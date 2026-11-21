केएल राहुल के 136 रन और गिल-पंत के बीच 100 रन की साझेदारी के दम पर भारत ने वेलिंग्टन टेस्ट पर मजबूत पकड़ बना ली है. गिल और पंत ने WTC में 3,000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया.

दोनों खिलाड़ियों ने यह बड़ा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन हासिल किया (Photo ANI)

भारत के कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन दोनों खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया.

शुभमन गिल और ऋषभ पंत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के इतिहास में 3,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले दो भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड के साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट के सफर में एक नया पन्ना जोड़ दिया है.

गिल और पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी बल्लेबाजी की?

शनिवार को मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने बहुत मजबूत खेल दिखाया. शुभमन गिल 98 रन बनाकर जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए और केवल 2 रन से शतक बनाने से चूक गए.

दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 55 रन बनाए और वे क्रीज पर नाबाद लौटे. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 100 रन की अहम साझेदारी निभाई. इस मजबूत साझेदारी ने भारतीय टीम को मैच पर पूरा कब्जा दिलाने में मदद की.

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वेलिंग्टन टेस्ट के तीसरे दिन का हाल क्या रहा?

न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 368 रन बनाकर आउट हो गई थी. इसके जवाब में भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 486 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया. इस तरह भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड पर 118 रन की अच्छी बढ़त बना ली है.

इस पारी में भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल ने बहुत सब्र और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की. केएल राहुल ने 290 गेंदों का सामना करते हुए 136 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे. यह केएल राहुल के टेस्ट करियर का 13वां शतक था, जिसने भारतीय पारी को मजबूती दी.

WTC में शुभमन गिल के आंकड़े?

शुभमन गिल इस समय WTC के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अब तक खेले 43 WTC मैचों में 43.07 के बेहतरीन औसत से कुल 3,015 रन बनाए हैं.

शुभमन गिल के नाम WTC में 10 शतक और 10 अर्धशतक दर्ज हैं. भारतीय कप्तान के रूप में वे लगातार शानदार खेल दिखा रहे हैं और टीम के लिए सबसे बड़े रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं.

ऋषभ पंत ने WTC में क्या कमाल दिखाया है?

ऋषभ पंत ने गंभीर चोट से उबरकर टेस्ट टीम में वापसी की और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऋषभ पंत ने भी WTC के 43 मैचों में 42.90 के औसत से 3,003 रन पूरे कर लिए हैं.

पंत ने WTC के मैचों में 6 शतक और 19 अर्धशतक जड़े हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी सोशल मीडिया पर दोनों बल्लेबाजों की तारीफ की और लिखा कि दो अलग शैलियों के खिलाड़ी एक साथ 3,000 रन के इस खास क्लब में शामिल हुए हैं.

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