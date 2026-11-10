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'आपने हां कर दिया', जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने भरी हामी तो भड़क गए थे राहुल, गुस्से में पूछा- हमारा क्या?  

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'आपने हां कर दिया', जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने भरी हामी तो भड़क गए थे राहुल, गुस्से में पूछा- हमारा क्या?  

सोनिया गांधी ने बताया कि जब लोकसभा चुनाव के नजदीक थे तो राहुल-प्रियंका ने पूछा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को अच्छी सीटें मिलीं तो क्या आप पीएम बनेंगी? इस पर मैंने कहा- बिल्कुल नहीं.

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Rishi Kant

Updated : Nov 10, 2026, 12:02 PM IST

'आपने हां कर दिया', जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने भरी हामी तो भड़क गए थे राहुल, गुस्से में पूछा- हमारा क्या?  

राजीव गांधी की बरसी पर राहुल-प्रियंका के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचीं सोनिया गांधी (फाइल फोटो- ANI)

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2004 के लोकसभा चुनाव का समय. सोनिया गांधी यूपीए को लीड कर रही थीं. गठबंधन में शामिल नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनें. अगर कोई नहीं चाहता था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी. सोनिया गांधी ने ऑटोबायोग्राफी 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में इसका जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने पीएम बनने के लिए हामी भर दी थी और फिर बाद में इनकार कर दिया. 
    
सोनिया गांधी ने लिखा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए ओके कर दिया तो बेटे राहुल बहुत गुस्सा हुए थे. इंडियन एक्सप्रेस में छपे किताब एक पार्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने गुस्से से तमतमाते हुए मां से कहा- आपने हां कर दिया? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे. मैं ये सब नहीं करना चाहती , तुम जानते हो, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे थे. मां से ये बात सुनकर राहुल गांधी गुस्से में बोले- आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है, हमारा क्या? इतना कहकर वो वहां से चले गए.

राहुल-प्रियंका ने PM पद को लेकर पूछा तो क्या बोलीं सोनिया?

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बताया कि जब लोकसभा चुनाव के नजदीक थे तो राहुल-प्रियंका ने उनसे पूछा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को अच्छी सीटें मिलीं तो क्या आप प्रधानमंत्री बनेंगी? इस पर मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं. राहुल-प्रियंका ने फिर पूछा- क्या आप स्योर हैं? तो मैंने कहा- मैं पूरी तरह क्लीयर हूं.

उन्होंने लिखा, 'राहुल और प्रियंका नहीं चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं. दादी की हत्या और पिता की ब्रूटल मर्डर के ट्रॉमा से वो दोनों गुजरे थे. उनका मानना था कि ये पद बहुत ही खतरे से भरा हुआ है. जब मैंने उनसे पीएम बनने से मना कर दिया तो उन दोनों को राहत महसूस हुई और बात यहीं खत्म हो गई. मैंने इसके बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की.'

PM को लेकर सवाल पर गोल-मोल जवाब देती: सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने बताया कि जब भी चुनाव प्रचार के दौरान मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो अकसर मैं इसको गोल-मोल जवाब देती. हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे पार्टी को एकजुट बनाए रखना था. मैं नहीं चाहती थी कि पार्टी में इस पद के लिए दावेदारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाए. मैंने जो तय किया था, उसे अपने तक ही सीमित रखा, यहां तक कि किसी करीबी को भी नहीं बताया. मैं ये जानती थी कि इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है, जिसे कांग्रेस की पिछली सरकारों में काम करने का लंबा एक्सपीरिएंस हो.

'मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी'

2004 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सोनिया गांधी बहुत की कश्मकश में थीं कि उन्हें पीएम पद लेना चाहिए या नहीं. उन्होंने लिखा, 'मैं एक पल में पूरी तरह से मना कर रही थी, जबकि दूसरे ही पल सोचती थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता और वोटर्स का दिल दुखेगा और वो निराश हो जाएंगे. मेरी भावनाएं पल-पल बदल रही थीं. एक पल मैं क्लीयर थी, लेकिन दूसरे ही पल असमंजस में.'

'जब मैंने मना कर दिया तो नेता बोले- हम नहीं मानेंगे'

सोनिया गांधी ने लिखा, 'गठबंधन के नेता अगले दिन मेरे घर आने वाले थे. उन्हें हमारे करीबियों ने आश्वासन दिया था कि वो मुझे मना लेंगे. जब मैं उन पलों को याद करती हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी चल रही हो. धीरे-धीरे वो घटनाएं मेरे सामने चलती हैं.'

घर के राजीव के कॉन्फ्रेंस रूम में गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक शुरू हुई. कांग्रेस नेता ने लिखा, 'वो मुझे एक-एक करके मनाने की कोशिश कर रहे थे. एक घंटे से ज्यादा समय तक वो बोलते रहे, जबकि मैं चुपचाप बैठी हुई थी. जब बातचीत खत्म होने को आई तो वो सब मेरी ओर जवाब के लिए देखने लगे. मैंने जितना हो सका, उतनी हिम्मत जुटाकर जवाब दे दिया. इसके बाद वहां हंगामा मच गया. वो लोग मेरी ओर बढ़ने लगे. मैं भी खड़ी हो गई. वो मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए. उनमें से कुछ लोग कहने लगे- हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. आप ऐसा नहीं कर सकती हैं मैडम, हम न नहीं सुनेंगे.'

जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने कहा- ठीक है!

सोनिया गांधी ने लिखा,'इस तरह के हंगामे को देखकर मैं अंदर से हिल गईं. मैं प्रेशर फील कर रही थी और फिर मैंने कहा ठीक है. मैंने ये शब्द इतनी धीरे से बोला था कि शायद ही किसी को सुनाई दे. वहां मौजूद नेताओं ने मेरी पूरी बात सुने बिना ही मुझे बधाई देना शुरू कर दिया. वो मान गईं हैं, वो मान गईं हैं. मैं वहां बिना कुछ कहे एकदम सुन्न खड़ी रह गई और नेता वहां से चले गए.'

खिड़की के बाहर से देख रही थीं प्रियंका 

कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हो रहा था, ये सब प्रियंका गांधी खिड़की के बाहर खड़ा होकर देख रही थीं. सोनिया गांधी ने लिखा, 'प्रियंका ने मुझे बाद में बताया कि वो पूरे टाइम विंडो के बाहर खड़ी रही. जब रूम में नेताओं ने मुझे घेर लिया तो उसे समझ आ गया था कि मुझ पर प्रेशर डालकर राजी किया जा रहा है. वह रोते हुए राहुल के पास पहुंची. जब वो अंदर गई तो राहुल कमरे में थे. उसने प्रियंका को परेशान देखकर पूछा- क्या हुआ तो प्रिंयका ने बताया कि मां ने हां कर दिया.'

ये भी पढ़ें- 'रेस्टोरेंट में मीटिंग, यहीं से प्यार, फिर साथ में पार्टियों में गए', सोनिया गांधी ने सुनाई राजीव से पहली मुलाकात की कहानी

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