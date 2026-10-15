'गलत खबरें छापी जा रहीं', न्यूज में सरकार की माफी की खबरों को लेकर SC में भड़के तुषार मेहता, CJI ने क्या कहा?

एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अवमानना के नोटिस के जवाब में दिए गए हलफनामे की शुरुआत बिना शर्त माफी से होती है और फिर बताया जाता है कि किसी कार्रवाई को करने की वजह क्या थी और अवमानना नहीं की गई.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई कि कुछ न्यूज और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कोर्ट के अवमानना नोटिस पर बिना शर्त माफी मांगी है. 9 अक्टूबर की रात से 10 अक्टबूर की रात तक एक दिन के लिए रायसीना हिल्स के चार किलोमीटर एरिया में मोबाइल में इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने को लेकर कोर्ट के अवमानना नोटिस पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जवाब दाखिल किया है. इसे लेकर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने बिना शर्त माफी मांगी. एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में साफ किया कि यह कानून है कि जब अवमानना के नोटिस का जवाब दिया जाता है, तो उसमें पहले क्षमा मांगते हैं और फिर जवाब में कारण बताकर स्पष्ट किया जाता है कि क्यों कोई कार्रवाई की गई.

सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट में भड़के SG तुषार मेहता

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अधिकारियों की ओर से दिए गए हलफनामे में माफी की बात को बिना संदर्भ बताए न्यूज रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है. एसजी तुषार मेहता ने एफिडेविट में माफी मांगे जाने की वजह बताते हुए कहा, 'सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं- माननीय न्यायाधीशों ने अवमानना का नोटिस जारी किया. उसके जवाब में हमने हलफनामा दाखिल किया. माननीय न्यायाधीश इस पर कानून स्पष्ट है कि जब हम अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल करते हैं, तो उसमें पहला वक्या जो हम लिखते हैं, वह होता है कि हम बिना शर्त माफी मांगते हैं. उसके बाद, हम समझाते हैं कि किसी कार्रवाई को करने का कारण क्या था और कैसे अवमानना नहीं की है.'

एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'नोटिस के जवाब में ऐसा करना उस कानून के संदर्भ में होता है, लेकिन अब मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि सरकार ने माफी मांगी है और उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है. मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने जवाब में अपना बचाव किया है और पहला पैराग्राफ कानून के अनुरूप है.' हालांकि, तुषार मेहता की बातें सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं देखी है, जिसमें ऐसी बातें लिखी हों. उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं ले रहा है.

गृह सचिव ने हलफनामे में क्या कहा था?

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. 10 अक्टूबर को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया था. इसे लेकर सरकार पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के आरोप लगे थे और इसे कोर्ट की अवमानना बताया था. इस पर कोर्ट ने सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

गृह सचिव गोविंद मोहन ने कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि दिल्ली पुलिस से 10 अक्टूबर को रात 10 बजे तक एक दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का अनुरोध मिला था. इस अनुरोध पर कानून के अनुसार विचार किया गया और स्थिति की गंभीरता और राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने से रोकने की जरूरत को देखते हुए इसे उचित और जरूरत के अनुरूप पाया गया. गृह सचिव ने यह भी बताया कि सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और वाई-फाई या ब्रॉडबैंड जैसी अन्य इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं काम कर रही थीं.

गोविंद मोहन ने कहा, 'मैं यह कहना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित अवधि और एक तय क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद करना एक मान्य कदम है, बशर्ते इस दौरान कानून में निर्धारित सुरक्षा उपायों और प्रावधानों का पालन किया जाए इसलिए मैं कोर्ट से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह 11 अक्टूबर के अपने आदेश में जरूरी सीमा तक संशोधन करे, ताकि कानून और उसमें निर्धारित सभी शर्तों और सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं बंद करने की अनुमति मिल सके.

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