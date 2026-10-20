2032 तक ₹1.85 लाख करोड़ का मार्केट... तीन तरह का होता है पनीर, डॉक्टर से जानें एनालॉग वाला सेहत के लिए कितना खतरनाक?

FSSAI ने मार्केट में एनालॉग पनीर को असली पनीर के नाम पर बेचने के खिलाफ सितंबर 2026 में अहम प्रस्ताव पेश किया है. डॉक्टर से जानें यह फूड प्रोडक्ट सेहत के लिए कितना खतरनाक है...

पनीर भारत की रसोई का एक अहम हिस्सा है. घर में सब्जी बनानी हो या डाइट में प्रोटीन के लिए कुछ खाना हो, पनीर का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. वेज खाने वाले लोगों के लिए यह प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है. ऐसे में भारत में पनीर की भारी डिमांड है और इसे पूरा करने के लिए कंपनियां एनालॉग पनीर भी बेच रही हैं. पनीर के नाम पर बेचे जा रहे इस प्रोडक्ट को बनाने में दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता. यह प्रोडक्ट बनावट और स्वाद में असली पनीर जैसा ही होता है और कई बार तो असली वाले से भी बेहतर दिखाई देता है.

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के मुताबिक, भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी FSSAI ने 24 सितंबर 2026 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन्स ऑन सेल्स) रेगुलेशंस, 2011 में एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया है. इसे मंजूरी मिलने के बाद वेजिटेबल ऑयल या स्टार्च से बनने वाले प्रोडक्ट के पैकेट पर 'पनीर' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इसका मकसद दूध से नहीं बने प्रोडक्ट को पनीर के नाम पर बेचने और कस्टमर्स को फूड आइटम्स के बारे में सही जानकारी देना है. FSSAI ने इस पर आम लोगों के साथ-साथ कारोबारियों से भी 60 दिन के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.

भारत में कितना बड़ा है पनीर का मार्केट?

रिसर्च फर्म IMARC ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में भारत के पनीर मार्केट का आकार 570.8 अरब रुपये यानी करीब 57,080 करोड़ रुपये था. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2032 तक यह मार्केट बढ़कर 1,848.9 अरब रुपये यानी करीब 1.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस अवधि के दौरान मार्केट के सालाना औसतन करीब 13.95 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था.

लोगों की खानपान की आदतों में बदलाव, शाकाहारी खाने में प्रोटीन की मांग, रेस्तरां और फास्ट फूड कारोबार और पैकेट में मिलने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती उपलब्धता इस बढ़ते डिमांड के पीछे की बड़ी वजहें हैं. मार्केट बढ़ने के साथ पनीर की क्वॉलिटी के साथ ग्राहकों को दी जाने वाली जानकारी भी जरूरी हो जाती है.

एनालॉग पनीर का साइंस क्या है?

एनालॉग पनीर वो फूड आइटम है जिसे पारंपरिक तरीके से सिर्फ दूध को फाड़कर नहीं बनाया जाता. पनीर जैसी बनावट, आकार और स्वाद देने के लिए इसमें पानी, वेजिटेबल फैट, स्टार्च, इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मिल्क सॉलिड्स भी मौजूद रह सकता है. हर एनालॉग प्रोडक्ट के इन्ग्रीडीअंट्स एक जैसे हों, ऐसा जरूरी नहीं है. फूड कंपनियां अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल करती हैं और इसे बनाने के तरीके को लेकर भी सवाल उठते हैं. एनालॉग पनीर को नकली या मिलावटी पनीर नहीं कहा जा सकता. FSSAI का मकसद प्रोडक्ट को बनाने में किस सामग्री का इस्तेमाल हुआ और ग्राहकों को उसके बारे में सही जानकारी मुहैया कराना है.





असली पनीर कैसे बनता है?

असली पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है. दूध में पानी, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं. इसके प्रोटीन दो तरह के होते हैं. पहला कैसीन और दूसरा व्हे प्रोटीन. पनीर बनाने की प्रक्रिया में कैसीन प्रोटीन की अहम भूमिका होती है. जब दूध में कोई एसिड जैसे नींबू का रस मिलाया जाता है तो उसका पीएच लेवल कम होने लगता है. दूध में कैसीन प्रोटीन छोटे-छोटे समूहों में मौजूद रहता है जिन्हें कैसीन मिसेल्स कहा जाता है. एसिड डालने से इनकी संरचना बदलती और प्रोटीन आपस में जुड़कर जमने लगता है. इस तरह दूध का सॉलिड हिस्सा और लिक्विड हिस्सा अलग होने लगता है.

घर पर पनीर बनाने के लिए लोग आमतौर पर दूध को गर्म करके उसमें नींबू का रस या सिरका डालते हैं. कॉमर्शियल लेवल पर भी दूध को गर्म करके उसमें एसिड मिलाया जाता है. इसके बाद जमे हुए हिस्से को छानकर अलग कर लिया जाता है. अलग किया गया हिस्सा ही पनीर होता है जबकि बाकी बचा हुआ हिस्सा व्हे प्रोटीन होता है. पनीर में प्रोटीन, फैट और पानी कितनी मात्रा में होगा, यह दूध की क्वॉलिटी और उसे बनाने के तरीके पर डिपेंड करता है.

कितने तरह का होता है पनीर?

