तू-तू-मैं-मैं करना, संजय को भड़काना, भाइयों में कड़वाहट ला दी, इंदिरा और सोनिया के साथ कैसे रहती थीं मेनका?

सोनिया गांधी ने लिखा कि इंदिरा गांधी वरुण गांधी के जन्मदिन के लिए पार्टी प्लान कर रही थीं, लेकिन उन्हें पता चला कि जन्मदिन वसुंधरा राजे के घर पर मनाया गया है.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में संजय गांधी की पत्नी और अपनी देवरानी मेनका गांधी को लेकर भी कुछ किस्से शेयर हैं. उन्होंने बताया कि मेनका गांधी के आने के बाद घर का माहौल कैसे बदल गया और भाइयों में कड़वाहट आ गई थी.

मेनका के आने के बाद घर का माहौल बदल गया

सोनिया गांधी के अनुसार साल 1973 के अंतिम महीनों में मेनका से संजय गांधी मिले थे और एक साल के अंदर ही दोनों की शादी हो गई. उस समय मेनका की उम्र 18 साल थी. सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है, 'मेनका में काफी उत्साह था. शुरू में घर में एक देवरानी का होना अच्छा लगा, लेकिन धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा और घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद शुरू हो गए.

सोनिया ने बताया कि घर के नौकर उन्हें बहुरानी कहकर संबोधित करते थे और वह मेनका और खुद को घर की बेटियां मानती थीं और चाहती थीं कि दोनों के बीच अपनापन बना रहे. उन्होंने कहा कि शायद मेनका ने इस बात को उन्हें कमतर समझे जाने के रूप में ले लिया. उन्होंने कहा, 'कभी-कभी मेनका रूखाई से बात करतीं और तब मैं घर में शांति बनाए रखने के लिए आमतौर पर चुप रह जाती थी, लेकिन जब मुझे लगता कि बात हद से आगे बढ़ गई है तो मैं भी उन्हें दो टूक जवाब देने से नहीं हिचकती थी.'

अपशब्दों का भी इस्तेमाल करती थीं मेनका

सोनिया गांधी ने बताया कि शादी के थोड़े ही समय बाद मेनका और संजय में झगड़े शुरू हो गए. मेनका गुस्से में अपशब्दों का भी इस्तेमाल करती थीं, जो घर में कोई नहीं बोलता था. उन्होंन कहा, 'यहां तक कि मेरी सास के सामने भी मेनका ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती थीं. घर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित था. इससे संजय असहज हो जाते थे और हम सभी हैरान रह जाते थे. एक युवा लड़की के लिए जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं रहा होगा, खासकर तब जब उसका स्वभाव मिलनसार और लोगों से घुलने-मिलने वाला हो.'

मेनका का प्रभाव राजीव और संजय के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था

सोनिया गांधी लिखती हैं कि संजय पर मेनका का प्रभाव उनके और राजीव के रिश्तों में भी दखल देने लगा था. दोनों भाइयों के बीच कड़वाहट आने लगी थी. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के साथ अपना नाम जुड़ने पर संजय गांधी इंटरव्यूज में नौकरशाही की धीमी कार्यप्रणाली पर अपनी राय जाहिर करने लगे थे और उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षा को कांग्रेस के कुछ लोगों का समर्थन भी मिलने लगा था.

सोनिया गांधी लिखती हैं कि यह सब देखकर इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि मेनका संजय को समझाने के बजाय उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए उकसा रही हैं. उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने अपने तत्कालीन कैबिनट सचिव पी एन धर से मेनका को लेकर कहा भी था कि- उसके अभी से पर निकलने लगे हैं.

साल 1978 में कांग्रेस की हार को लेकर सोनिया गांधी लिखती हैं कि राजीव को लगता था कि संजय की जिद, उतावलापन, बिना सोचे-समझे कार्यक्रम लागू करने की जल्दबाजी, अच्छी सलाह न मानने की प्रवृत्ति और कई मौकों पर अपनी मां की जानकारी के बिना काम करने से यह प्रतिकूल नतीजा सामने आया.

राजनीतिक मामलों में दखल

सोनिया गांधी ने बताया कि घर में एक बार चर्चा के दौरान राजीव गांधी ने संजय गांधी से बेहद नाराजगी जताई थी और कहा था कि, 'मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, संजय. तुमने मां को इस हालत में पहुंचा दिया है.' इस दौरान मेनका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी तो इंदिरा गांधी ने उनसे सख्त लहजे में कहा था कि वह राजीव गांधी के आरोपों को गलत साबित करे. तब मेनका गांधी पीछे हट गईं, लेकिन इस वाकिए के बाद उनके प्रति परिवार में नाराजगी बढ़ गई थी.

सोनिया गांधी ने लिखा कि मेनका गांधी घर के लोगों को अपना दुश्मन समझती थी और वह उन पत्रकारों के जरिए घरवालों के बारे में मनगढ़ंत कहानियां फैलाती थीं. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ, जब झूठा आरोप लगाया गया कि चुनाव हारने के बाद राजीव और सोनिया ने देश छोड़कर भागने की योजना बनाई थी.

संजय के बाद राजनीतिक पद चाहती थीं मेनका

सोनिया गांधी ने कहा कि 23 जून, 1980 को प्लेन क्रैश दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद हालात और गंभीर हो गए. सोनिया गांधी के मुताबिक, माना जाता था कि उस समय मेनका की उम्र सिर्फ 23 साल थी और उनकी मां संजय के समर्थकों को कांग्रेस में उनकी पत्नी के लिए राजनीतिक पद की मांग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं. हालांकि, इंदिरा गांधी का मानना था कि अभी मेनका अपरिपक्व हैं और उनका बच्चा भी छोटा है.

संजय की मौत के एक साल से भी कम समय में परिवार से मेनका की विदाई के संकेत मिलने लगे. सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने पोते फिरोज वरुण गांधी के पहले जन्मदिन पर एक छोटी-सी फैमिली पार्टी रखने का सुझाव दिया, लेकिन उनको पता चला कि वरुण का जन्मदिन राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के घर पर मनाया गया.

सोनिया लिखती हैं कि यह आयोजन स्पष्ट रूप से इंदिरा गांधी को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया थाय. बाद में वसुंधरा राजे ने मेनका की पत्रिका ‘सूर्या’ को आरएसएस के एक सदस्य को बेचने में भी मदद की. सोनिया के अनुसार यह कदम न सिर्फ इंदिरा गांधी, बल्कि उनके बेटे की स्मृति और उनके पिता समेत उन सभी लोगों का अपमान करने के समान था, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के दिनों से ही आरएसएस की सांप्रदायिक विचारधारा का विरोध किया था. उन्होंने लिखा कि इंदिरा ने इसे खुली चुनौती के तौर पर लिया.

क्यों मेनका घर छोड़कर गईं?

सोनिया के मुताबिक, जब इंदिरा गांधी आधिकारिक दौरे पर लंदन में थीं, तब उन्हें खबर मिली कि मेनका अपना सामान घर से बाहर भिजवा रही हैं. लौटने पर उन्होंने मेनका को उनकी राजनीतिक गतिविधियों और परिवार के प्रति बेवफाई के लिए फटकार लगाई और साफ कर दिया कि उन्हें फैसला करना होगा कि या तो वह अपनी गतिविधियां बंद करेंगी या फिर अलग रहने जाएंगी.

सोनिया लिखती हैं कि मेनका ने आरोपों से भरा एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष पेश करते हुए घर छोड़ने के लिए न सिर्फ इंदिरा गांधी, बल्कि राजीव और सोनिया को भी जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद के सालों में गांधी परिवार और मेनका के बीच फिरोज वरुण गांधी से मिलने के अधिकार को लेकर कानूनी लड़ाई चली, लेकिन मेनका ने परिवार के सदस्यों को बच्चे से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इंदिरा पर लगाया वरुण गांधी का अपहरण करवाने का आरोप

सोनिया लिखती हैं कि इस कानूनी लड़ाई के दौरान फिरोज का चौथा जन्मदिन आया तो तब इंदिरा गांधी पंजाब में आसन्न संकट में व्यस्त थीं. इस वजह से इंदिरा ने सोनिया से फिरोज वरुण गांधी के लिए स्कूल में कुछ गिफ्ट लेकर जाने के लिए कहा, लेकिन इसे लेकर मेनका ने आरोप लगाए कि इंदिरा गांधी ने बच्चे का अपहरण करने के लिए सोनिया को भेजा था.

सोनिया के मुताबिक, मेनका के वकील को उनकी सास का आखिरी जवाब 19 अप्रैल, 1984 को भेजा गया था. इसके दो महीने से भी कम समय बाद वह सैन्य कार्रवाई हुई, जिसे ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के नाम से जाना गया.

मेनका ने 1984 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमाई थी, लेकिन राजीव गांधी से हार गईं. इसके बाद 1988 में वह वी पी सिंह के जनता दल में शामिल हुईं और 2004 में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर ली.