सलमान, रोहित शेट्टी, और अब टाइगर...सेलिब्रिटिज पर हमले में पहली बार नहीं आया हरियाणा का नाम, लंबी है लिस्ट

Tiger Shroff News: टाइगर श्रॉफ से लेकर रोहित शेट्टी और सिद्धू मूसेवाला तक हरियाणा से जुड़े गैंगस्टर्स के निशाने पर सेलिब्रिटी रहे हैं. टाइगर पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाला अनिल पंडित पानीपत का रहने वाला है.

Tiger Shroff News: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है. टाइगर श्रॉफ पर रविवार 18 अक्टूबर की देर शाम जुहू में हमला हुआ. गनीमत रही कि हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए. उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आईं. हमले में टाइगर श्रॉफ का ड्राइवर घायल हो गया. वह मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा माने जाने वाले गैंगस्टर अनिल पंडित ने फायरिंग की की जिम्मेदारी ली है. वह हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है. अनिल पंडित हरियाणा का अकेला गैंगस्टर नहीं है जो बॉलीवुड हस्तियों और दूसरे सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने वाले क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा बनकर उभरा है. ऐसे कई और गैंगस्टर्स हैं, जिनके तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं.

अनिल पंडित

गैंगस्टर अनिल पंडित पानीपत का रहने वाला है और उसके US से ऑपरेट करने का शक है. दिल्ली और पुणे में कथित फायरिंग और जबरन वसूली के कई मामलों में उसका नाम आ चुका है. अनिल पंडित साल 2023 में भारत छोड़कर कनाडा चला गया और फिर US चला गया. वहां वह गैंगस्टर रणदीप मलिक के संपर्क में आने के बाद वह कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया. पंडित ने कथित तौर पर पिछले छह महीनों में आपराधिक कामों को अंजाम देने के लिए भारत में मौजूद शूटरों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया है. हरियाणा, दिल्ली और पुणे की घटनाओं में उसका नाम सामने आया है.

जांच एजेंसियों को शक है कि पंडित ने विदेश में रहते हुए भारत में शूटरों के साथ कोऑर्डिनेट किया है. पंडित पर दिल्ली के पश्चिम विहार में सिंगर गुरु रंधावा के जिम में शूटिंग कराने का भी आरोप है. इस घटना को कथित तौर पर सिंगर के सलमान खान के साथ कनेक्शन से जोड़ा गया था. पंडित ने जिम के बाहर हुई शूटिंग की जिम्मेदारी ली थी. इसके अलावा उसका नाम पुणे में एक ज्वेलरी स्टोर में शूटिंग में भी आया था.

हिमांशु भाऊ

रोहतक का रहने वाला हिमांशु भाऊ इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है. हिमांशु भाऊ गैंग ने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम घर के बाहर फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली थी. एल्विश यादव पर फायरिंग करने वाले तीन लोगों में से गिरफ्तार किए गए दो लोग कथित तौर पर हिमांशु भाऊ गैंग के संपर्क में थे.

खबर है कि भाऊ भारत के बाहर रहता है, जबकि उसके क्रिमिनल नेटवर्क की जड़ें रोहतक-NCR इलाके में हैं. कहा जाता है कि भारत में उसके साथी नेटवर्क की तरफ से काम करते हैं. हिमांशु भाऊ साल 2020 तक नॉर्मल स्टूडेंट था. पढ़ाई के दौरान ही उसने फायरिंग कर दी. उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ. उस वक्त हिमांशु की उम्र 17 साल थी.

रोहतक पुलिस ने हिमांशु को फायरिंग केस में पकड़कर हिसार के सुधार घर भेज दिया. यहां से हिमांशु भाग निकला. उसके बाद वह कभी पुलिस के हाथ नहीं आया. उस पर रोहतक और झज्जर के अलावा दिल्ली में केस दर्ज होते चले गए. इसके बाद वह गैंगस्टर हिमांशु भाऊ बन गया. हिमांशु पर मर्डर, अटेप्ट टू मर्डर, रंगदारी, फ्रॉड जैसे 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं. इसके बाद दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना की उस पर नजर पड़ी. बवाना ने करीबी नवीन बाली को भाऊ को गैंग में लाने का काम दिया.

संदीप उर्फ ​​काला जठेड़ी और काला राणा

संदीप उर्फ ​​काला जठेड़ी और काला राणा सोनीपत और करनाल के रहने वाले हैं. जेल में रहते हुए वे लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ के बड़े अलायंस के हरियाणा ग्रुप को कमांड करते हैं. उनका बड़ा लोकल नेटवर्क सलमान खान जैसे बॉलीवुड ए-लिस्टर्स, रोहित शेट्टी जैसे फिल्ममेकर्स और पंजाबी और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करने के लिए ग्राउंड शूटर और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराता है.

साल 2017 से 2020 के बीच अलग-अलग पुलिस टीमें राणा को ढूंढ रही थीं. उसके बैंकॉक में छिपे होने की पहली पक्की जानकारी तब मिली जब बिश्नोई-जठेड़ी गैंग के एक और सदस्य राज कुमार उर्फ ​​राजू बसोदी को फरवरी 2020 में बैंकॉक से डिपोर्ट किया गया. बसोदी का नाम हरियाणा में एक्सटॉर्शन के कई मामलों में था. बसोदी ने पुलिस को बताया था कि राणा बैंकॉक में छिपा हुआ है.

कौशल चौधरी

कौशल चौधरी हरियाणा का एक नामी गैंगस्टर है. उसका नेटवर्क गुड़गांव-NCR के आस-पास फैला हुआ है. गैंग का लीडर कौशल चौधरी अभी गुड़गांव की भोंडसी जेल में बंद है. कौशल चौधरी पर हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती के करीब 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. पंजाब में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर (52) और बॉडीगार्ड करणवीर सिंह (29) की हत्या में मामले में उसका नाम सामने आया था.

जमीनी विवाद और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला कौशल चौधरी 'बंबीहा सिंडिकेट' के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपना गैंग संचालित कर रहा है. कौशल की पत्नी मनीषा चौधरी भी लेडी डॉन के नाम से फेमस है.

वर्तमान में दोनों गुरुग्राम की भौंडसी जेल में बंद हैं. बंबीहा गैंग को कुख्यात गैंगस्टर लारेंस का विरोधी गैंग माना जाता है. यह गैंग पंजाब के मोहाली में यूथ अकाली नेता विक्की मिड्‌डूखेड़ा, जालंधर में इंटरनेशनल कबड्‌डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया सहित कई मर्डर करा चुका है.

दीपक नांदल

दीपक नांदल एक हरियाणवी म्यूजिक-प्रोड्यूसर था जो अब गैंगस्टर बन गया है. वह UK और दुबई से ऑपरेट करता है. वह उत्तर भारत में गंभीर एक्सटॉर्शन नेटवर्क से जुड़ा रहा है. उसके गुर्गों ने खास तौर पर हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और सूफी सिंगर बिस्मिल जैसे हाई-प्रोफाइल कलाकारों को टारगेट किया है और करोड़ों रुपये की प्रोटेक्शन मनी मांगी है. दीपक नांदल फिलहाल एक दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केस में वॉन्टेड है और उसके खिलाफ अक्तूबर 2025 से रेड-कॉर्नर नोटिस जारी है. रेड-कॉर्नर नोटिस के बाद वह हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक बन गया है.

जांचकर्ताओं को शक है कि उसका नेटवर्क पारंपरिक ऑर्गनाइज़्ड क्राइम से आगे बढ़ गया है और उसके लिंक बॉर्डर पार हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों से हैं. नांदल शुरू में कुख्यात हिमांशु भाऊ के सहयोगी के तौर पर काम करता था. फिर उसने अपना खुद का क्रिमिनल नेटवर्क बनाया. उसके सिंडिकेट के लोग पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं और सोनीपत-रोहतक इलाके के अपराधियों से उसके रिश्ते हैं.

रोहित गोदारा

1989 में जन्मे रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर जिले से हैं. उन्हें रावतदास के नाम से भी जाना जाता है. वह गोल्डी बराड़ का करीबी है. कहा जाता है कि वह पंजाबी म्यूजिक आइकॉन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में शामिल था. ऐसा भी माना जाता है कि दिसंबर 2023 में जयपुर में करणी सेना के लीडर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश में भी इसका हाथ था.

रोहित गोदारा नेटवर्क एक ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा है जो भारत से बाहर फैला हुआ है और इसके राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में क्रिमिनल ग्रुप और साथियों से कनेक्शन हैं. माना जाता है कि गोदारा भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहा है.

जनवरी 2026 में, हरियाणा STF ने गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से कथित तौर पर जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उन्हें US में हुई गोलीबारी की घटनाओं से जोड़ा और विदेश में बने हथियार ज़ब्त किए. पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा-बराड़ ग्रुप के बीच बढ़ती दुश्मनी का भी शक है.

9 महीने में पकड़े गए 800 से ज्यादा बदमाश