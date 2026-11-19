दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज साइमन हार्मर ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया.

क्रिकेट में कई रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, जिन्हें तोड़ने में सालों लग जाते हैं. कुछ रिकॉर्ड तो इतने पुराने होते हैं कि फैंस को लगता है कि शायद अब इन्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा. लेकिन दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज साइमन हार्मर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दिया है.

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में गुरुवार (19 नवंबर 2026) को हार्मर ने न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि 130 साल पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. जोहानिसबर्ग के न्यू वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में हार्मर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरी पारी में 51 रन देकर 6 विकेट हासिल किए.

हार्मर की फिरकी में फंसी बांग्लादेशी टीम

ये उनके टेस्ट करियर का चौथा पांच विकेट हॉल था. साइमन हार्मर की फिरकी में बांग्लादेश टीम ऐसी फंसी की दूसरी पारी में 168 रन पर ही सिमट गई और दक्षिण अफ्रीका ने मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया. इस जीत के साथ मेजबान टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

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130 साल पुराना कौन सा रिकॉर्ड टूटा?

हार्मर की इस उपलब्धि की सबसे खास बात उनका गेंदबाजी औसत है. टेस्ट क्रिकेट की दूसरी पारियों में कम से कम 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में अब उनका औसत सबसे बेहतर हो गया है. हार्मर ने अब तक 14 टेस्ट मैचों की दूसरी पारियों में 53 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका औसत महज 14.09 रहा है.

इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज बॉबी पील का रिकॉर्ड तोड़ दिया. पील ने 1884 से 1896 के बीच टेस्ट क्रिकेट खेला था और दूसरी पारियों में कम से कम 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनका औसत 14.25 था. करीब 130 साल तक ये रिकॉर्ड कायम रहा, लेकिन हार्मर ने अपने शानदार प्रदर्शन से इसे पीछे छोड़ दिया.

इस लिस्ट में और कौन-कौन

इस लिस्ट में टॉप पर शामिल सभी छह गेंदबाज स्पिनर हैं. इसकी वजह ये है कि टेस्ट की दूसरी पारी में पिच से स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा 19.16 के औसत के साथ इस सूची में अगले स्थान पर हैं.

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कभी टीम से बाहर था ये खिलाड़ी

साइमन हार्मर की कहानी सिर्फ इस रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. उनके करियर में ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें दक्षिण अफ्रीकी टीम में लगातार मौके नहीं मिले. उन्होंने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट डेब्यू किया और उस साल कुल 5 टेस्ट मैच खेले. साल 2016 में उन्होंने इंग्लैंड के काउंटी क्लब एसेक्स के साथ कोलपाक डील कर ली. इस वजह से वह दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सके.

करीब 7 साल बाद 2022 में उन्होंने फिर से दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम में वापसी की. इसके बाद हार्मर ने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है. अब अनुभव और शानदार गेंदबाजी के दम पर वह टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका को मिला जीत का तोहफा

मुकाबले की बात करें तो आखिरी दिन बांग्लादेश ने 100 रन पर 5 विकेट से आगे खेलना शुरू किया था. हार्मर ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया और पूरी टीम 168 रन पर आउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 12 रन बनाने थे.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में टॉप पर अफ्रीका

मेहदी हसन मिराज ने पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मार्क्स एकरमैन को शून्य पर आउट कर दिया, लेकिन मेजबान टीम ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी पहले स्थान पर पहुंच गया. टीम ने मौजूदा चक्र में खेले गए 8 टेस्ट मैचों में 6 जीत हासिल की हैं.

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दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई. कप्तान टेम्बा बावुमा पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करते समय पिंडली की चोट का शिकार हो गए. इस वजह से वह सीरीज के दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. बावुमा ने बताया कि वह मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और जल्द फिट होने के लिए रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं.

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