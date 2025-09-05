Add DNA as a Preferred Source
Smartphone Tips: ऑफिस से घर जाते वक्त बारिश में भीग गया है स्मार्टफोन? तुरंत करें ये 3 काम, नहीं होगा हजारों का नुकसान

Pitru Paksha Date And Time 2025: इस दिन से शुरू हो रहें हैं पितृपक्ष, जानें पितरों की श्राद्ध करने का सही समय और तिथियां

भारत में Tesla कार की हुई पहली डिलीवरी, जानें कौन बना इसका पहला मालिक, कितनी है कीमत

Shilpa Shetty और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, क्या है 60 करोड़ का फ्रॉड केस, जिसमें फंसा ये बॉलीवुड कपल!

आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?

एक थी शीना बोराः रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी जो आज भी एक 'रहस्य' है

10,000 रुपये से भी कम में शुरू करें ये 7 बिजनेस, कमाई होगी जबरदस्त

टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'

Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला

एक थी शीना बोराः रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी जो आज भी एक 'रहस्य' है

ये कहानी है शीना बोरा और उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी की. 24 अप्रैल, 2012 को शीना बोरा अचानक गायब हो गई. तब वो मुंबई मेट्रो वन में असिस्टेंट मैनेजर थी और इंद्राणी के साथ ही मुंबई में रहती थी.

Latest News

आदित्य पूजन

Updated : Sep 05, 2025, 05:15 PM IST

एक थी शीना बोराः रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी जो आज भी एक 'रहस्य' है
दो महिलाएं. दोनों कामयाब. इनमें से एक गायब हो जाती है. करीब तीन साल तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला.दूसरी महिला ने दावा किया कि वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई है. फिर जंगलों में मिली एक अधजली लाश से खुलासा हुआ कि पहली वाली महिला की मौत हो चुकी है. शक की सुई दूसरी महिला की ओर घूमी जो मृतका को अपनी बहन बताती थी. बाद में पता चला कि वो बहन नहीं बेटी थी. फिर मामले की परतें खुलने लगीं. लव स्टोरी, ब्लैकमेलिंग, ऑनर किलिंग- इस केस में तमाम एंगल सामने आए. कई साल तक आरोपी महिला जेल में रही, लेकिन पहली महिला की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी. अब तो यह मामला और भी उलझ गया है क्योंकि केस की एकमात्र गवाह और आरोपी महिला की बेटी अपने बयान से मुकर गई है. बीते मंगलवार को विधि खन्ना ने कहा कि जांच एजेंसियों ने पहले उनसे जबरदस्ती बयान लिए थे और सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे. उसने यह भी संदेह जताया कि उसकी मां को फंसाने की साजिश की गई. विधि के पलटने से इस केस में नया ट्विस्ट आ गया है. आरोपी महिला बच पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है. असली गुनहगार का पता चल पाएगा या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है. अब तक स्पष्ट है तो बस इतना ही कि एक महिला जब कामयाबी के लिए रिश्तों को सीढ़ी बनाती है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता.

2012 में गायब हुई शीना बोरा

ये कहानी है शीना बोरा और उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी की. 24 अप्रैल, 2012 को शीना बोरा अचानक गायब हो गई. तब वो मुंबई मेट्रो वन में असिस्टेंट मैनेजर थी और इंद्राणी के साथ ही मुंबई में रहती थी. शीना के भाई मिखाइल बोरा और मंगेतर राहुल मुखर्जी ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस को कुछ खास सुराग नहीं मिला. इंद्राणी ने पुलिस को बताया कि शीना अमेरिका चली गई है. यही बात इंद्राणी ने मिखाइल और राहुल को भी बताई, लेकिन दोनों को उस पर विश्वास नहीं हुआ. उन्हें इंद्राणी की बात पर विश्वास क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह थी.

इंद्राणी की तीन शादियां

दरअसल, शीना का जन्म 1989 में कोलकाता में हुआ था. वह इंद्राणी और सिद्धार्थ दास की बेटी थी. ये दोनों 1986 से 1989 तक रिश्ते में रहे थे. इसी दौरान इंद्राणी ने मिखाइल को भी जन्म दिया था. 1992 में बच्चों को लेकर इंद्राणी अपने मां-पिता के पास गुवाहाटी चली गई. कुछ समय बाद उसने बच्चों को वहीं छोड़ दिया और संजीव खन्ना से शादी कर ली. इससे उसकी एक बेटी हुई विधि. विधि खन्ना ने ही मंगलवार को बयान देकर इस केस का रुख पलट दिया है. बहरहाल संजीव खन्ना से रिश्ता टूटने के बाद वह इग्लैंड चली गई. इसी दौरान उसकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई जो उस समय स्टार इंडिया के सीईओ थे. 2002 में दोनों ने शादी कर ली. पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल है जो उनकी पहली पत्नी से हुई संतान है. 

पीटर और इंद्राणीः पहले पार्टनर, फिर बिजनेस पार्टनर

पीटर के साथ इंद्राणी की मुलाकात भी एक अलग कहानी है. इंद्राणी ने 1996 में कोलकाता में आईएनएक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की. 2001 में उसने कंपनी को कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर लिया. तब उसकी कंपनी स्टार इंडिया के लिए भी रिक्रूटमेंट का काम देखती थी. इसी सिलसिले में इंद्राणी और पीटर की मुलाकात हुई थी जो आगे चलकर अफेयर और शादी में तब्दील हुई. 2006 में इंद्राणी और पीटर आईएनएक्स ग्रुप के प्रमोटर बन गए. तब आईएनएक्स सर्विसेज, आईएनएक्स एग्जीक्यूटिव सर्च, आईएनएक्स मीडिया और आईएनएक्स न्यूज जैसी कंपनियां इस ग्रुप का हिस्सा थीं. दोनों की कंपनी में 50-50% हिस्सेदारी थी और इंद्राणी डायरेक्टर थी. इसी बीच पीटर ने विधि खन्ना को कानूनी रूप से गोद ले लिया था. 2008 की आर्थिक मंदी में आईएनएक्स ग्रुप की हालत खराब हो गई. इंद्राणी और पीटर ने कंपनी बेच दी और 2011 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी इस्तीफा दे दिया.

2015 में सुर्खियों में आया मामला

बहरहाल, बात शीना के गायब होने की. 2 मई, 2012 को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के जंगलों में एक अधजली लाश मिली. उसकी हालत इतनी खराब थी कि पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने शव के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजकर उसके अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी. करीब तीन साल की चुप्पी के बाद 21 अगस्त 2015 को शीना बोरा अचानक सुर्खियों में आ गईं जब मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया. श्याम मनोहर राय इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना का ड्राइवर था. पूछताछ में राय ने पुलिस को बताया कि 24 अप्रैल 2012 को उसने इंद्राणी और संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना बोरा की हत्या की थी. गला दबाकर मारने के बाद शव को रायगढ़ के जंगलों में जलाकर फेंकने की बात उसने पुलिस को बताई. राय के बयान से रायगढ़ के जंगल में मिली लाश की कड़ी जुड़ गई 25 अगस्त को इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया गया. फिर संजीव खन्ना और नवंबर 2015 में पीटर मुखर्जी भी अरेस्ट कर लिए गए. 

'बहन' और 'बेटी' का रहस्य

शीना की जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत 2006 में हुई जब वो मुंबई आकर इंद्राणी के साथ रहने लगी. इंद्राणी दुनिया को नहीं चाहती थी कि वह एक जवान बेटी की मां है. इसलिए उसने शीना को अपनी छोटी बहन के रूप में पेश किया. आगे चलकर जब शव की शिनाख्त हुई, तब भी इंद्राणी ने शीना को अपनी बहन बताया था. जांच आगे बढ़ी, तब खुलासा हुआ कि वो इंद्राणी की बेटी थी. यहीं पर शीना की मुलाकात राहुल मुखर्जी से हुई और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे. इंद्राणी और पीटर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. सीबीआई ने इस रिश्ते को हत्या का कारण बताया. 

रिश्तों का कत्ल!

इंद्राणी पर कामयाबी का ऐसा नशा सवार था कि इसके लिए वह रिश्तों को ठुकराने के लिए भी तैयार थी. कहा जाता है कि उसने शीना और मिखाइल को गुवाहाटी में छोड़ा तो फिर कभी उनकी सुध नहीं ली. नया परिवार बना लिया और कामयाबी की सीढ़िय़ां चढ़ती गई. शीना को अपनी मां के बारे में तब पता चला था जब उसने पीटर और इंद्राणी की तस्वीर एक मैग्जीन में देखी थी. शीना हत्याकांड में गिरफ्तार होने से पहले तक वह देश की जानी-मानी मीडिया शख्सियत बन चुकी थी. इस हत्याकांड ने रिश्तों की ऐसी परतें उधेड़ीं कि खून का रंग भी कमजोर पड़ने लगा. कहा जाता है कि इंद्राणी दुनिया के सामने जवान दिखना चाहती थी, जवान बेटी की मां नहीं. इंद्राणी ने जांच के दौरान बताया कि शीना इस बात का फायदा उठाती थी और उसे ब्लैकमेल करती थी. इंद्राणी को शीना खटकती थी. राहुल के साथ शीना का रिश्ता भी उसे मंजूर नहीं था.  इंद्राणी का मानना था कि दोनों भाई-बहन हैं. रिश्तों की इस भूलभुलैया में यह केस आज भी पहेली बना हुआ है. इंद्राणी पहले ही राहुल और मिखाइल बोरा पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है. विधि खन्ना के ताजा खुलासे के बाद अब जांच की दिशा उनकी ओर मुड़ सकती है.

