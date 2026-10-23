कोविड के बाद जानवरों से इंसान में फैला शमोंडा वायरस, क्या भारत के लिए भी चिंता की बात? एक्सपर्ट से जानिये

Shamonda Virus: शमोंडा वायरस वायरस छोटे मक्खी जैसे दिखने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है, जिन्हें बाइटिंग मिज कहा जाता है. ये कीड़े किसी संक्रमित जानवर का खून चूसने के बाद दूसरे जानवरों में भी वायरस पहुंचा सकते हैं.

Shamonda Virus Latest News: कोरोना के बाद जानवरों से इंसानों में फैलने वाले इंफेक्शन को लेकर एक बार फिर दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है. इसकी वजह फ्रांस में 'शमोंडा वायरस' से होने वाली मौत है. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 'शमोंडा वायरस' को लेकर चेतावनी जारी की है. WHO की चेतावनी इसलिए भी डराने वाली है, क्योंकि अब तक यह वायरस सिर्फ जानवरों को ही अपनी चपेट में लेता था.

फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, संक्रमित व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक थी. रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से उसकी जान चली गई. शमोंडा वायरस ऑर्थोबुन्यावायरस (Orthobunyavirus) ग्रुप का वायरस है. WHO के मुताबिक, यह वायरस मुख्य रूप से गाय, भेड़, बकरी और घोड़े जैसे जानवरों को प्रभावित करता है. माना जाता है कि यह वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में मिज (Midge) नाम के छोटे मक्खी जैसे कीड़े के काटने से फैलता है. हालांकि, इंसानों में इसके संक्रमण और फैलने के तरीके को लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं है.

क्या है शमोंडा वायरस?

शमोंडा वायरस (Shamonda Virus) का पता सबसे पहले 1960 के दशक में नाइजीरिया में मवेशियों में चला था. इसके बाद अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में भी इस वायरस के मामले सामने आते रहे हैं. यह वायरस मुख्य रूप से गाय और दूसरे मवेशियों को संक्रमित करता है. हालांकि, भेड़, बकरी, घोड़े और अल्पाका जैसे जानवरों में भी इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है.

यह वायरस छोटे, मक्खी जैसे दिखने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है, जिन्हें बाइटिंग मिज (Biting Midge) कहा जाता है. ये कीड़े किसी संक्रमित जानवर का खून चूसने के बाद दूसरे जानवरों में भी वायरस पहुंचा सकते हैं. शमोंडा वायरस उसी वायरस परिवार से जुड़ा है, जिसमें श्मालेनबर्ग वायरस (Schmallenberg Virus) शामिल है. श्मालेनबर्ग वायरस पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है.

क्या हैं शमोंडा वायरस के लक्षण?

वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ (WOAH) के मुताबिक, शमोंडा वायरस से संक्रमित जानवरों में बुखार, दस्त, भूख न लगना और दूध में कमी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा, यह वायरस गर्भपात, मृत बच्चे के जन्म और नवजात पशुओं में जन्मजात विकृतियों जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है.

'फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं'

सर गंगा राम अस्पताल में मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. बिभु आनंद से DNA ने इसे लेकर बात की. डॉ. बिभु आनंद ने बताया कि शामोंडा वायरस को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी जरूरी है. DNA हिंदी से बात करते हुए डॉ. बिभु आनंद ने कहा कि फ्रांस में शामोंडा वायरस का पहला मानव संक्रमण सामने आने के बाद भारत में भी सतर्कता जरूरी है.

उन्होंने कहा, अभी तक के जानकारी के हिसाब से आम आबादी के लिए कोई जोखिम चिह्नित नहीं हुआ है. यह वायरस मुख्य रूप से मवेशियों में पाया जाता है और संक्रमित मच्छर जैसे छोटे काटने वाले कीटों के जरिए फैलता है. इंसान से इंसान में इसके फैलने का अब तक कोई प्रमाण नहीं है.

इंसानों में कैसे फैलता है शमोंडा वायरस?

शमोंडा वायरस के इंसानों में फैलने को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है. अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि शमोंडा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है. इसी तरह, संक्रमित गाय या दूसरे पशुओं को छूने, उनके संपर्क में रहने या उन्हें संभालने से सीधे संक्रमण फैलने का भी कोई प्रमाण नहीं है. WHO के मुताबिक, इस वायरस के फैलने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अध्ययन की जरूरत है.

WHO ने बताया कि फ्रांस में जिस व्यक्ति में इस वायरस का संक्रमण मिला, वह ऐसे इलाके में रहता था जहां जानवरों में शमोंडा वायरस फैल रहा था. उस क्षेत्र में कुलिकोइड्स (Culicoides) प्रजाति के मिज कीड़े भी मौजूद थे. हालांकि, इससे यह साफ नहीं होता कि व्यक्ति को संक्रमण किस तरह हुआ.

