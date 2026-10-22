सोनिया गांधी की इंस्टाग्राम पर एंट्री, CJP ने खड़ा कर दिया आंदोलन, PM मोदी ने रात में जारी किया पहला वीडियो, जानें INSTA की POWER

सोनिया गांधी इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई हैं. सीपीपी चेयरपर्सन इंस्टा पर तीन अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं. कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा.

सोनिया गांधी ने 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे इंस्टा पर पहला पोस्ट किया है. (फोटो- सोनिया गांधी इंस्टा अकाउंट)

भारत इंस्टा यूजर्स के मामलें में नंबर-1 पर है

देश में 38% एडल्ट्स इंस्टा यूजर, जबकि ग्लोबली आंकड़ा 51% है

इंडिया में करीब 70% मेल और 30% फीमेल इंस्टाग्राम यूजर

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी अब इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई हैं. उन्होंने गुरुवार (22 अक्टूबर) को सुबह 9 बजे इंस्टा पर पहला वीडियो पोस्ट किया. इसमें सीपीपी चेयरपर्सन ने ऑटोबायोग्राफी 'Belonging: A Journey of Love' की पहली तस्वीर दिखाई. सोनिया गांधी को करीब छह घंटों में इंस्टाग्राम पर करीब 65 हजार लोगों ने फॉलो कर लिया.

सोनिया गांधी इंस्टाग्राम पर तीन अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं. कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा. सोनिया गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें ऑटोबायोग्राफी के पेज पलटते हुए दिखाई दे रही हैं. वीडियो में अचानक प्रियंका गांधी की बचपन की फोटो वाला पेज खुल जाता है, जिसमें वो कहती हैं- 'Lots of Pictures, Priyanka.'

(फोटो क्रेडिट- सोनिया गांधी इंस्टा अकाउंट)

इस वीडियो में ऑटोबायोग्राफी की कॉपी दिखाते हुए सोनिया गांधी ने पोस्ट में लिखा, 'हैलो, आप सभी को, आपके साथ इस पल को शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. 'Belonging: A Journey of Love' की पहली झलक. ये कहानी है प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनी जगह तलाशने की. मुझे आप सभी के साथ इसे शेयर करने का बेसब्री से इंतजार है.'

सोनिया गांधी ने किए एक तीर से दो निशाने: सीनियर पत्रकार

राजनीति कवर करने वाले जी न्यूज़ के सीनियर पत्रकार सुमंत कुमार का मानना है कि सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करके एक तीर से दो निशाने लगाए हैं. उन्होंने डीएनए इंडिया हिंदी से बात करते हुए कहा, 'सोनिया गांधी ने इंस्टा पर अपनी बुक का पहला प्रिव्यू रिलीज किया है. वो एक अच्छे कॉज के साथ इंस्टा प्लेटफॉर्म पर आई हैं, जिसका कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार था. बुक लॉन्चिंग के साथ वो इंस्टा पर लॉन्च हुईं. आप कह सकते हैं कि उन्होंने मौके पर चौके पर लगा दिया.'

भारत में कितनी GenZ आबादी?

यूएन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में भारत में 14 से 29 साल के करीब 40.7 करोड़ लोग होंगे यानी कुल आबादी की करीब 30 फीसदी. इसका मतलब हुआ कि देश में हर 10 में से तीन जेन-जी हैं. यह दुनिया में सबसे बड़ी जेन जी आबादी होगी. चीन में जेन जी की संख्या करीब 26.4 करोड़ होगी. पाकिस्तान में यह संख्या 7.9 करोड़ और नाइजीरिया में करीब 7.6 करोड़ होगी.

