंने कप्तान पवन रत्नायके के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन की मजबूत पार्टनरशिप बनाई. इस बेहतरीन साझेदारी के दम पर श्रीलंका की टीम 30 ओवर में 5 विकेट खोकर 175 रन बना चुकी थी और जीत बिल्कुल आसान नजर आ रही थी.

आसान दिख रही जीत अचानक संकट में कैसे फंस गई?

जब श्रीलंका को जीत के लिए बहुत कम रनों की जरूरत थी और 5 विकेट हाथ में थे, तभी पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम ने जादुई स्पेल फेंककर मैच का पासा पलट दिया. सुफियान मुकीम ने एक ही ओवर में तहलका मचा दिया. उन्होंने सबसे पहले कप्तान पवन रत्नायके को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट किया और फिर उसी ओवर में निपुण धनंजय को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

इसके बाद जनिथ लियानगे 11 रन बनाकर माज सदाकत का शिकार बने और रविंद्र फर्नांडो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद विजयकांत और वानुजा सहान भी सस्ते में आउट होकर चलते बने. देखते ही देखते श्रीलंका का स्कोर 175 रन पर 5 विकेट से घटकर 198 रन पर 9 विकेट हो गया. यानी केवल 23 रन के दौरान श्रीलंका ने 4 अहम विकेट गंवा दिए. 36.4 ओवर तक श्रीलंका के 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और यहां से पाकिस्तान की जीत लगभग तय मानी जा रही थी.

आखिरी जोड़ी ने कैसे दिलाई जीत?

जब श्रीलंका के 9 विकेट गिर चुके थे और जीत के लिए 19 रन बाकी थे, तब मैदान पर लाहिरू समराकून और गरुका संकेत की आखिरी जोड़ी मौजूद थी. पाकिस्तान की टीम जीत से सिर्फ 1 विकेट दूर थी, जबकि श्रीलंका के पास 10 ओवर से ज्यादा का वक्त बचा हुआ था.

ऐसे नाजुक मोड़ पर लाहिरू समराकून ने गरुका संकेत के साथ मिलकर धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी की. लाहिरू समराकून ने 15 रन की नाबाद बहुमूल्य पारी खेली और गरुका संकेत 4 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के हर वार को झेला और 41.3 ओवर में टीम को 217 रन के विजयी लक्ष्य तक पहुंचा दिया. इस तरह श्रीलंका ने 1 विकेट से सांसें थाम देने वाली ऐतिहासिक जीत हासिल की.

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