'130 मीटर सरकारी जमीन कर रहे थे निर्माण', संभल की मस्जिद पर चला बुलडोजर, 10 थानों की पुलिस फोर्स तैनात

पुलिस अधिकीरी ने बताया कि करीब सवा महीने पहले पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्थानीय लोगों से मस्जिद को लेकर जानकारी मिली थी.

उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है. गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच यह कार्रवाई की गई. आरोप है कि 130 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था.

असमोली के पुलिस क्षेत्राधिकारी अमन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि करीब सवा महीने पहले पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्थानीय लोगों से मस्जिद को लेकर जानकारी मिली थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि थाना एचौड़ा कंबोह के कुतुबपुर सत्ता गांव में अवैध तरीके से एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि आबादी की जमीन पर लगातार मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है. सूचना पाकर राजस्व और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की, तो यह पूरा निर्माण अवैध पाया गया. जांच के बाद संभल के उप जिलाधिकारी ने पूरे निर्माण को अवैध घोषित करते हुए इसे गिराने का आदेश दिया.

अमन सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर यहां बुलडोजर एक्शन वाली जगह पर चार थाना अध्यक्ष और 10 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके साथ एक प्लाटून पीएसी की भी तैनाती की गई है.

