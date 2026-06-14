रील्स, लाइक्स और डिप्रेशन! बच्चों पर सोशल मीडिया के असर से घबराये 5 देश, जानिए क्यों लगाया बैन, क्या पड़ रहा प्रभाव

आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं रह गया है. इस पर मौजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस बच्चों में एक लत की तरह उभर रहे हैं, जो उनके स्क्रीन टाइम को बढ़ाने से लेकर मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं. इसी को लेकर कई देशों ने इस पर बैन लगा दिया है.

.बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर क्यों लगाया जा रहा बैन

.इन 5 देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाई रोक

.बच्चों क लिए कितना नुकसानदायक है सोशल मीडिया का इस्तेमाल

.क्या सोशल मीडिया पर बैन ही है समाधान

हाईटेक होते समय के साथ ही आज के समय में ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हैं. इसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक शामिल हैं, जो घंटों इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस का इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं यह अब एक खराब आदत बनती जा रही है, जो न सिर्फ बच्चे की सेहत को प्रभावित करती हैं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने की मुख्य वजह बन रही है. इसी को लेकर दुनिया के कई देशों ने बच्चों की इस आदत को छुड़ाने और भविष्य को अंधकार में जाने से बचाने के लिए सख्त कानून लेकर आ गये हैं. कहीं पर उम्र की सीमा तय की जा रही है तो कहीं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वहीं कुछ देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. आइए जानते हैं कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर इतनी चिंता क्यों बढ़ रही है. कौन कौन से देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया बैन कर दिया है. बच्चों के लिए यह कितना नुकसानदायक हो सकता है. इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है.

इन 5 देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाई सख्ती

दुनिया के कई देशों ने बच्चों और टीनेजर्स को सोशल मीडिया के संभावित नुकसान से बचाने के लिए नये नियम लागू किये हैं. इनमें सबसे पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है. इस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने का फैसला किया है. नियमों का पालन नहीं करने वालों पर करोड़ों डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

मलेशिया

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और इंटरनेट के खतरों से बचने के लिए मलेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए कंपनयिों को पहले यूजर्स की उम्र के सरकारी दस्तावेजों का वैरिफिकेशन करना होगा. इसी के बाद उन्हें एक्सेस दिया जाएगा. इसमें लापरवाही मिलने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

चीन

चीन ने नेशनल सिक्योरिटी को नाम पर लंबे समय से विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन कर दिया है. इनकी जगह पर अपने देश के 'वीचैट' और 'वीबो' जैसे स्थानीय और कड़े रूप से सेंसर किये गये प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है.

इंडोनेशिया

इसी साल मार्च 2026 में इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बैन कर दिया. सरकार ने यह कदम युवाओं को हानिकारक कंटेंट और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए उठाया.

फ्रांस ने भी लगाया बैन

फ्रांस ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी कर दी गई है. नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किये गये हैं.

आखिर बच्चों के लिए सोशल मीडिया को खतरा क्यों माना जा रहा है?

एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल कहते हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए बेहद नुकसानदायक है. यह उनके दिमाग से लेकर फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा है. यह बच्चों के स्क्रीन टाइम को बढ़ा रहा है, जो उनकी आंखों से लेकर शारीरिक क्षमताओं को कम ही कर रहा है. उनका खेलने कूदने के प्रति रुझान भी कम कर रहा है. इसके अलावा उन्हें रियलीटी का अंदाजा तक नहीं हो पाता. वे रिल की दुनिया को रियल समझने लगते हैं, जिससे बच्चों की सोचने समझने की शक्ति तक प्रभावित हो रही है. इसके लिए कंटेट क्रिएटर्स पर नियम लाना जरूरी है. अनुज अग्रवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन पर बनाये रखने के लिए डिजाइन किये जाते हैं. लगातार नोटिफिकेशन, लाइक्स और वीडियो स्क्रॉलिंग की आदत बच्चों के दिमाग में उसी तरह की प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है, जैसी किसी नशे की लत में देखी जाती है. धीरे-धीरे उनका ध्यान पढ़ाई, खेल और सामाजिक गतिविधियों से हटने लगता है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि बच्चे अक्सर यह समझ नहीं पाते कि ऑनलाइन दिख रही हर चीज सही और सच नहीं होती. इससे उनकी सोच और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है असर?

मनोवैज्ञानिक सावनी गुप्ता कहती हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के साथ ही टीनऐजर्स में कई मानसिक समस्याओं को बढ़ा सकता है. इनमें चिंता, तनाव, अकेलेपन की भावना, नींद की कमी, आत्मविश्वास में कमी, डिप्रेशन और दूसरों से खुद की तुलना करने की आदत हैं. वहीं जब बच्चे लगातार दूसरों की "परफेक्ट" जिंदगी देखते हैं, तो वे अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं. यही कारण है कि कई देशों में सोशल मीडिया को मानसिक स्वास्थ्य संकट से जोड़कर देखा जा रहा है.

सिर्फ मानसिक नहीं, सुरक्षा का भी बड़ा खतरा

सोशल मीडिया पर बच्चों को साइबर बुलिंग, फर्जी जानकारी, ऑनलाइन ठगी और गंदे कंटेंट का सामना करना पड़ सकता है.कई मामलों में बच्चों की निजी जानकारी भी अनजाने में सार्वजनिक हो जाती है. यही वजह है कि अब डिजिटल सुरक्षा को सड़क सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा है और देशों नआने वाले भविष्य को बचाने के लिए इस पर कदम उठाने शुरू कर दिये हैं. एक छिपा हुआ खतरा यह भी है कि बच्चे कम उम्र में ही अपनी डिजिटल पहचान बना लेते हैं. भविष्य में यही ऑनलाइन गतिविधियां कॉलेज एडमिशन, नौकरी और सामाजिक छवि को प्रभावित कर सकती हैं.

क्या सिर्फ बैन ही समाधान है?

यह बहस अभी जारी है कि क्या सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन ही समाधान है. इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऐसा करने की जगह डिजिटल शिक्षा, माता पिता की निगरानी और जिम्मेदार उपयोग पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. हालांकि एक बात लगभग सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों को बिना किसी निगरानी के सोशल मीडिया पर छोड़ देना अब सुरक्षित विकल्प नहीं रह गया है. परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तकनीक को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसके संतुलित और सुरक्षित उपयोग की आदत विकसित करना है. वहीं अनुज अग्रवाल कहते हैं कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाम लगानी चाहिए. उनका खरबा कंटेंट मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

आखिर आम परिवारों के लिए इसका क्या मतलब है?

दुनिया भर में बन रहे नये कानून एक बड़ा संकेत दे रहे हैं. सरकारें अब सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि बच्चों की मानसिक और सामाजिक सेहत से जुड़ा मुद्दा मान रही हैं. अगर आपका बच्चा स्मार्टफोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो स्क्रीन टाइम, ऑनलाइन गतिविधियों और डिजिटल व्यवहार पर ध्यान देना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. आने वाले सालों में भारत समेत कई देशों में भी इस विषय पर सख्त नियम देखने को मिल सकते हैं.

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