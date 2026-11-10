मेनका से अनबन, पहले बेटे को खोने का दर्द, प्रणब मुखर्जी की PM बनने की चाह... सोनिया गांधी की किताब के 10 बड़े खुलासे

Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी ने किताब में परिवार, मेनका से रिश्तों, प्रणब मुखर्जी की PM बनने की इच्छा समेत कई अनसुने किस्से सुनाए हैं.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ मंगलवार (10 नवंबर 2026) को रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गई है. इस किताब में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से लेकर गांधी परिवार के रिश्तों और देश की राजनीति तक से जुड़े कई किस्से शेयर किए हैं.

सोनिया गांधी ने पहली बार उस दर्द का जिक्र किया है, जब राहुल गांधी के जन्म से पहले उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया था. वहीं, मेनका गांधी के साथ रिश्तों में आई खटास, प्रणब मुखर्जी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा और मनमोहन सिंह के साथ सत्ता में जिम्मेदारियों के बंटवारे पर भी उन्होंने खुलकर लिखा है. किताब में सोनिया गांधी ने अपनी बीमारी, राजनीति से दूरी बनाने के फैसले और इंदिरा गांधी के परिवार के भीतर के माहौल से जुड़े कई अनुभव बताए हैं. आपको बताते हैं उनकी किताब के 10 बड़े खुलासों के बारे में.

1. मेनका गांधी के साथ रिश्तों में कैसे आई खटास?

सोनिया गांधी ने लिखा है कि संजय गांधी और मेनका की मुलाकात 1973 के आखिर में एक दोस्त की सगाई में हुई थी. मेनका संजय से 10 साल छोटी थीं. सोनिया के मुताबिक, शुरुआत में मेनका काफी खुशमिजाज और बातूनी थीं. वह लिखती हैं, "मेनका बहुत जिंदादिल और बातूनी लड़की थी, उत्साह से भरी हुई. लेकिन धीरे-धीरे दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगा."

सोनिया गांधी को बहूरानी और मेनका को छोटी बहूरानी कहा जाता था. सोनिया का मानना था कि घर में दोनों की जगह बराबर है, लेकिन मेनका को शायद ये बात पसंद नहीं थी. कई बार उनके बीच तीखी बातचीत भी होती थी. उन्होंने लिखा कि मेनका गांधी के पिता एक सेना अधिकारी थे और मेनका थोड़ी बहुत मॉडलिंग करती थीं.

2. इंदिरा गांधी को क्यों होने लगी थी मेनका की चिंता?

सोनिया गांधी ने लिखा है कि आपातकाल के दौरान संजय गांधी के फैसलों और काम करने के तरीके से कांग्रेस के कई नेता नाराज थे. उन्हें लगता था कि मेनका संजय को समझाने के बजाय उनके फैसलों को बढ़ावा दे रही थीं. इसी दौरान इंदिरा गांधी ने कैबिनेट सचिव पीएन धर से मेनका को लेकर एक टिप्पणी की थी. सोनिया के मुताबिक, इंदिरा ने कहा था, "उसके अभी से पर निकलने लगे हैं."

सोनिया आगे लिखती हैं, "संजय और मेनका के बीच अनबन भी खुलकर सामने आने लगी थी. कई बार दोनों के बीच ऊंची आवाज में गुस्से भरी बहस होती थी. मेनका जब नाराज होती थीं तो गालियां देने से भी नहीं चूकती थीं, यहां तक कि इंदिरा गांधी के सामने भी. संजय कार प्रोजेक्ट में बिजी रहते थे. इंदिरा गांधी दिनभर काम में लगी रहती थीं. राजीव पायलट थे और मैं घर-परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी. ऐसे में मेनका को हमारा घर शायद बोरिंग और जरूरत से ज्यादा अनुशासन वाला लगता होगा. बाद में वह संजय के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने लगीं, जिससे उनके व्यवहार में भी कुछ ठहराव आया. इसी दौरान मेनका ने ‘सूर्या’ नाम की एक मैगजीन शुरू की, जिसमें उनकी मां निदेशक और मेनका संपादक थीं."

(Image Source- IANS)

3. पहले नवजात बेटे को खोने का दर्द

किताब का सबसे भावुक हिस्सा सोनिया और राजीव गांधी के पहले बच्चे से जुड़ा है. 18 जनवरी 1969 को सोनिया ने समय से करीब दो महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई. सोनिया ने लिखा कि उन्होंने इनक्यूबेटर में बच्चे की पहली आवाज सुनी थी. वह बताती हैं, "मैं और राजीव, उसे देखते रहे और पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया."

बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर भी परिवार के सामने मुश्किल थी. सोनिया नदी में बच्चे का शव प्रवाहित करने के विचार से सहमत नहीं थीं. उन्होंने साफ कहा था, "नहीं, मैं अपने बच्चे को नदी में नहीं बहाने दूंगी." आखिरकार राजीव और संजय ने दिल्ली के महरौली स्थित फिरोज गांधी के फार्महाउस में एक गुलाबी बोगनविलिया के पौधे के नीचे उसे दफनाया. अक्टूबर 1969 में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को बताया कि वह फिर से मां बनने वाली हैं. वह इस खबर से बेहद खुश थीं, लेकिन मन में डर भी था. आखिरकार 19 जून 1970 को उन्होंने राहुल गांधी को जन्म दिया.

4. प्रणब मुखर्जी के मन में थी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा?

सोनिया गांधी ने 2010 की एक बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि तत्कालीन वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने एक बार उनसे कहा था कि शायद अब टॉप लेवल पर बदलाव का समय आ गया है. सोनिया ने इसे प्रणब की प्रधानमंत्री बनने की लंबे समय से चली आ रही इच्छा का इशारा माना था.

उन्होंने लिखा, "मैंने उनकी बात को प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के रूप में समझा." सोनिया ने उस समय बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया. बाद में 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वह देश के राष्ट्रपति बने.

5. मनमोहन सिंह के साथ कैसे बंटी थीं जिम्मेदारियां?

सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के कामकाज को लेकर भी सफाई दी है. उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे और वह कांग्रेस संगठन और पार्टी की जिम्मेदारी संभालती थीं. दोनों के बीच जिम्मेदारियों का एक अनकहा बंटवारा था, जो अच्छी तरह काम कर रहा था.

सोनिया गांधी ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले ही उन्होंने अपने बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ इस बारे में बात कर ली थी. दोनों बच्चे सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और चाहते थे कि उनकी मां प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी न संभालें. हालांकि, चुनावी जीत के बाद सोनिया ने पीएम बनने के लिए हामी भर दी थी. लेकिन फिर उनके बच्चे उनसे नाराज हो गए थे. बाद में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह इस पद को स्वीकार नहीं करेंगी. उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया.

7. दो बार गंभीर बीमारी से जूझीं

सोनिया गांधी ने अपनी सेहत को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 2010 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था. उन्होंने इटली के मिलान में सर्जरी कराई. इसके अगले साल पैंक्रियाज (अग्न्याशय) में एक ट्यूमर ग्रोथ मिली, जिसके बाद नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में उनका ऑपरेशन हुआ. सोनिया ने लिखा कि दूसरी सर्जरी को लेकर उनके मन में कई आशंकाएं थीं. हालांकि, जांच में ग्रोथ शुरुआती प्रीकैंसरस स्टेज में मिली.

8. सरकारी फाइलें मंगवाने के आरोपों पर क्या बोलीं?

सोनिया गांधी ने उन आरोपों को भी खारिज किया है, जिनमें कहा जाता रहा कि यूपीए सरकार के दौरान वह प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकारी फाइलें मंगवाती थीं. उन्होंने किताब में लिखा कि वह हमेशा नियमों का पालन करने को लेकर सतर्क रही हैं. उनके मुताबिक, सरकार के कामकाज में दखल देने की बात पूरी तरह गलत थी.

9. घर में मिले थे ग्रेनेड, परिवार पर मंडराया था खतरा

सोनिया गांधी ने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद घर में ग्रेनेड मिलने की घटना का भी जिक्र किया है. उनके मुताबिक, 24 अक्टूबर 1984 को दिवाली के मौके पर परिवार घर में मौजूद था. बाद में पता चला कि रसोई से सटे एक कमरे में ग्रेनेड छिपाकर रखे गए थे. इस घटना ने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी थी.

10. पीएम मोदी से 12 साल में नहीं हुआ कोई खास संवाद

सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों पर भी लिखा है. उनके मुताबिक, पिछले 12 सालों में दोनों के बीच कोई खास व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई. आधिकारिक कार्यक्रमों में मुलाकात होने पर औपचारिक नमस्ते जरूर होती है, लेकिन पुराने दौर के नेताओं जैसी सहजता अब नजर नहीं आती. सोनिया गांधी ने लिखा कि मोदी आमने-सामने आने पर अक्सर नजरें फेर लेते हैं.

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