जिन बेटों के लिए 12 साल तक हर मंदिर की चौखट पर झुकाया सिर, अब एक ही हादसे में दोनों को खोया

ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे में विद्याराम त्यागी ने अपने दोनों बेटे अमन और लव को खो दिया. हादसे में उनके छोटे भाई अशोक की भी मौत हो गई.

जिस घर में कभी बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए 12 साल तक दुआएं मांगी गईं, आज उसी घर में दो बेटों की यादें और उनके जाने का ऐसा दर्द है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. कभी मंदिरों की चौखट पर माथा टेककर विद्याराम त्यागी ने अपने परिवार को पूरा करने की मन्नत मांगी थी. पूजा-पाठ किए, अनुष्ठान किए और न जाने कितनी बार भगवान के सामने हाथ फैलाए. फिर एक दिन उनकी जिंदगी में अमन और लव के रूप में खुशियां आईं.

लगा कि सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. लेकिन किसे पता था कि जिन बच्चों के लिए इतनी मन्नतें मांगी गई थीं, उन्हें एक दिन भगवान के दर्शन के लिए ले जाना ही परिवार की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगा. शनिवार (17 अक्टूबर 2026) देर रात ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुए ट्रक हादसे ने विद्याराम से उनके दोनों बेटे छीन लिए. अब उनके पास न बच्चों को पुकारने पर मिलने वाला जवाब है, न उनके लौटने की कोई उम्मीद. बस एक सवाल है आखिर उनके बच्चों का कसूर क्या था?

सालों की मन्नतों के बाद मिली थीं खुशियां

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र के हर गंगोली गांव के रहने वाले 55 वर्षीय विद्याराम त्यागी कुछ समय से ग्वालियर के गड़ाईपुरा में रह रहे थे. उनके परिवार के लिए बच्चों का जन्म सिर्फ जिंदगी का एक नया पड़ाव नहीं, बल्कि बरसों की तपस्या पूरी होने जैसा था. संतान की चाह में परिवार ने 12 साल तक मंदिरों के चक्कर लगाए. हर पूजा और हर प्रार्थना के पीछे एक ही उम्मीद थी कि उनके घर में भी बच्चों की हंसी गूंजेगी.

समय बीता और उनकी जिंदगी में तीन बच्चे आए. दो बेटे अमन और लव, जबकि एक बेटी. परिवार के लिए अमन और लव बेहद खास थे. वे उन सालों की याद दिलाते थे, जब हर गुजरते दिन के साथ माता-पिता की उम्मीदें भगवान के दरबार से जुड़ी रहती थीं. अमन 15 साल का था और लव की उम्र महज 13 साल थी.

ग्वालियर के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं पर चढ़ा ट्रक (Image- PTI)

मंदिर जाने की जिद और उजड़ गया परिवार

शनिवार को ग्वालियर के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी. नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंचे थे. इसी दौरान एक बेकाबू ट्रक ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया. अमन और लव अपने चाचा अशोक के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हुए.

अशोक गड़ाईपुरा की एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और अपने दोनों भतीजों से बेहद लगाव रखते थे. बच्चों ने जब उनके साथ मंदिर जाने की जिद की, तो उन्होंने पहले मना कर दिया. लेकिन भतीजों के बार-बार कहने पर आखिरकार वह उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए.

हादसे में 15 लोगों की हुई मौत

किसी ने नहीं सोचा था कि बच्चों की यह जिद उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी. कुछ ही घंटों बाद अमन, लव और अशोक की मौत की खबर ने परिवार को तोड़कर रख दिया. इस हादसे में कुल 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए. एक पल पहले तक जो लोग माता के दर्शन की उम्मीद लेकर घर से निकले थे, उनमें से कई वापस ही नहीं लौट सके.

पिता का सवाल, क्या कोई मेरे बच्चों को लौटा सकता है?

अपने दोनों बेटों और छोटे भाई को खो चुके विद्याराम का दर्द उस समय सामने आया, जब उन्होंने हादसे के बाद अपनी बेबसी जाहिर की. उनका कहना था कि पुलिस से आखिर वह मांगें भी तो क्या मांगें? उन्हें सिर्फ अपने बच्चे वापस चाहिए. क्या कोई उन्हें लौटा सकता है? क्या कम से कम एक बेटे को भी वापस लाया जा सकता है? सरकार से मुआवजा नहीं मेरे बच्चे वापस चाहिए.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की (Image- ANI)

एक पिता के लिए ये सवाल महज नाराजगी नहीं, बल्कि उस खालीपन की आवाज है, जिसे कोई रकम भर नहीं सकती. जिस परिवार ने बच्चों की खुशी देखने के लिए 12 साल इंतजार किया, उसके लिए अब हर त्योहार, हर पारिवारिक मौका और घर का हर कोना उन दोनों की याद दिलाएगा.

तीन अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव

हादसे के बाद जब अमन, लव और अशोक के शव जौरा ले जाए गए, तो परिवार और रिश्तेदारों के सामने ऐसा दृश्य था, जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो गईं. एक ही घर से तीन अर्थियां उठना किसी भी परिवार के लिए असहनीय दुख है. ग्रामीण और रिश्तेदार अपने आंसू नहीं रोक सके.

हादसे से जुड़े इन सवालों के जवाब का इंतजार

इस घटना के बाद पुलिस ट्रक चालक की भूमिका और हादसे के कारणों की जांच में जुट गई. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि चालक शराब के नशे में था या नहीं और क्या रास्ता खोजने के दौरान गूगल मैप के जरिए किसी शॉर्टकट पर जाने के कारण ट्रक प्रतिबंधित मार्ग तक पहुंचा.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, धान से लदे दो ट्रक ऐसे रास्ते पर चले गए थे, जहां भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित था. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि चालकों को रास्ते के बारे में आगाह भी किया गया था. इसके बावजूद ट्रक आगे बढ़ते रहे. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि भारी वाहन जांच चौकी से गुजरकर श्रद्धालुओं से भरे मंदिर के पास तक कैसे पहुंच गए. इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

अब घर में बच गई हैं सिर्फ यादें

किसी माता-पिता के लिए बच्चे को खोना जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है. लेकिन जिस पिता ने अपने बेटों के लिए 12 साल तक प्रार्थनाएं की हों, उसके लिए दोनों बच्चों को एक साथ खोने का दर्द कितना गहरा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. विद्याराम ने कभी मंदिरों में खड़े होकर अपने बच्चों के लंबे जीवन और खुशहाल भविष्य की कामना की होगी. आज वही मंदिर, वही आस्था और वही यादें उनके मन में अनगिनत सवाल छोड़ गई हैं.

इसी ट्रक से हुआ हादसा (Image- ANI)

अमन और लव अब इस दुनिया में नहीं हैं. अशोक भी अपने परिवार के बीच नहीं लौटेंगे. पीछे रह गए लोगों को अब इन तीनों के बिना जिंदगी जीने की कोशिश करनी होगी. शीतला माता मंदिर के पास हुआ ये हादसा सिर्फ 15 लोगों की मौत की खबर नहीं है. ये उन घरों की कहानी है, जहां किसी का बेटा नहीं लौटेगा, किसी का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया और किसी पिता की दुनिया उजड़ गई. विद्याराम के लिए सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जिन दो चिरागों के लिए उन्होंने जिंदगी के 12 साल दुआओं में गुजारे, वे दोनों एक ही हादसे में बुझ गए. अब उनके आंगन में बच्चों की आवाजें नहीं गूंजेंगी, लेकिन उनकी यादें शायद जिंदगी भर उनका पीछा करती रहेंगी.

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