इंसानों में दिखने वाले लक्षण

इंसानों में शमोंडा वायरस का अब तक सिर्फ एक ही मामला सामने आया है. इसलिए इसके कारण इंसानों में होने वाली बीमारी और उसके लक्षणों के बारे में फिलहाल पर्याप्त जानकारी नहीं है. अभी यह भी साफ नहीं है कि इंसानों में संक्रमण होने पर आमतौर पर किस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं. फ्रांस में सामने आए मामले के बाद इस वायरस को लेकर चिंता बढ़ी है. हालांकि, एक मामले के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह वायरस इंसानों में बड़े स्तर पर फैल सकता है.

WHO कर रहा जांच

विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है. अधिकारी इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि इंसान में फैलने वाले संक्रमण का स्रोत क्या था और वायरस इंसान तक किस तरह पहुंचा. इसके साथ ही यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस वायरस से आम लोगों की सेहत को कितना खतरा हो सकता है.

क्या शमोंडा वायरस की कोई वैक्सीन है?

फिलहाल शमोंडा वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के अनुसार, इस वायरस के खिलाफ अभी तक कोई वैक्सीन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है. हालांकि, WOAH ने वायरस के फैलने के खतरे को कम करने के लिए कुछ जरूरी उपाय सुझाए हैं. शमोंडा वायरस फैलाने वाले क्यूलिकॉइड्स (Culicoides) नाम के छोटे कीड़ों के संपर्क को कम करके इसके संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है.

सबसे पहला कहां मिला था शमोंडा वायरस?

शमोंडा वायरस वायरस छोटे मक्खी जैसे दिखने वाले कीड़े बाइटिंग मिज के जरिये फैलता है.

ये कीड़े किसी संक्रमित जानवर का खून चूसने के बाद दूसरे जानवरों में वायरस पहुंचा सकते हैं.

शमोंडा वायरस का पता सबसे पहले 1960 के दशक में नाइजीरिया में मवेशियों में चला था.

इसके बाद अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में भी इस वायरस के मामले सामने आते रहे हैं.

फिलहाल शमोंडा वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.

शमोंडा वायरस के इंसानों में फैलने का यह पहला मामला है.

जानवरों से इंसानों में कैसे फैलते हैं संक्रमण?

कोविड-19 महामारी ने दुनिया को जूनोटिक बीमारियों के गंभीर खतरे के बारे में बताया. ये ऐसी बीमारियां हैं, जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं. ऐसा तब होता है, जब वायरस या दूसरे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव किसी जानवर से इंसान के शरीर में पहुंचते हैं.विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में हाई थ्रेट पैथोजन्स टीम का नेतृत्व करने वाले मार्क-अलैन विडोवसन के मुताबिक, वायरस के फैलने के नए संभावित तरीकों को गंभीरता से समझने की जरूरत है. इसके साथ ही ऐसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने चाहिए.

WHO की वेबसाइट पर उनके हवाले से कहा गया है, 'जब कोई वायरस या रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव किसी नई प्रजाति में फैलता है या उसके फैलने का नया तरीका सामने आता है तो समय के साथ उसमें बदलाव होने और म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है. इससे वह जानवरों या इंसानों के बीच ज्यादा आसानी से फैल सकता है.

मंकीपॉक्स भी एक उदाहरण

संक्रमण फैलने के नए तरीकों के हालिया उदाहरणों में एमपॉक्स (Mpox) भी शामिल है. यह बीमारी मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती थी. साल 2022 की गर्मियों तक इसके मामले ज्यादातर छोटे स्तनधारी जानवरों में देखने को मिलते थे. इसके बाद दुनिया के कई देशों में इसके मामले सामने आने लगे. जांच में पता चला कि इस दौरान संक्रमण फैलने का एक नया तरीका सामने आया था. यह मुख्य रूप से यौन संपर्क के जरिए फैल रहा था. खासकर ऐसे पुरुषों के बीच संक्रमण के मामले सामने आए, जिनके एक से अधिक पुरुष यौन साथी थे.

गाय और भेड़ में मिला बर्ड फ्लू वायरस

इसका एक और उदाहरण बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस है. साल 2024 की शुरुआत में अमेरिका ने बताया कि यह वायरस डेयरी गायों और कच्चे दूध में पाया गया है. इससे पहले गायों को H5N1 वायरस फैलाने वाले जानवरों के रूप में नहीं जाना जाता था. इसके बाद मार्च 2025 में ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहली बार एक भेड़ में H5N1 संक्रमण की पुष्टि की. हालांकि, भेड़ में यह वायरस कैसे पहुंचा, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया.