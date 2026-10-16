Meerut Snake Murder Case: नीले ड्रम वाली मुस्कान जैसी एक और कातिल पत्नी को सजा-ए-मौत

7 अक्टूबर को जिला अदालत ने रविता और अमरदीप को अमित कश्यप की हत्या का दोषी करार दिया था.

मेरठ के एक और बहुचर्चित मर्डर केस के दोषियों रविता और उसके बॉयफ्रेंड अमरदीप को शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. दो दिन पहले ही नीले ड्रम वाले केस में सौरभ राजपूत की कातिल पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को इसी अदालत ने सजा-ए-मौत सुनाई थी. 7 अक्टूबर को कोर्ट ने रविता और अमरदीप को अमित कश्यप की हत्या का दोषी करार दिया था. एक साल पहले रविता ने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर मुस्कान और साहिल की तरह पति अमित कश्यप को मौत के घाट उतार दिया था. दोनों ने खुद को बचाने के लिए सांप की साजिश रची थी इसलिए यह मामला स्नेक मर्डर केस के नाम से चर्चित है.

7 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा- अमित के कातिल रविता और अमरदीप

करीब 17 महीने से जेल में बंद रविता और अमरदीप को जिला अदालत ने 7 अक्टूबर को दोषी करार दिया था. पिछले साल नीले ड्रम केस के एक महीने बाद 12 अप्रैल को यह मामला सामने आया था. यह मामला मरेठ के महसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है. 12 अप्रैल को अमित कश्यप को उनके घर पर मृत हालत में पाया गया था और उसकी बॉडी के पास ही एक सांप भी मिला था. शुरुआत में लगा कि सांप के डंसने से उसकी मौत हुई है, लेकिन जब 5 दिन बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई तो रविता और अमरदीप की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया.

घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई. पहले पुलिस भी यह समझ रही थी कि शायद सांप के डंसने से अमित की जान गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया. रिपोर्ट में पता चला कि अमित की मौत का कारण सांप का जहर नहीं बल्कि दम घुटना था. यह बात जानकर पुलिस भी हैरान रह गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी जांच का रुख ही बदल दिया. अभी तक अधिकारी सांप के डंसने वाले एंगल पर जांच कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने मर्डर के एंगल पर जांच शुरू कर दी.

गला घोंटकर जान ली फिर बॉडी पर छोड़ दिया सांप

पुलिस को जांच में सबसे पहले अमित की पत्नी रविता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला. अभियोजन पक्ष के अनुसार अमरदीप का उनके घर आन-जाना था और उसका रविता के साथ प्रेम प्रसंग था. रविता के सास-ससुर मोनू कश्यप और मुनेश इस मामले में गवाह हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने उस रात रविता को अमित के कमरे में जाते देखा था. अभियोजन पक्ष का कहना था कि रविता और अमरदीप ने मिलकर पहले अमित की जान ली और फिर उसके ऊपर सांप छोड़ दिया, जिससे ऐसा लगे कि सांप के डंसने से मौत हुई. जांच आगे बढ़ी तो अलग-अलग लोगों से पूछताछ की गई, उस शख्स से भी पूछताछ हुई, जिससे कथित रूप से रविता और अमरदीप को सांप मिला था, पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा.

अभियोजन पक्ष ने बताया कि रविता और अमरदीप के बीच कई बार झगड़े भी होते थे, जिसके बाद दोनों ने अमित के मर्डर का प्लान बनाया. रविता अचानक बहुत ज्यादा पूजा-पाठ में लीन हो गई. कुछ दिन बाद रविता ने पूजा के लिए एक सांप लाने की योजना बनाई. एक सपेरे ने उसे सांप लाकर दिया, इसके बाद अमित की गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

500 पन्नों की चार्जशीट, 12 से ज्यादा की गवाही

पुलिस ने इस मामले में 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज थे. एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट गवर्मेंट काउंसेल फरजाना मकसूद ने बताया कि रविता और अमरदीप की कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला कि दोनों अमित की हत्या के बाद भी लगातार कॉन्टेक्ट में थे और दिन में 70 से ज्यादा बार एक-दूसरे को कॉल करते थे.

