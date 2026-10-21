नेपाल पहुंचाया, मोबाइल और फेक आईडी पर सिम कार्ड दिलाया... श्रद्धा दुबे के बॉयफ्रेंड आमिर की कहानी

आमिर ने ही श्रद्धा दुबे को फरारी के दौरान बातचीत के लिए नया मोबाइल फोन और फर्जी आईडी पर सिम कार्ड निकलवाकर दिया था.

श्रद्धा दुबे के बॉयफ्रेंड आमिर को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस फोटो में श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश हैं. (फोटो-ANI)

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शिवा शर्मा मर्डर केस में लखनऊ पुलिस ने मॉडल श्रद्धा दुबे के बॉयफ्रेंड आमिर को भी अरेस्ट कर लिया है. श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को आमिर ने ही लखनऊ से सीतापुर होते हुए बहराइच में नेपाल बॉर्डर तक छोड़ा था. श्रद्धा की फरारी के दौरान आमिर लगातार उसके टच में था.

आमिर ने ही श्रद्धा दुबे को फरारी के दौरान बातचीत के लिए नया मोबाइल फोन और फर्जी आईडी कार्ड पर सिम निकलवाकर भी दिया. पुलिस ने उस फर्जी सिम कार्ड को भी बरामद कर लिया है. श्रद्धा के पास यही मोबाइल गिरफ्तारी तक रहा. वो जिन होटल या फ्लैट्स में ठहरी, वहां के वाईफाई और दूसरों के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके ही इंटरनेट चलाती थी. इसी फोन से वो वाट्सएप कॉल करती थी और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, जिनमें वो शिवा शर्मा की मौत के लिए खुद को निर्दोष बता रही थी.

श्रद्धा से जुड़े इन सवालों के जवाब चाहती है पुलिस

पुलिस श्रद्धा दुबे की मदद करने वाले लोगों पर शिकंजा कस रही है. आमिर ने फरारी के दौरान श्रद्धा की पूरी मदद की है. अब लखनऊ पुलिस आमिर से पूछताछ कर रही है.

-11 दिनों तक फरार रहने के दौरान श्रद्धा की मदद किन-किन लोगों ने की.

-श्रद्धा नेपाल गई और वहां से लौटकर आगरा आई, जहां करीब 24 घंटे तक रुकी और फिर वहां से नागपुर कैसे पहुंची.

-नागपुर के जिस फ्लैट में वो ठहरी थी, वो किसका था?

-बुर्का पहनकर ट्रेवल करना, बार-बार लोकेशन बदलना और टैक्सी बीच में छोड़कर अलग-अलग साधनों से यात्रा करना, ये किसके आइडिया थे?

-श्रद्धा की करतूत पता थी, फिर उसकी मदद क्यों की?

आमिर को लेकर श्रद्धा के ड्राइवर ने क्या बताया?

श्रद्धा दुबे के ड्राइवर ने जी न्यूज़ से बात करते हुए बताया था कि आमिर इनके बारे में सबकुछ जानता था और ये आमिर के बारे में सबकुछ जानती थी. उसने कहा, 'इनका एक सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था, वो कहां उठ रहा है, कहां बैठ रहा है, वो सारी खबरें इनको आमिर बताता था क्योंकि आमिर उस लड़के की बराबर लोकेशन दिया करता था.'

श्रद्धा के ड्राइवर का पेमेंट भी करता था आमिर

ड्राइवर ने ये भी बताया कि श्रद्धा दुबे अपनी स्कॉर्पियो-एन गाड़ी में पेट्रोल भी खुद नहीं डलवाती थीं. अकसर पेट्रोल पंप पर पहुंचकर दूसरों को फोन करती थीं. यहां तक कि मेरा पेमेंट भी आमिर ही करता था. जिस दिन आमिर मुझे पेमेंट नहीं कर पाता था तो ये मुझे रात में 2-3 बजे हजरतगंज इलाके में ही छोड़ देती थी और कहती थी कि कल आ जाना तुम्हें दो दिन का पेमेंट मिल जाएगा.

श्रद्धा, रश्मि और दानिश की 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, लखनऊ पुलिस की एसटीएफ को श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश के लिए नागपुर जिला कोर्ट से 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है. शिवा मर्डर केस के तीनों आरोपियों को नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है.

बुर्का पहनकर ट्रेवल, बीच में छोड़ देती थी टैक्सी: यूपी पुलिस

यूपी पुलिस ने 20 अक्टूबर को श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को नागपुर से अरेस्ट किया था. यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने बताया था कि श्रद्धा दुबे पुलिस से बचने के लिए हमेशा बुर्का पहनकर ट्रेवल करती थी. उन्होंने बताया कि ये तीनों अकसर टैक्सी का इस्तेमाल करते थे और बीच रास्ते में ही छोड़कर दूसरे साधन से आगे निकलते थे, जिसकी वजह से पुलिस को ट्रैक करना मुश्किल हो गया. ये तीनों एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकते थे, जबतक पुलिस उस जगह पहुंचती तो ये आगे निकल चुके होते थे.

नागपुर में कहां-कहां गई श्रद्धा?

सूत्रों के हवाले से आजतक ने बताया कि जांच में सामने आया कि श्रद्धा समेत तीनों आरोपी यूपी नंबर की किराए की गाड़ी से नागपुर पहुंची. वहां पहुंचने के बाद गणेशपेठ इलाके में गए और फिर ई-रिक्शा से चिंचभुवन पहुंचे. पुलिस ने ई-रिक्शा से आने-जाने पर रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इस दौरान करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस चिंचभुवन इलाके के उस अपार्टमेंट तक पहुंची, जिसके 11वें फ्लोर पर श्रद्धा, रश्मि और दानिश रुके हुए थे.

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