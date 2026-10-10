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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'इनकी हर चाल से वाकिफ हूं', संबित पात्रा से लेकर राहुल गांधी तक, CJP प्रदर्शन पर किसने क्या कहा? पाकिस्तान से भी आया रिएक्शन

CJP Protest Reactions: बीजेपी नेता संबित पात्रा से लेकर विपक्ष नेता राहुल गांधी से लेकर अर्विंद केजरीवाल तक लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. भारत ही नहीं, पाकिस्तान तक विरोध प्रदर्शन की हवा चली गई है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 10, 2026, 09:01 PM IST

'इनकी हर चाल से वाकिफ हूं', संबित पात्रा से लेकर राहुल गांधी तक, CJP प्रदर्शन पर किसने क्या कहा? पाकिस्तान से भी आया रिएक्शन

CJP प्रदर्शन पर नेताओं ने क्या-क्या कहा (Photo IANS)

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली थी. लेकिन उससे पहले ही दिल्ली का मौहाल काफी गर्म हो गया है. शनिवार 10 अक्टूबर को ये विरोध प्रदर्शन होना था. बीजेपी नेता संबित पात्रा से लेकर विपक्ष नेता राहुल गांधी से लेकर अर्विंद केजरीवाल तक लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. भारत ही नहीं, पाकिस्तान तक विरोध प्रदर्शन की हवा चली गई है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसा है. सीजेपी प्रदर्शन पर नेताओं समेत क्रिकेटर ने क्या-क्या कहा है.  

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना ही फॉर्म-6 में बदलाव किया है. फॉर्म-6 नए वोटरों का नाम जोड़ने के लिए होता है. ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे. इसी वजह से CJP जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन करने के लिए मैदान पर उतरना था. लेकिन CJP फाउंडर अभिजीत दिपके समेत उनके दो साथियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन से ही हिरासत में ले दिया गया. इसके अलावा, यूट्यूबर ध्रुव राठी को उनके गुरुग्राम स्थित आवास से हिरासत में लिया गया था. 

क्या बोले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैं नरेंद्र मोदी, RSS और इनसे जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ एक दशक से भी ज़्यादा समय से लड़ रहा हूं. मैं अपने विरोधियों को उतनी अच्छी तरह समझता हूं, जितना कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वी को समझता है. मैं इन्हें अंदर तक जानता हूं. इनकी हर चाल से वाकिफ हूं. इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान है, कायरता. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार, अजीत डोभाल. इस कहानी के खलनायक हैं. अब धीरे-धीरे घिरते जा रहे हैं. इनके चारों तरफ से दायरा सिमट रहा है."

उन्होंने आगे लिखा, "जो करना है, कर लीजिए. जितनी पुलिस बुलानी है, बुला लीजिए, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, जितनी चाहें बुला लीजिए. सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए. सारे युवाओं को गिरफ्तार कर लीजिए. हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए. घबराइये मत, हम आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. मेरी बात याद रखिए, हमें जो जानकारी चाहिए, वो हमारे पास पहले से है. हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे. हम हिंदुस्तान की जनता की आवाज की हिफाजत करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पिछले 10-15 सालों में हिंदुस्तान के साथ जो हुआ है, वो दोबारा कभी, किसी भी सूरत में न हो. हिंदुस्तान के युवाओं, मुझे आप पर गर्व है. अपना विरोध जारी रखिए. हम आपके साथ खड़े हैं. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस सरकार और हमारे संविधान पर हमला करने वालों को शिकस्त मिले."

नेताओं ने क्या-क्या कहा?

संबित पात्रा ने कहा, "जंतर-मंतर की कहानी, भारत की कहानी नहीं है. भारत शांत है और सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता फैला रहे हैं उनका ये फ्लॉप शो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है. चुनाव में लगातार हार से हताश राहुल गांधी का ‘INDI गठबंधन’ और CJP की आड़ में अरविंद केजरीवाल, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की होड़ में लगे हैं. भारत के लोकतंत्र और जनादेश का ये अपमान देश देख रहा है. भाजपा और देश की राष्ट्रभक्त जनता इन अराजकतावादी ताकतों को करारा जवाब देगी."

अर्विंद केजरीवाल ने कहा, यह इमरजेंसी से भी बुरा है. ये पक्का हो गया है. हम मोदी की पूरी तानाशाही में जी रहे हैं. कॉकरोच को सीधे फ्लाइट से ही गिरफ्तार करना, डर के अभूतपूर्व स्तर को दिखाता है. PM मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि वो चुनाव सिर्फ वोट चोरी करके जीते थे और अब वो लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपनी धोखाधड़ी को बचाने पर आमादा हैं.

This is worse than the Emergency. It’s official.. we are living under an absolute dictatorship ruled by Modi. Arresting cockroaches straight off their flight shows an unprecedented level of fear. PM Modi clearly knows he only won the election through vote chori and now he is hell-bent on protecting his fraud by completely crushing democracy. Gyanesh must go, but so must Modi.

ममता बनर्जी ने कहा, "शाम 4 बजे. हमारे 4 सांसदों के साथ, हमने द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन पर धरना शुरू कर दिया है, जहां हमें लाया गया था. हमें अगवा करके दो घंटे तक जेल वैन में घुमाया गया. मैं आज रात कोलकाता नहीं लौट रही हूं और आज युवाओं और अन्य लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके विरोध में मैं सोमवार को I.N.D.I.A मार्च में शामिल होऊंगी."

 
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी दिल्ली पुलिस पर कसा तंज

 

दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की हवा देश के बाहर पहुंच गई है. सीजेपी प्रदर्शन के लिए दिल्ली को छावनी बना दिया गया है और पूरी राजधानी में कई पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं. इसको लेकर पाकिस्तान से भी रिएक्शन आया है. दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस टॉस जीतेगी और पहले बैटिंग करने का फैसला करेगी!"

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