सरकारी वकील फरजाना मकसूद ने यह भी बताया कि रविता और अमरदीप अपने नंबर से बात नहीं करते थे, जिन सिम वो दोनों बात करते थे, वे किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थे, जिनका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं था. रविता जिस नंबर से अमरदीप को कॉल करती थी, वह नंबर सोनू नाम के शख्स पर रजिस्टर था, जो जागृति विहार में रहता था. वहीं, सुनवाई के दौरान सोनू ने कोर्ट को बताया कि न तो यह उसका नंबर है और न ही वह रविता और अमरदीप में से किसी को भी जानता था. अमरदीप भी किसी और का सिम इस्तेमाल कर रहा था. अभियोजन पक्ष ने बताया कि इन नंबरों से दोनों ने एक-दूसरे को 500 से भी ज्यादा कॉल किए थे.

अमित के परिवार के वकील बलराज ने बताया कि घटना के दिन रविता और अमरदीप की लोकेशन घटनास्थल के आस-पास की ही दर्ज की गई है और अमित के घरवालों ने भी कई बार रविता और अमरदीप को एक-दूसरे से मिलते-जुलते देखा था. काफी लंबे समय से दोनों रिलेशनशिप में थे और उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी. इसी आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया है.

सिलसिलेवार तरीके से जानिए रविता और अमरदीप की पूरी प्लानिंग-

12 अप्रैल की रात को जब अमित सोने गया तो रविता ने अमरदीप को फोन करके घर बुलाया. उन्होंने 1000 रुपये में सपेरे से सांप खरीदा था. अमरदीप जब रविता के घर पहुंचा तो दोनों ने गला घोंटकर पहले अमित को मौत के घाट उतारा और फिर सांप उसके ऊपर छोड़ दिया. इसके बाद रविता ने अमरदीप को भेज दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई.

अगले दिन जब अमित के घरवाले सोकर उठे तो देखा कि वह मृत पड़ा है और उसके शरीर पर कुछ निशान हैं, जो सांप के काटने के लग रहे थे. परिवार को लगा कि सांप के डंसने से अमित की मौत हो गई है और उन्होंने एक सपेरे को बुलाया. सपेरा सांप पकड़कर उसे लेकर चला गया.

पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और उसने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अमित के शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान थे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 5 दिन बाद आई यानी 17 अप्रैल को. रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अमित की जान सांप के काटने से नहीं दम घुटने से गई है.

मर्डर का एंगल सामने आने के बाद पुलिस ने सपेरे से पूछताछ की, जिसके बाद शक के आधार पर रविता की गिरफ्तार हुई. पूछताछ में उसने अमरदीप का नाम लिया. जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. जांच में पता चला कि सांप न तो जहरीला था और न ही उसके दांत थे, सिर्फ यह दिखाने के लिए उसे वहां छोड़ गया था ताकि लगे कि सांप के डंसने से मौत हुई है.

रविता 17 महीनों से मेरठ की जेल में बंद है, जबकि अमरदीप फिलहाल बेल पर बाहर है. फैसले के दिन रविता कोर्ट पहुंची थी. फेस कवर करके उसको कोर्ट में पेश किया गया था, जबकि अमित की मां मुनेश देवी भी वहां मौजूद थीं, जबकि आरोपियों की तरफ से कोई कोर्ट नहीं आया.

स्नेक मर्डर केस में कोर्ट में 551 दिन में 87 हियरिंग हुई हैं, जिसमें 12 लोगों की गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रविता और अमरदीप को दोषी ठहराया था. सुनवाई के दौरान रविता ने पति अमित कश्यप पर मारपीट और बलात्कार से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. रविता ने कहा, 'वह मुझे रोज मारता पीटता था. उसने रेप से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया. वो कहता था कि वो मुझे सेक्स वर्कर बनाएगा, मुझसे गलत काम करवाएगा. वह जानता था कि मैं अमरदीप से बात करती थी.'

रविता का यह भी आरोप है कि अमित ने खुद फोन पर अमरदीप से उसकी बात करवाई थी और उससे कहा कि वह अमरदीप को घर बुलाए. वह अमरदीप को मारना चाहता था और उसके बाद मुझे भी. अमरदीप ने भी अमित कश्यप पर उसे जान से मारने के खतरे के आरोप लगाए हैं. उसने कहा, 'कुछ दिन पहले ही अमित और मेरी 3,500 रुपये की एक पेमेंट को लेकर बहस हुई थी. तब कुछ लोगों ने झगड़ा सुलझवा दिया. उसके बाद भी अमित ने मुझे जान से मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा. जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उसकी हत्या करने की ठान ली.'

अमरदीप ने बताया कि कैसे उसने मर्डर की प्लानिंग की. उसने कहा कि मोहम्मदपुर नाम का एक गांव है, जहां बहुत से सपेरे रहते हैं. उसने बताया कि सपेरों का एक साथी उसके पास आया और एक हजार रुपये में उसने उससे सांप खरीदा.

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