फैट के आधार पर पनीर तीन तरह के होते हैं- पहला हाई फैट पनीर, दूसरा मीडियम फैट पनीर और तीसरा लो फैट पनीर. लो फैट पनीर में प्रोटीन की मात्रा हाई और मीडियम फैट के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है. इसमें करीब 20 से 25 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है.

एनालॉग पनीर कैसे बनाया जाता है?

एनालॉग पनीर बनाने का प्रोसेस पारंपरिक पनीर से अलग होता है. इसमें प्रोडक्ट के फॉर्मूले के मुताबिक पानी, वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और दूसरे फूड आइटम्स को मिलाया जाता है. पाम ऑयल जैसे वनस्पति तेल और कॉर्न या टैपिओका से बने स्टार्च का इस्तेमाल कुछ फॉर्मूले में किया जाता है. इसके अलावा इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर भी मिलाए जाते हैं.

इन्हें मशीनों की मदद से मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें तेल और पानी एकसाथ मिल जाएं. इमल्सीफायर इसमें मदद करता है, जबकि स्टार्च और दूसरी चीजें प्रोडक्ट की बनावट को गाढ़ा और ठोस बनाने में मदद करती हैं. इसके बाद इस मिक्सचर को तय आकार और बनावट देने के लिए प्रोसेस किया जाता है. इस तरह से तैयार किया गया प्रोडक्ट पनीर जैसा दिखाई देता है.

एनालॉग पनीर के सेवन से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है?

Dr. Arora AVee हॉस्पिटल, वैशाली (गाजियाबाद) की सीनियर डायटीशियन दिव्या शर्मा ने डीएनए हिंदी से बातचीत में बताया कि एनालॉग पनीर को कभी-कभार खाने से हर किसी को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है. लेकिन इसे असली पनीर का विकल्प मानकर नियमित रूप से खाना सही नहीं है. इसमें फैट की मात्रा असली पनीर से ज्यादा होती है. जो लोग वेटलॉस की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसे खाने पर ज्यादा कैलोरी मिलेगी, जो उनके लिए ठीक नहीं है. मसल्स गेन के लिए भी प्रोटीन के स्रोत के रूप में एनालॉग पनीर को खाना ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा- 'जो लोग शाकाहारी हैं और प्रोटीन के लिए पनीर पर निर्भर रहते हैं, वे अपनी डाइट में स्प्राउट्स, टोफू और सोया चंक्स भी शामिल कर सकते हैं. सोया चंक्स प्रोटीन का अच्छा सोर्स है. स्प्राउट्स से प्रोटीन के साथ फाइबर भी मिलता है.' एनालॉग पनीर को रेगुलर खाने से शुगर लेवल भी बढ़ सकता है जिससे इनडायरेक्टली किडनी पर भी असर पड़ सकता है. इसके ज्यादा इस्तेमाल से धमनियां ब्लॉक हो सकती हैं जिससे हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ता है. हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर डाइट के साथ-साथ एक्सरसाइज करना भी करना जरूरी है.

कैसे करें असली और एनालॉग पनीर की पहचान?

सीनियर डायटीशियन दिव्या शर्मा के मुताबिक, पनीर खरीदते समय सबसे पहले उसके पैकेट पर लिखे इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए. पनीर की बनावट देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है. आमतौर पर ताजा पनीर नरम और थोड़ा स्पंजी होता है, जबकि एनालॉग पनीर छूने पर सख्त लगता है. आयोडीन सॉल्यूशन से भी असली पनीर का पता लगाया जा सकता है.

शेफ संजीव कपूर ने क्या कहा?

इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में मशहूर शेफ संजीव कपूर ने एनालॉग पनीर को सीधे नकली पनीर कहने के बजाय कस्टमर को सही जानकारी देने पर जोर दिया था. उन्होंने कहा- 'किसी प्रोडक्ट में अल्टरनेटिव चीजों का इस्तेमाल और ग्राहक को उसके बारे में जानकारी न देना, दो अलग चीजें हैं. फूड इंडस्ट्री में अल्टरनेट चीजों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कस्टमर को यह पता होना चाहिए कि उन्हें क्या सर्व किया जा रहा है.'

इस बात को समझाने के लिए उन्होंने चॉकलेट इंडस्ट्री का भी उदाहरण दिया. कुछ चॉकलेट प्रोडक्ट्स में ट्रेडिशनल कोकोआ बटर की जगह पर दूसरे वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ऐसे प्रोडक्ट की पहचान और लेबलिंग उनके मौजूद इन्ग्रेडिएंट्स के हिसाब से होनी चाहिए. ऐसे ही पनीर जैसे प्रोडक्ट के मामले में भी इसकी सामग्री की जानकारी कस्टमर के लिए जरूरी है.

मिल्की मिस्ट के सीईओ ने किया FSSAI के ड्राफ्ट का स्वागत

FSSAI के प्रस्ताव पर डेयरी इंडस्ट्री की तरह से भी रिएक्शन आए. मिल्की मिस्ट के सीईओ के रत्नम ने सीएनबीसी आवाज को दिए इंटरव्यू में इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि क्लियर रूल से ऑर्गनाइज्ड डेयरी इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही कस्टमर्स को भी लाभ मिलेगा. उनके मुताबिक, कंट्रोल्ड सिचुएशन में तैयार किए गए ब्रांडेड प्रोडक्ट की क्वॉलिटी और कस्टमर तक सही जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है.



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