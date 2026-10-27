VIDEO: लास्ट ओवर में प्रिंस यादव से हुई गलती, कप्तान ने ग्राउंड पर ही लगा दी फटकार! अक्षर पटेल भी दिखे नाराज

पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते भारत ने 14वें ओवर में ही 199 रनों का टारगेट चेज कर दिया.

कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा साफ दिखाई दिया और अक्षर पटेल भी इस कोशिश से खुश नहीं दिखे (Image- BCCI & Sony Liv)

न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार (27 अक्टूबर 2026) को वेलिंगटन में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. हालांकि, मैच के दौरान एक ऐसा वाकया भी देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की एक गलती से काफी नाराज हो गए. दोनों खिलाड़ियों का गुस्सा मैदान पर साफ नजर आया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आखिरी ओवर में हाथ से निकला रन आउट का मौका

न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में ये हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. भारतीय टीम के पास विरोधी बल्लेबाज जोश जैकब्स को रन आउट करने का अच्छा मौका था. आखिरी ओवर प्रिंस यादव डाल रहे थे. ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेला और तेजी से दो रन भागे, वहीं फील्डिंग कर रहे अक्षर पटेल ने भी फुर्ती दिखाते हुए तेजी से गेंद उठाई और स्टंप्स की तरफ थ्रो किया.

इस समय भारतीय खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि गेंद सही जगह पहुंचते ही बल्लेबाज को रन आउट किया जा सकता है. लेकिन इस अहम मौके पर प्रिंस यादव से चूक हो गई. प्रिंस यादव गेंद को पकड़ने या स्टंप्स के पास पहुंचने के लिए समय रहते सही जगह पर नहीं आए. उनकी इस गलती के कारण भारतीय टीम रन आउट करने का आसान मौका गंवा बैठी.

Axar Patel & Iyer angry on Prince Yadav https://t.co/0DlLpzSt6X — Abhi (@AbhiMSD__07) October 27, 2026

श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने जताई नाराजगी

रन आउट का मौका हाथ से निकलने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा साफ दिखाई दिया. वह प्रिंस यादव की तरफ नाराजगी जताते नजर आए. दूसरी तरफ, अक्षर पटेल भी इस कोशिश से खुश नहीं दिखे. उन्होंने तेजी से गेंद स्टंप्स की तरफ फेंकी थी, लेकिन प्रिंस के समय पर सही जगह नहीं पहुंचने के कारण ये मौका सफल नहीं हो पाया. इसके बाद अक्षर भी युवा गेंदबाज से नाराज नजर आए.

मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत पर क्या कहा? (Image- BCCI)

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मैदान पर दोनों सीनियर खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया कैमरों में कैद हो गई. देखते ही देखते ये पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. फैंस के बीच इस बात पर चर्चा हो रही है कि ऐसे अहम मौकों पर खिलाड़ियों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए.

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जीत के साथ ही सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन आखिरी ओवर का ये घटनाक्रम मैच के चर्चित पलों में शामिल हो गया.

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