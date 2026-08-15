रेड सी में अब जहाजों की सुरक्षा होगी पुख्ता... सऊदी अरब की अगुवाई में 13 देशों ने मिलाया हाथ, जानें क्या है पूरा प्लान?

सऊदी अरब ने रेड सी और बाब अल-मंडेब की सुरक्षा के लिए 13 देशों के साथ मिलकर एक नया डिफेंस अलायंस बनाया है. जानें यह गठबंधन कैसे काम करेगा और इसका वैश्विक व्यापार पर क्या असर होगा.

सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन लॉन्च किया है.

गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बाब अल-मंडब और अदन की खाड़ी में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है.

रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलेम अल-शेहरी को इस नए समुद्री गठबंधन का कमांडर नियुक्त किया गया है.

सदस्य देश आपस में खुफिया जानकारी साझा करेंगे और समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे.



Saudi Red Sea Defense Alliance: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, 'रेड सी' और 'बाब अल-मंडेब' जलडमरूमध्य में चल रही हलचल के बीच एक बड़ी खबर आई है. सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर एक नए बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की शुरुआत कर दी है.

इस गठबंधन का मकसद समुद्र में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना और इस रास्ते से होने वाले वैश्विक व्यापार को खतरों से बचाना है. 13 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के जेद्दा में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस गठबंधन को 'एक्शन मोड' में लाने का फैसला लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि कुल 15 देशों ने एक साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 13 देश आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं. इस गठबंधन की नींव 30 जुलाई को रखी गई थी, जिसे अब 'संस्थागत और परिचालन' रूप से सक्रिय कर दिया गया है.

यह एक ओपन इंटरनेशनल गठबंधन है, जिसका मतलब है कि कोई भी देश जो इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों से सहमत है, वह इसमें शामिल हो सकता है. गठबंधन की कमान रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सालेम अल-शेहरी को सौंपी गई है, जो सभी सदस्य देशों के साथ तालमेल बिठाने और समुद्री मिशनों की निगरानी करने का काम करेंगे.

क्यों चर्चा में है यह मुद्दा?

रेड सी का का इलाका इस समय वैश्विक राजनीति और तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है. इसके पीछे कई बड़े कारण हैं. पहला कारण वैश्विक व्यापार पर मंडराता खतरा है, क्योंकि बाब अल-मंडेब और लाल सागर का यह रास्ता दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात का लगभग 20% हिस्सा संभालता है. दूसरा कारण यह है कि यमन में ईरान समर्थित हूती लड़ाके लगातार सऊदी अरब के जहाजों और तेल ठिकानों को निशाना बना रहे हैं.

इसके साथ ही, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस समुद्री रास्ते को असुरक्षित बना रहा है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है. सऊदी अरब का मानना है कि इन हमलों का जवाब देना केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होती है.

यह गठबंधन कैसे काम करेगा?

यह गठबंधन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन (या कहें समुद्र) पर भी सक्रिय रहेगा. इसकी कार्यप्रणाली में ये मुख्य बातें शामिल हैं:

इंटेलिजेंस शेयरिंग: सदस्य देश आपस में खुफिया जानकारी और सूचनाएं साझा करेंगे.

सदस्य देश आपस में खुफिया जानकारी और सूचनाएं साझा करेंगे. ज्वाइंट एक्सरसाइज: समुद्र में अपनी ताकत और तालमेल बढ़ाने के लिए साझा नौसैनिक अभ्यास किए जाएंगे.

समुद्र में अपनी ताकत और तालमेल बढ़ाने के लिए साझा नौसैनिक अभ्यास किए जाएंगे. ऑपरेशनल प्लानिंग: किसी भी खतरे से निपटने के लिए मिलकर प्लानिंग की जाएगी और जरूरत पड़ने पर साझा नौसैनिक ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे.

किसी भी खतरे से निपटने के लिए मिलकर प्लानिंग की जाएगी और जरूरत पड़ने पर साझा नौसैनिक ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे. क्षमता निर्माण: सदस्य देशों की नौसैनिक क्षमताओं को आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा.

कौन-कौन से देश हैं शामिल?

फिलहाल इस गठबंधन में सऊदी अरब, बहरीन, बांग्लादेश, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सोमालिया, सूडान, तुर्की और यमन शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अन्य देश भी जल्द ही अपनी राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को पूरा कर इसमें शामिल हो सकते हैं.

आम लोगों और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

शायद आप सोच रहे होंगे कि समुद्र में बने इस गठबंधन से एक आम आदमी का क्या लेना-देना है? तो आइए बताते हैं दरअसल, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. अगर रेड सी जैसा समुद्री रास्ता बंद होता है या वहां हमले बढ़ते हैं, तो जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. इससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं. गठबंधन का लक्ष्य इस रास्ते को सुरक्षित रखकर कीमतों को स्थिर रखना है.

इस गठबंधन के जरिए सऊदी अरब हूती हमलों की 'लागत' बढ़ाना चाहता है ताकि वे भविष्य में ऐसे हमलों से बचें. फिलहाल इस गठबंधन का उद्देश्य हमला करना नहीं बल्कि अपनी रक्षा करना है. हालांकि, अगर हमले जारी रहते हैं, तो सऊदी अरब इस गठबंधन के जरिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है.

