दूसरे धर्म की लड़की से प्यार कर बैठे संजू सैमसन, शादी के बाद बदली किस्मत; फिर तोड़ा विराट कोहली का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड

Sanju Samson 32th Birthday: संजू सैमसन आज बुधवार 11 नवंबर, 2026 को 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. सैमसन की वाइफ चारुलता रमेश ने इस खास मौके पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है.

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आज बुधवार 11 नवंबर, 2026 को 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. सैमसन की वाइफ चारुलता रमेश ने इस खास मौके पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है और उन्हें स्पेशल विश किया है. सैमसन और चारुलता ने लव मैरिज की थी और उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है. दोनों का धर्म अलग था, लेकिन प्यार के लिए दोनों ने धर्म की दीवार को हटा दिया और शादी रचा ली. शादी के बाद सैमसन की किस्मत पलट गई. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा है.

संजू सैमसन का जन्म 11 नवंबर, 1994 में केरल के विझिंजम, त्रिवेंद्रम में हुआ था. सैमसन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. ऐसे में सैमसन 11 नवंबर 2026 को 32 साल के पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर उनकी वाइफ चारुलता ने इंस्टाग्राम पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है और उन्हें विश किया है. उन्होंने सैमसन के साथ फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "साल का वो समय फिर आ गया है. तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई!"

अलग-अलग धर्म के हैं सैमसन और चारुलता

संजू सैमसन ने अलग धर्म की लड़की से शादी की थी और ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा. सैमसन का जन्म ईसाई परिवार में हुआ था, जबकि चारुलता रमेश का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था. अलग धर्म के बावजूद दोनों ने एक दूसरे से शादी की और आज दोनों हर खुशी और परेशान में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं.

कैसी है सैमसन की लव स्टोरी?

संजू सैमसन और चारुलता कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं. तब दोनों क्लासमेट हुआ करते थे. दोनों ने मार इवानिओस कॉलेज से पढ़ाई पूरी की. इस दौरान सैमसन उनके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुके थे. सैमसन ने चारू से बात करने के लिए उन्हें फेसबुक पर मैसेज भी किया था, लेकिन चारू ने उनका जवाब नहीं दिया. दो-चार दिनों तक रिप्लाई नहीं आने के बाद सैमसन से नहीं रहा गया और वो उनके कॉलेज पहुंच गए. उसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई. फिर साल 2013 से 2018 तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया.

सैमसन और चारू ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2018 में शादी का फैसला लिया. दोनों ने काफी साधारण शादी की, जिसमें उन्होंने 30 लोगों को शामिल किया. हालांकि, सैमसन और चारू की शादी को अब 8 साल पूरे हो चुके हैं.

सैमसन ने तोड़ा विराट का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम ने अब तक सिर्फ 4 बार 160 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज किया है. 2026 वर्ल्ड कप से पहले तक टीम इंडिया ने ये कारनामा सिर्फ तीन बार किया था. इन तीनों बार टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे. साल 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने 173 रनों का टारगेट चेज किया था, जिसमें कोहली ने नाबाद 72 रन बनाए थे, जिसके बाद 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 161 रनों का टारगेट चेज करते हुए कोहली ने नाबाद 82 रन बनाए थे. फिर साल 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ 160 रनों का टारगेट चेज करते हुए नाबाद 82 रनों की पारी खेली थी.

वहीं, संजू सैमसन ने साल 2026 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2026 में 196 रनों का टारगेट चेज करते हुए नाबाद 97 रनों की पारी खेली थी. इस पारी के बदौलत सैमसन ने 160 या उससे अधिक रनों के चेज में विराट कोहली से बड़ी पारी खेली और उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके अलावा, भारत के लिए सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने विराट के बाद ये कारनामा किया है.

कैसा रहा संजू सैमसन का करियर?

संजू सैमसन ने भारत के लिए अब तक वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने साल 2015 में 19 जुलाई को टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जिसके बाद साल 2021 में 23 जुलाई को वनडे डेब्यू किया. वहीं, सैमसन ने आईपीएल में 13 अप्रैल 2013 को डेब्यू किया था. इंटरनेशनल क्रिकेट में सैमसन 11 सालों से भारतीय टीम के लिए योगदान दे रहे हैं. इस दौरान कई बार उन्हें टीम से बाहर किया और कई बार दोबारा टीम में शामिल किया गया है.

सैमसन ने 82 टी20 मैचों की 74 पारियों में 1842 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा, सैंसन ने 16 वनडे मैचों की 14 पारियों में 510 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 फिफ्टी शामिल हैं. वहीं, आईपीएल में उन्होंने 191 मैचों की 186 पारियों में 5181 रन बनाए, जिसमें संजू ने 5 शतक और 27 अर्धशतक ठोके हैं. हालांकि, सैमसन दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेल चुके हैं.