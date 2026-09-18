FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'टब में डुबोकर की पोती की हत्या', आरोपी ने जमानत के लिए लगाई अर्जी तो बोला कोर्ट- 80 साल बाद भी लोगों की सोच...

'टब में डुबोकर की पोती की हत्या', आरोपी ने जमानत के लिए लगाई अर्जी तो बोला कोर्ट- 80 साल बाद भी लोगों की सोच...

मजबूरी या कुछ और, ममता बनर्जी फिर से क्यों कर रही कांग्रेस का समर्थन... बंगाल में क्या पक रही खिचड़ी?

मजबूरी या कुछ और, ममता बनर्जी फिर से क्यों कर रही कांग्रेस का समर्थन... बंगाल में क्या पक रही खिचड़ी?

नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को समर्थन देंगी ममता बनर्जी, पार्टी और सिंबल खोने के बाद दी पहली प्रतिक्रिया

नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को समर्थन देंगी ममता बनर्जी, पार्टी और सिंबल खोने के बाद दी पहली प्रतिक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: पाइपलाइन पर हमले के बाद सऊदी का तेल निर्यात 70% गिरा, अब किसके सहारे सप्लाई बचाएगा रियाद?

सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमले के बाद तेल निर्यात 70% तक गिर गया है. जानिए कैसे रियाद 'डार्क शिपमेंट्स' और ओमान के जरिए आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Sep 18, 2026, 06:46 PM IST

Explainer: पाइपलाइन पर हमले के बाद सऊदी का तेल निर्यात 70% गिरा, अब किसके सहारे सप्लाई बचाएगा रियाद?

सऊदी अरब को लगा तेल का झटका, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सऊदी अरब का कच्चा तेल निर्यात 75 लाख बैरल/दिन से घटकर सितंबर में लगभग 21 लाख बैरल/दिन रह गया है.
  • 1,200 किमी लंबी पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से वैश्विक आपूर्ति से रोजाना 40 से 50 लाख बैरल तेल हट गया है.
  • सऊदी अरब ओमान के सोहार तट के पास ट्रांसपोंडर बंद करके और शिप-टू-शिप ट्रांसफर के जरिए तेल भेज रहा है. 

Saudi Arabia Oil Exports: सऊदी अरब की ऊर्जा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है. ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हुए ड्रोन हमलों की वजह से तेल सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया है. 1,200 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में स्थित मुख्य तेल क्षेत्रों (गवार और अबकैक) को लाल सागर तट पर स्थित यानबू बंदरगाह से जोड़ती है. इस पाइपलाइन के बंद होने से वैश्विक आपूर्ति से रोजाना लगभग 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल अचानक हट गया है. 

क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि इस क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की पूरी मरम्मत करने में तीन से पांच हफ्ते का समय लग सकता है. 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही होर्मुज की खाड़ी मुख्य रूप से बंद है, ऐसे में यह पाइपलाइन सऊदी तेल को होर्मुज जलडमरूमध्य से बचाकर लाल सागर तक पहुंचाने का प्राथमिक जरिया थी.

सऊदी अरब के कच्चे तेल के निर्यात में कितनी गिरावट आई है? 

सऊदी अरब के कच्चे तेल के कुल लदान के आंकड़ों में इस संकट के बाद भारी गिरावट दर्ज की गई है. जहां जनवरी और फरवरी महीने में सऊदी अरब का कच्चा तेल निर्यात 75 लाख बैरल प्रति दिन से अधिक था, वहीं अगस्त में यह घटकर केवल 23 लाख बैरल प्रति दिन और सितंबर के आधे महीने में गिरकर लगभग 21 लाख बैरल प्रति दिन पर आ गया.

इन आंकड़ों के जरिए पता चलता है कि सऊदी के कुल कच्चे तेल निर्यात में 70 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट आई है. हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक आंकड़े थोड़े अधिक हो सकते हैं क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य से ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके गुजरने वाले शटल टैंकर हमेशा समुद्री डेटा में दर्ज नहीं हो पाते हैं.

सऊदी अरब तेल निर्यात के लिए किन नए रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है? 

ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद होने और लाल सागर का दक्षिणी मार्ग असुरक्षित होने के कारण सऊदी अरब के पास फारस की खाड़ी के जरिए ही निर्यात बढ़ाने के सीमित विकल्प बचे हैं. सऊदी अरब अपनी राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको के जरिए ओमान के सोहार तट के पास शिप-टू-शिप (STS) ट्रांसफर का सहारा ले रहा है. इस जोखिम भरे मार्ग से टैंकरों को सुरक्षित निकालने के लिए 'डार्क शिप्स' रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें टैंकर ओमान के तटीय पानी से गुजरते समय अपने AIS ट्रांसपोंडर यानी समुद्री नेविगेशन ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं. 

यह टैंकर अमेरिकी नौसेना के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते हैं, फिर भी हमलों का खतरा बना रहता है. इसके अलावा, यानबू से उत्तर की ओर स्वेज नहर या मिस्र की सुमेद पाइपलाइन के जरिए भी तेल भेजा जा रहा है. हालांकि, लाल सागर का दक्षिणी मार्ग बंद होने के कारण एशिया के खरीदारों तक पहुंचने के लिए जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर 24,335 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ रही है, जो होर्मुज के रास्ते ली जाने वाली 10 दिनों की यात्रा से लगभग एक महीना अधिक समय लेती है और माल भाड़ा बेहद महंगा कर देती है.

क्या टैंकर ट्रकों के जरिए सड़क मार्ग से तेल की आपूर्ति करना संभव है?

अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या पाइपलाइन और समुद्री मार्ग बाधित होने पर टैंकर ट्रकों से तेल भेजा जा सकता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह पूरी तरह असंभव है. सऊदी अरब आमतौर पर रोजाना 50 से 70 लाख बैरल तेल निर्यात करता है. यदि केवल एक दिन के निर्यात को भी सड़क मार्ग से टैंकर ट्रकों के जरिए भेजने की कोशिश की जाए, तो इसके लिए लगभग 25,000 से 35,000 पूरी तरह भरे हुए टैंकर ट्रकों की आवश्यकता होगी. 

यदि इन सभी ट्रकों को बंपर-टू-बंपर एक कतार में खड़ा किया जाए, तो यह काफिला 500 किलोमीटर लंबा होगा, जो रियाद से निकटतम समुद्री तट की दूरी के बराबर है. इसकी तुलना में, एक विशाल कच्चा तेल वाहक जहाज अकेले ही एक यात्रा में लगभग 20 लाख बैरल तेल ले जा सकता है.

सऊदी तेल पाइपलाइन पर हमले के बाद गहराया वैश्विक ऊर्जा संकट

सऊदी अरब के प्रमुख खरीदार देशों पर क्या असर पड़ रहा है?

सऊदी अरब के तेल निर्यात में आई रुकावट से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछल गई हैं और ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. सऊदी तेल के सबसे बड़े खरीदार एशियाई और यूरोपीय रिफाइनर हैं. आंकड़ों के मुताबिक, सऊदी अरब के कुल तेल निर्यात का 22 प्रतिशत हिस्सा चीन खरीदता है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया (14%), जापान (13%), भारत (10%) और अमेरिका (5%) का स्थान आता है. 

यूरोपीय रिफाइनरियों के कार्गो रद्द होने के कारण वे उत्तर सागर, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका से तेल खरीदने को मजबूर हो रहे हैं. इसके अलावा, सऊदी अरब का 'अरब लाइट' और 'अरब मीडियम' ग्रेड का तेल उच्च सल्फर वाला होता है, जिसकी जगह अमेरिका या उत्तर सागर से मिलने वाले कम सल्फर वाले तेल का तुरंत इस्तेमाल करना एशियाई रिफाइनरियों के लिए तकनीकी रूप से काफी कठिन साबित हो रहा है.

तेल निर्यात ठप होने से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था कितना गहरा असर पड़ेगा? 

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद निर्यात का वॉल्यूम काफी घटने के कारण सऊदी अरब के सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ रहा है. सऊदी सरकार का राजस्व मुख्य रूप से अरामको से मिलने वाले लाभांश, रॉयल्टी और करों पर निर्भर करता है, जिसने 2025 में सरकारी खजाने में 606.5 अरब रियाल का योगदान दिया था और यह सरकारी राजस्व के आधे से अधिक हिस्से को कवर करता है. इस व्यवधान के चलते यूबीएस रिसर्च ने अनुमान जताया है कि साल 2026 में सऊदी अरब का बजट घाटा उसके मूल 3.3 प्रतिशत के लक्ष्य से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. 

इतना ही नहीं, Gavekal Research के विश्लेषक लुई-विन्सेंट गावे के अनुसार, यदि यह संकट लंबा खींचता है और रेड सी के जरिए तेल का प्रवाह सामान्य नहीं होता, तो सऊदी सरकार को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों, प्राइवेट इक्विटी फंडों में अपनी हिस्सेदारी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निवेश जैसी संपत्तियों को बेचना पड़ सकता है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement