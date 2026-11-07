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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' क्या है? 2004 में PM क्यों नहीं बनीं सोनिया गांधी? बोलीं- पहले हां कहा, फिर बदल लिया इरादा

Belonging: A Journey of Love: कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया की आने वाले किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव से जुड़ी जानकारी शेयर की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 07, 2026, 05:34 PM IST

'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' क्या है? 2004 में PM क्यों नहीं बनीं सोनिया गांधी? बोलीं- पहले हां कहा, फिर बदल लिया इरादा

बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव (Photo Rahul Gandhi/X)

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कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया की आने वाले किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव से जुड़ी जानकारी शेयर की है. सोनिया गांधी ने इस किताब में पिछले 12 सालों के BJP-RSS के शासन के दौरान की बाते लिखी हैं. इसके अलावा, उन्होंने ये भी बताया है कि वो साल 2004 में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी थीं. पीएम के पद के लिए सोनिया ने पहले हां बोली थी, लेकिन बाद में इरादा बदल लिया था. 

सोनिया गांधी की ये किताब 10 नवंबर, 2026 को HarperCollins India की ओर से प्रकाशित होने वाली है. किताब में राजनीति के साथ-साथ उनके निजी जीवन, भारत से जुड़ाव और गांधी परिवार के साथ बिताए अनुभवों के बारे में लिखा हुआ है.

राहुल गांधी ने शेयर की खास पोस्ट

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, "पब्लिक लाइफ में 60 साल और आज भी आप बिल्कुल वैसी ही हैं. आप पर गर्व है मां. उन्होंने आगे लिखा, "बचपन में मैंने जो मूल्य सीखे, वो आज भी मेरे साथ हैं. मैं कह सकता हूं कि मैं आज भी वही इंसान हूं, जिससे राजीव 60 साल पहले मिले थे."

कांग्रेस के भविष्य को लेकर क्या बोलीं?

द हिंदू को दिए इंटरव्यू में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात के बारे में बात करते हुए कहा, "जब से ये सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को कभी भी समान अवसर नहीं मिला है. सभी संस्थाओं, खासकर चुनाव आयोग पर उनका पूरा कब्जा है. मीडिया पर भी उनका पूरा नियंत्रण है, उनके पास पैसे की ताकत है और वो धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं. फिर भी हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और आगे बढ़ रही है. 

उन्होंने आगे कहा, "हाल के महीनों में ये बात पूरी तरह साबित हो गई है कि कई वोट चुराए गए हैं और अब लोग इस बारे में ज्यादा जागरूक हुए हैं. कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है और हमारी संभावनाएं लगातार बेहतर हो रही हैं."

1999 में उठा था उनके विदेशी मूल का मुद्दा

साल 1999 में शरद पवार समेत पार्टी के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था. इसपर बात करते हुए सोनिया ने कहा, "बेशक, मुझे दुख हुआ, ये एक बड़ा झटका था कि वो मुझे अभी भी बाहरी मानते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें लगा कि शायद उनके अपने कारण रहे होंगे. काफी आत्म-मंथन के बाद एहसास हुआ कि मैं निजी भावनाओं को बड़े मकसद के आड़े नहीं आने दे सकती. मुझे आगे बढ़ते रहना था." बता दें कि विदेशी मूल के मुद्दे के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसे बाद में वापस भी ले लिया था. 

2004 में पीएम बनने से क्यों किया इनकार?

सोनिया गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के फैसले पर भी बात की है. उस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली थी और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे. 

इसको लेकर सोनिया गांधी ने कहा, "हमारा अनुभव कुल मिलाकर बहुत सकारात्मक रहा. हमने एक टीम की तरह काम किया और हमारी भूमिकाएं बिल्कुल अलग-अलग थीं. मनमोहन सिंह सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और मैं पार्टी का नेतृत्व कर रही थीं. सोनिया गांधी के मना करने के बाद कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था."

क्या है बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव क्या है?

सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव हार्परकॉलिन्स इंडिया ने प्रकाशित की है. बिलॉन्गिंग निजी संस्मरण है. उन्होंने किताब में बताया है कि राजीव और सोनिया के बीच एक असाधारण और तुरंत बन जाने वाले प्रेम-बंधन की कहानी. ये बंधन धीरे-धीरे और गहरा होता गया, जिसने सोनिया को उनके परिवार और सत्ता के सर्वोच्च गलियारों तक पहुंचाया है. फिर उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति में आना पड़ा और वो देश की प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक बन गईं.

सोनिया गांधी से पूछा गया कि आप इसे पीछे मुड़कर कैसे देखती हैं? तो इसपर उन्होंने कहा, "जब मैं एक नई-नवेली दुल्हन के रूप में भारत आई थी, तो मुझे भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता था. आज मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी जानती हूं, वो सब मैंने उन्हीं से सीखा है. उनका साहस, दूसरों के प्रति उनकी संवेदना, एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, और सबसे बढ़कर, उनके लिए अपने कर्तव्य का पालन करना, जो उनके जीवन में सबसे ऊपर था. इन सब बातों ने मुझे प्रेरित किया." 

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