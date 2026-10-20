9 अक्टूबर को चौथे फ्लोर से गिरे शिवा शर्मा, 10 दिन बाद आई मीडिया के सामने, 50,000 का इनाम; श्रद्धा दुबे केस की पूरी कहानी

शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को हजरतगंज इलाके में अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. शिवा बीते करीब चार महीने से श्रद्धा के साथ लिव-इन में रह रहा था.

शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को चौथी मंजिल से गिरकर मौत

मॉडल श्रद्धा दुबे फरारी के 10 दिन बाद मीडिया के सामने आई

शिवा की मां ने श्रद्धा समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस

'मैंने शिवा की हत्या नहीं की है. वो मेरी आंखों के सामने बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदा था.' कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में लखनऊ पुलिस की 10 टीमें जिस मॉडल श्रद्धा दुबे को बीते 10 दिनों से तलाश रही हैं, वो रविवार (18 अक्टूबर) को अचानक मीडिया के सामने आई और अपनी बात कहकर चली गई. लखनऊ पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश पर 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये इनाम कर दिया.

न्यूज एजेंसी एएनआई को दी करीब तीन मिनट की बाइट में श्रद्धा दुबे ने कहा, 'किसी के कह देने से से कि हमने हत्या की है, ये साबित नहीं होता है. हमने हत्या नहीं की. वह एक सुसाइड था और वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो मेरी ही बिल्डिंग से चौथी मंजिल से छलांग मार गया.'

CCTV निकलेंगे तो मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगी: श्रद्धा दुबे

उसने कहा, 'अगर सीसीटीवी कैमरे निकलेंगे तो उसमें भी मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगी. मेरे नेपाल बॉर्डर वाले कैमरे निकाले गए, लेकिन क्या मेरी बिल्डिंग के कैमरे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है. मेरी बिल्डिंग के कैमरे निकाले जाने पर मैं बेकसूर साबत हो सकती हूं क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया.'

#WATCH | शिवा शर्मा हत्याकांड | हत्याकांड की आरोपी, श्रद्धा दुबे ने कहा, "सभी आरोप बेबुनियाद हैं और किसी के दावा करने का मतलब ये नहीं कि हमने हत्या की है क्योंकि यह आत्महत्या थी; मैंने उसे अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए देखा था। अगर मेरी बिल्डिंग का CCTV फुटेज मिल जाए, तो मेरी बेगुनाही साफ साबित हो जाएगी—लेकिन पता नहीं क्यों, अब तक वह फुटेज नहीं निकाला गया है। नेपाल बॉर्डर का फुटेज निकाला गया है, तो फिर मेरी अपनी बिल्डिंग का फुटेज निकालने में क्या समस्या हो रही है? एक बार वह फुटेज मिल जाए, तो मेरी बेगुनाही साफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2026

शिवा की मां के आरोपों पर श्रद्धा ने कहा, 'उनकी मां ने गलत आरोप लगाए हैं क्योंकि मैं उनकी मां को बिलकुल भी पसंद नहीं थी.' उसने कहा कि अगर मेरी कॉल डिटेल निकाली जाएगी तो मैं सिर्फ चार महीने से उस बंदे को जानती हूं, जिसमें से दो महीने तक तो वो मेरा फ्रेंड ही था, मेरे घर कभी नहीं आया. अभी पिछले दो महीने से वह मेरे घर आ जा रहा था. दो महीने में चीजें इतनी ज्यादा खराब नहीं हो सकती हैं.

#WATCH | शिवा शर्मा हत्याकांड | इस हत्याकांड की एक आरोपी, श्रद्धा दुबे ने कहा, "मैं इस व्यक्ति (शिवा शर्मा) को सिर्फ चार महीने से जानती हूँ; इनमें से लगभग दो से ढाई महीने तक हम दोस्त थे। वह कभी मेरे घर नहीं आया। वह पिछले दो महीनों से ही यहाँ आने लगा था—और इतने कम समय में हालात इतने खराब नहीं हो सकते थे कि हम एक-दूसरे के खिलाफ ऐसे इरादे पाल लें। उसकी माँ ने झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि वह मुझे कभी पसंद नहीं करती थीं।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2026

शिवा पर कर्ज था, कर्जदारों के फोन आते थे: श्रद्धा

श्रद्धा ने कहा, 'शिवा ने मुझे बताया था कि मुझ पर काफी सारे लोन हैं. मैं परेशान हूं क्योंकि मेरे पास कर्जदारों के फोन आते हैं. शायद उस पर 16 या 17 लाख का कर्ज था. उन्होने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे. एक महीने पहले ही की बात है, उन्होंने मेरे घर से करीब 5-6 लाख की ज्वेलरी ले ली थी. वो हमारा पर्सनल मेटर था. वो ज्वेलरी ले सकता था क्योंकि वो मेरा बंदा (बॉयफ्रेंड) था.

एएनआई को दी गई बाइट में श्रद्धा ने कहा कि मेरा किसी भी नेता या अफसर से कोई कनेक्शन नहीं है. उसने कहा कि अब फोटोज तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है. मुझे पूरी तरह फंसाया गया है. मैं कोर्ट और पुलिस से अपील करती हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो.

