'रेस्टोरेंट में मीटिंग, यहीं से प्यार, फिर साथ में पार्टियों में गए', सोनिया गांधी ने सुनाई राजीव से पहली मुलाकात की कहानी

सोनिया गांधी फरवरी 2013 में प्लेटफॉर्म से जुड़ी थीं, लेकिन ये उनकी पहली और एकमात्र पोस्ट है. यह पोस्ट उनके इंस्टाग्राम पर जुड़ने के दो दिन बाद आया है,

सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से कैम्ब्रिज में हुई पहली मुलाकात के बारे में बताया. (फोटो-X Video Screengrab)

'जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वह ऐसे इंसान हैं, जिनके साथ मैं सच में रहना पसंद करूंगी. जाहिर है, मुझे पता चला कि कि उनके लिए भी ऐसा ही था.' कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शनिवार (24 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहली पोस्ट की और राजीव गांधी के साथ पहली मुलाकात के बारे में करीब दो मिनट का वीडियो जारी किया.

सोनिया गांधी ने बताया कि कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान वह इंग्लैंड में पसंद का खाना मिलने वाला रेस्टोरेंट तलाश रही थीं. उन दिनों इंग्लैंड का खाना बहुत खराब था. आज की तरह वहां इतने सारे रेस्टोरेंट नहीं थे. इसके बाद एक ग्रीक रेस्टोरेंट, वर्सिटी रेस्टोरेंट मिला, जहां पहली बार एक दोस्त ने उनका परिचय राजीव गांधी से कराया.

उन्होंने कहा कि यहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हुई और हमने मिलकर यादों की एक दुनिया बनाई. सोनिया गांधी ने पोस्ट में लिखा, 'कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ. राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी हुई एक दुनिया बनाई. 10 नवंबर को, मैं वह दुनिया आपके साथ शेयर कर रही हूं.'

In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf — Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026

सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी 'Belonging: A Journey of Love' 10 नवंबर को लॉन्च होने वाली है. इस किताब में सोनिया गांधी ने युद्ध के बाद इटली में बीता बचपन, राजीव गांधी के साथ रोमांस, भारत आना और निजी नुकसानों के बारे में लिखा है.

ग्रीक रेस्टोरेंस्ट में हुई थी राजीव से पहली मुलाकात: सोनिया गांधी

उन्होंने वीडियो में बताया, 'हमें वर्सिटी रेस्टोरेंट नाम की जगह मिली.यह एक ग्रीक रेस्टोरेंट था. यहां कई यूरोपियन स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स भी खाना खाने आते थे और फिर उसी रेस्टोरेंट में मेरी राजीव से मुलाकात हुई.'

राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी (फोटो: X Video Screengrab)

सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे राजीव को देखकर ऐसा लगा कि मैं इनके साथ रहना पसंद करूंगी. उन्होंने कहा, 'जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मुझे तुरंत लगा कि वह ऐसे इंसान हैं, जिनके साथ मैं सच में रहना पसंद करूंगी. जाहिर है, मुझे पता चला कि उनके लिए भी ऐसा ही था.'

दोस्त बनने के बाद हम पार्टियों में जाने लगे: सोनिया गांधी

कैम्ब्रिज के उन दिनों को याद करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि दोस्त बनने के बाद हम पार्टियों में जाने लगे थे. वीडियो में वह कहती हैं, 'मुझे याद है जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, एक कॉमन दोस्त ने हमें मिलवाया था. फिर आप जानते हैं कि हम दोस्त बन गए. उसके बाद दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना या घूमने जाना या हम एक वैलेंटाइन पार्टी में गए, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स थे.'

राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी (फोटो: X Video Screengrab)

'राजीव का सॉफ्ट नेचर बहुत पसंद आया'

सोनिया गांधी ने बताया कि राजीव का सॉफ्ट नेचर उन्हें बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा, 'वह बहुत ही सौम्य दिखने वाले व्यक्ति थे. बेशक, वो बहुत अच्छे दिखते भी थे, लेकिन वह सॉफ्टनेस उनके अदर से झलकती थी, जिसने मुझे सच में छू लिया और मुझे इंप्रैस किया. बेशक, राजीव से पहली मुलाकात मैं कभी नहीं भूलूंगी.' सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी 25 फरवरी, 1968 को हुई थी.

2013 में एक्स से जुड़ीं थीं सोनिया गांधी

सोनिया गांधी के X अकाउंट से पता चलता है कि वह फरवरी 2013 में प्लेटफॉर्म से जुड़ी थीं, लेकिन ये उनकी पहली और एकमात्र पोस्ट है. यह पोस्ट उनके इंस्टाग्राम पर जुड़ने के दो दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी की पहली झलक दिखाते हुए वीडियो शेयर किया था.

सोनिया गांधी X पर किन्हें फॉलो करती हैं?

सोनिया गांधी एक्स पर चार अकाउंट्स को फॉलो करती हैं. इनमें कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं. जबकि उनके फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं. खबर लिखे जाने तक 23.9 हजार यूजर्स ने सोनिया गांधी को फॉलो कर लिया है.

पीटीआई के मुताबिक, ऑटोबायोग्राफी में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी, अपनी सास इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात और भारत की लाइफस्टाइल को अपनाने में लगे एफर्ट्स शामिल हैं, जिनमें हिंदी सीखना, साड़ी पहनना, इंडियन फूड और कल्चर को अपनाना शामिल है.

सोनिया गांधी (फोटो: X Video Screengrab)

किताब में इंदिरा-राजीव की हत्या का जिक्र

इसके अलावा बुक में गांधी फैमिली को झकझोर देने वाली प्रमुख त्रासदियों का भी जिक्र है. इनमें प्लेन हादसे में संजय गांधी की मौत, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में राजीव गांधी की हत्या शामिल हैं.

सोनिया गांधी ने मेमॉयर में 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया है. इन चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को जीत मिली थी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था. इसके बजाय उन्होंने यूपीए को लीड करने का फैसला किया था. यूपीए गठबंधन ने 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार चलाई.

राजीव गांधी की हत्या के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आईं

राजीव गांधी की साल 1991 में हत्या हुई, उसके बाद भी सोनिया गांधी पॉलिटिक्स से दूर रहीं. उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने हालांकि 1996 आते-आते कांग्रेस कमजोर होने लगी और फिर 1997 में सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली. 1998 में उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला और 2017 तक लगातार कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहीं.

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