CJP प्रोटेस्ट के बाद इंस्टा पर नेता एक्टिव

भारत में जिस तरह मई महीने में कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, जिसमें शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद तो नेता इंस्टाग्राम पर तेजी से एक्टिव हुए ताकि वो जेन-जी पीढ़ी से जुड़ सकें और उन तक अपनी बात पहुंचा सकें. ऐसी खबरें भी आई थीं कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों और सांसदों को इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने को कहा था. ऐसे में सोनिया गांधी का इंस्टाग्राम पर आना कांग्रेस के जेन-जी से जुड़ने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है.

पीएम मोदी ने रात में जारी किया पहला इंस्टा वीडियो

पीएम मोदी ने 23 जुलाई की आधी रात को इंस्टाग्राम पर रात में वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने संबोधन में बदलाव करके 'हैलो फ्रैंड्स' कहा. पीएम मोदी ने ये वीडियो खुद से सेल्फी मोड में रिकॉर्ड करके शेयर किया था, जिसकी कोई एडिटिंग नहीं हुई. ये वीडियो काफी वायरल हुआ था. इसे पीएम मोदी के जेन-जी युवाओं से जुड़ने को लेकर देखा गया था.

सुमंत कुमार ने कहा, 'बीते जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए जेन-जी प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह नेताओं की मौजूदगी इंस्टाग्राम पर बढ़ी है, जिस तरह आपने पीएम मोदी को भी देखा तो ऐसे में सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि इंस्टाग्राम पर आकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़ा जाए.'

न्यूज के लिए 37% लोग इंस्टा देखते हैं: रिसर्च

रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ जर्नलिज्म 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 55 फीसदी लोग न्यूज के लिए यूट्यूब को प्रेफर करते हैं, जबकि 37 फीसदी लोग इंस्टाग्राम पर आते हैं. इसके अलावा 36 प्रतिशत लोग फेसबुक, टेलीग्राम पर 22 फीसदी और एक्स पर 16 फीसदी लोग आते हैं.

सोनिया गांधी का इंस्टा पर आना, सियासी मायने तो होंगे: एक्सपर्ट

सोनिया गांधी के इंस्टाग्राम पर आने को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर सुमंत कुमार का कहना है कि आज तो सीधे तौर पर इसे पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वह देश की बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं. कांग्रेस संसदीय दल की नेता हैं, उनके इस कदम के सियासी मायने को भी खारिज नहीं किया जा सकता. हालांकि उन्होंने जो मौका चुना है, वो बहुत अच्छा है.'

72% GenZ इंस्टा पर देखते हैं पॉलिटिकल कंटेंट

द हिंदू ने 2025 के एमिटी यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर का हवाला देते हुए कहा कि 72 फीसदी जेन-जी रेगुलर इंस्टाग्राम पर पॉलिटिकल कंटेंट देखते हैं. यह रिसर्च साउथ इंडिया के तीन शहरों चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के छात्रों को लेकर थी.

पॉलिटिकल कंटेंट के लिए इंस्टा परफेक्ट

सेंटर फॉर द स्टडी ऑर्गनाइज्ड हेट (CSOH) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नफरत और गलत जानकारी को ट्रैक करता है. इस थिंक टैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रकीब नाइक का मानना है, 'इंस्टा का डिजाइन और फीचर्स, इसकी इनफिनिट स्क्रॉलिंग, ऑटोप्ले रील्स और एल्गोरिदम, जो आपके फीड को क्यूरेट करता है- इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल कंटेंट के लिए एकदम सही बनाते हैं. उन्होंने कहा, 'इंस्टाग्राम का विज़ुअल ग्रामर ऐसे मैसेजिंग के लिए अच्छा है जो बहुत इमोशनल, सिंपल और सर्कुलेट करने में आसान हों.'

रकीब ने कहा कि जाने-माने नेता इंस्टाग्राम रीच बढ़ाने के लिए लगातार नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'पहले नेता सिर्फ रोज के काम, अपनी मीटिंग वगैरह के बारे में पोस्ट करते थे, लेकिन अब वे इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर काम करने या इंटरनेट पर वायरल ट्रेंड का हिस्सा बनने के बारे में सोच रहे हैं.'

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