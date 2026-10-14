ईशनिंदा के दोषी की मौत की सजा 27 दिन में माफ, भारत के बलजिंदर के लिए क्यों नहीं पिघला मोहम्मद बिन सलमान का दिल?

डीएनए एक्सप्लेनर
जून में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर हिंदू देवता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के जवाब में अनोझन ने कमेंट किया था, जिसे सऊदी ने ईशनिंदा ठहराया था.
इस्लाम के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले श्रीलंकाई नागरिक अनोझन शिवरासा की मौत की सजा सऊदी अरब कोर्ट ने पलट दी है. बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि सऊदी की सुप्रीम कोर्ट ने अनोझन शिवरासा की फांसी की सजा का फैसला पलट दिया है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं. कोलंबो के उप विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र ने भी फेसबुक पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है.
यह खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत में पठानकोट के रहने वाले बलजिंदर सिंह की रिहाई की मुहिम चल रही है. सिंगर दिलजीत दोसांझ से पूर्व रेसलर ग्रेट खली और पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना तक नामचीन लोगों ने सरकार से अपील की है कि बलजिंदर की रिहाई के लिए सऊदी सरकार से बात की जाए. 21 सितंबर को बलजिंदर को सऊदी की कोर्ट ने ड्रग तस्करी मामले में मौत की सजा सुनाई थी और उससे चार दिन पहले अनोझन शिवरासा के लिए यह फरमाना सुनाया गया था. इसके बाद श्रीलंका की सरकार ने सऊदी प्रशासन से अनोझन की सजा माफ करने के लिए अपील की, अरुण हेमचंद्र ने फेसबुक पोस्ट में सऊदी सरकार और दोनों देशों की लीगल टीम का शुक्रिया अदा किया है.
Sri Lanka’s Deputy Foreign Minister Arun Hemachandra has announced that the Supreme Court of Saudi Arabia has set aside the death sentence imposed on Sri Lankan national Anojan Sivarasa. In a statement issued on social media, the Deputy Minister said the Saudi Supreme Court had set aside the judgment imposing the death penalty on October 13, 2026. Hemachandra described the development as a major relief for Sivarasa, saying it followed sustained diplomatic and legal efforts by the Sri Lankan government. The Deputy Minister expressed his appreciation to the Saudi Arabian government for its cooperation in the matter. He also thanked Sri Lanka’s ambassador, the secretary and officials of the Foreign Ministry, the chairman and members of the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, and the Sri Lankan and Saudi legal teams for their efforts. The announcement marks a significant development in Sivarasa’s legal case, although further details regarding his legal status and the next steps in the proceedings have not been disclosed.(Newswire)— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) October 14, 2026
जून में ही सऊदी में इथोपिया के पांच नागरिकों को मौत की सजा दी गई थी. उनके रिश्तेदारों का कहना है कि 23 जून को दक्षिणी अरब के असिर प्रांत में स्थित खमीस मुशैत सुविधा केंद्र में उन्हें मौत की सजा दी गई, जिसके बारे में न तो उनके परिवारों को पहले से बताया गया और न ही उनकी निजी वस्तुएं परिवारों को दी गईं. उनके मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिए गए. इससे पहले दो भारतीय युवाओं को भी मौत की सजा दी गई, लेकिन उनके शव घरवालों को नहीं लौटाए गए थे.
एमनेस्टी इंटरनेशनल लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि सऊदी यह तक नहीं बताता कि सजा दिए गए व्यक्तियों का शव कहां दफनाया. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 25 विदेशी नागरिकों के मामलों पर रिसर्च के बाद पिछले साल एक रिपोर्ट में यह दावा किया था. यूरोपीय सऊदी मानवाधिकार संगठन की वरिष्ठ शोधकर्ता दुआ धैनी का कहना है कि शव लौटाने से इनकार करना सिर्फ एक बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक मामला नहीं है. इसका मतलब है कि ये सजा आप सिर्फ उस शख्स को नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी दे रहे हैं. हालांकि, सऊदी इन दावों से इनकार करता है. संयुक्त राष्ट्र को पिछले साल दिए गए जवाब में उसने तर्क दिया था कि मौत की सजा के बाद दूतावास के सहयोग से शव के लिए क्लेम किया जा सकता है. हालांकि, अब तक कितने शव सऊदी ने वापस भेजे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
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