मेरी बहन का शिवा से कोई कनेक्शन नहीं: मॉडल

श्रद्धा ने बहन रश्मि के खिलाफ एफआईआर पर भी बयान दिया. उसने कहा, 'मेरी बहन तो इतने समय बाद मुझसे मिलने आई थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं है. अगर उसकी डिटेल निकाली जाएं तो उसका शिवा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. उसे बेवजह इस मामले में घसीटा गया. वह मासूम है, छोटी है.'

मॉडल श्रद्धा दुबे (फोटो- Instagram Account)

श्रद्धा पुलिस को मिसलीड कर रही: शिवा की मां

आईएएनएस से बातचीत में शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने कहा, 'शिवा बिजनेसमैन थे, हम लोगों के पास डेली के सोर्स ऑफ इनकम हैं. इतने बड़े स्तर पर हम लोगों का डेबिट और क्रेडिट नहीं है. जितनी बातें की जा रही हैं, उतनी बड़ी कोई चीज नहीं थी, जिसके लिए कोई इतना सोचे और परेशान हो. शिवा के हाथ में कलम दिखाई दे रही है, उनसे कुछ लिखवाने की कोशिश की जा रही है. मेरे पास जो कुछ था, मैंने पुलिस को दे दिया है. मैं श्रद्धा को आरोपी मानती हूं.'

उन्होंने कहा, 'मुझे इंतजार है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए. अब मेरा सब्र भी टूट रहा है. अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी. श्रद्धा को सही जगह पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए. वीडियो के जरिए श्रद्धा पुलिस और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है. पुलिस की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार, श्रद्धा नेपाल में है. मेरा मानना है कि शिवा ने सुसाइड नहीं किया है, उनकी हत्या की गई है.'

DCP सेंट्रल का ट्रांसफर, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी न होने पर डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. वहीं एसीपी रजनीश वर्मा को भी उनके मौजूदा पद से हटाकर एसीपी क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया जा चुका है. इनके अलावा लखनऊ कमिश्ररेट में चार एसीपी की जिम्मेदारी भी बदली गई.

Lucknow, Uttar Pradesh: Several teams have been formed to trace absconding Shradha Dubey, accused in the Shiva Sharma murder case, and raids are underway to arrest her. After taking charge of the Central Zone, DCP Arpit Vijayvargiya met officers and teams investigating the case to review its details Deputy Commissioner of Police (DCP), Central, Arpit Vijayvargiya says, "Not yet. We have just joined today. All our teams are working on it. Whatever progress is made will be shared with you soon. Ten of our teams are on the job. A reward of ₹50,000 has been announced." — IANS (@ians_india) October 19, 2026

लखनऊ सेंट्रल जोन के नए डीसीपी अर्पित विजयवर्गीय ने सोमवार (19 अक्टूबर) को कहा कि हमने आज ही कार्यभार संभाला है. हमारी सभी टीमें इस पर काम कर रही हैं. जो भी प्रोग्रेस होगी, वह जल्द ही आपको बता दी जाएगी. हमारी 10 टीमें इस काम में लगी हुई हैं. उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.

अमीर लड़कों को टारगेट बनाती थी श्रद्धा: ड्राइवर

जी न्यूज से बात करते हुए श्रद्धा दुबे के ड्राइवर ने कहा कि वो हमेशा ऐसे लड़कों को टारगेट बनाती थीं, जो अमीर होते थे. जो उन पर खर्च कर सकें. शौक पूरा कर पाएं और अच्छे-अच्छे गिफ्ट दे पाएं.

ड्राइवर ने बताया, 'एक बार जब ये ब्यूटी पॉर्लर से आकर गाड़ी में बैठ गईं तो फोन पर बात कर रही थी कि यार ये पैसे वाला तो बहुत है. इससे बात करती हूं. इनका टारगेट वही होता था, जो लड़का पैसे से मजबूत हो, इनका खर्च पूरा कर पाए. इनके शौक पूरा कर पाए. गिफ्ट अच्छे-अच्छे दे पाए. उनसे किसी न किसी के द्वारा दोस्ती करती थीं. उनके साथ उठना-बैठना, मोबाइल नंबर शेयर करना, जब इनकी बातें सुनता था तो मैं सहम जाता था.'

कार में पेट्रोल भी दूसरों से डलवाती थी श्रद्धा: ड्राइवर

श्रद्धा के ड्राइवर ने कहा कि उन्हें दिखावे का शौक बहुत था. उसने कहा, 'वो हमेशा क्राउड वाली जगह पर जाती थीं, वहां पहुंचते ही अटेंशन पाने के लिए गाड़ी के शीशे नीचे करवाती थीं और तेज वॉल्यूम में गाने बजाने को कहती थीं. इनके शौक तो ऊंचे थे, लेकिन इनकी जेब में रुपये नहीं था. यहां तक कि कार में पेट्रोल डलवाने के लिए भी ये किसी को कॉल करती थीं. मुझे भी जो पैमेंट आता था वो आमिर करता था. जिस दिन आमिर मुझे पेमेंट नहीं कर पाता था तो ये मुझे रात में 2-3 बजे हजरतगंज इलाके में छोड़ देती थीं और कहती थीं कि तुम कल आ जाना, तुम्हें 2 दिन का पेमेंट मिल जाएगा.'

मॉडल श्रद्धा दुबे (फोटो क्रेडिट- इंस्टा अकाउंट)

शिवा की मौत के बाद एक वीडियो सामने आया था, जिसमें श्रद्धा उससे ज्वेलरी की चोरी को लेकर पूछताछ कर रही है.

श्रद्धा दुबे- आपने मेरे यहां से कब चोरी की थी. किस टाइम पर की थी, सितंबर में की थी या अक्टूबर में. बहुत प्यार से पूछ रही हूं, अभी मैंने पुलिस नहीं बुलाई है, पुलिस इसके बाद बुलाऊंगी.

शिवा- सितंबर में, जब आप वॉशरूम जा रहे थे.

श्रद्धा दुबे- मैं वॉशरूम में क्या कर रही थी, टाइम लग रहा था मुझे?

शिवा- हां

श्रद्धा दुबे- कितना टाइम लगा था लगभग?

शिवा- करीब 20-25 मिनट

श्रद्धा दुबे- आपने उसमें एक साथ ज्वेलरी चुराई थी या पार्ट में चुराए थे?

शिवा- एक साथ ही चुराए थे.

श्रद्धा दुबे- एक साथ तीन चेनें और एक ब्रेसलेट, जो कहां आपने कहां बेचे?

शिवा- चौक में

श्रद्धा दुबे- चौक में किसके यहां?

शिवा- चौक में गोल दरवाजे के अंदर. ये नहीं पता किस दुकान पर. एक लड़का लेकर गया था, उसने बेचकर पैसे दे दिए.

श्रद्धा दुबे- तो मेरा छह लाख रुपये कब तक मिल जाएगा.

शिवा- एक महीने के अंदर

श्रद्धा दुबे- आपकी मम्मी को पता है इस बारे में कि चोरी की है आपने?

शिवा- नहीं, किसी को नहीं पता.

श्रद्धा दुबे- ये वीडियो मैं दबाव में तो नहीं बनवा रही हूं. भई, आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है.

Lucknow Death Case: Videos of Shiva Sharma Questioned by Shraddha Dubey Go Viral Hours after Shraddha Dubey posted videos online claiming innocence in the death of restaurant owner Shiva Sharma, videos showing her questioning Sharma also went viral on social media. Sharma reportedly died on October 9 after falling from the fourth floor of a building in Lucknow. The newly surfaced videos have drawn renewed attention to the case, which remains under investigation. Shraddha has denied the allegations against her and claimed that Sharma’s death was linked to his mounting debts. The circumstances surrounding his death and the allegations against her remain subject to investigation. — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) October 15, 2026

9 अक्टूबर को शिवा शर्मा की हुई थी मौत

शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को हजरतगंज इलाके में अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. शिवा शर्मा बीते करीब चार महीने से श्रद्धा के साथ लिव-इन में रह रहा था. घटना के बाद उसकी बॉडी पर सिर्फ अंडरवियर था. चेहरे पर भी लिपस्टिक लगी हुई थी. इसके अलावा बॉडी पर सिगरेट से जलाने के निशान भी लगे हैं. शिवा की मां ने इस मामले में श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल समेत पांच लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. इस घटना के बाद से ही श्रद्धा दुबे फरार है.

श्रद्धा दुबे ने जारी किए थे तीन वीडियो

श्रद्धा ने घर छोड़ने के 12 घंटे के भीतर तीन वीडियो भी जारी किए. पुलिस को उनकी लोकेशन आगरा, बहराइच और नेपाल बॉर्डर भी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीमों को नेपाल भी भेजा गया था.

पहला वीडियो: श्रद्धा ने करीब 5 मिनट के इस वीडियो में कहा 7 अक्टूबर से पहले 5-6 दिनों से उसकी शिवा से बात नहीं हो रही थी. 7 अक्टूबर को उसने ड्राइवर के फोन से कॉल करवाया तो शिवा रो रहा था. रा करीब 2 बजे वो मुझसे मिलने आया, उस समय वो बीयर पिए हुए था.

दूसरा वीडियो: इसमें श्रद्धा ने बताया कि 8 अक्टूबर को सुबह-सुबह उसकी बहन घर आई थी और उसका इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है. उसने कहा कि जब मेरी बातचीत बंद थी तो वो अपनी बहन और जीजा के साथ केदारनाथ गया था.

तीसरा वीडियो: श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा पर करीब 15-20 लाख का कर्ज था. इससे जुड़े स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं और वो उन्हें शेयर करेगी. जब शिवा उसके साथ बैठता था तो कर्जदारों के फोन आते थे. श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा कहता था कि अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया तो आत्महत्या कर लेगा.