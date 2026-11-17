SAFF Championship 2026 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर 10वीं बार खिताब जीत लिया. एक गोल से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की.

SAFF चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को दूसरी बार हराया (Image- X/@EBFC_TRGP)

SAFF Championship Final Ind Vs Pak: भारतीय फुटबॉल टीम ने एक बार फिर मैदान पर अपना दम दिखा दिया है. मंगलवार (17 नवंबर 2026) को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए SAFF चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की और रिकॉर्ड 10वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया.

इस जीत के साथ ही भारत ने साबित कर दिया कि SAFF चैंपियनशिप में उसका दबदबा आज भी कायम है. मुकाबला भले ही भारत के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन खिलाड़ियों ने आखिरी तक हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तान के खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया. मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के स्टाफ और खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाए.

पहले हाफ में पाकिस्तान ने बनाई बढ़त

बांग्लादेश के ढाका में खेले गए इस फाइनल मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी हर मौके को गोल में बदलने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच पहले हाफ के आखिरी पलों में पाकिस्तान ने बाजी मार ली. अली अकबर गाजी ने 46वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया. इस गोल के बाद भारतीय टीम पर दबाव जरूर बढ़ा, लेकिन खिलाड़ियों ने संयम बनाए रखा.

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दूसरे हाफ में टीम इंडिया बिल्कुल नए अंदाज में मैदान पर उतरी. भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया और लगातार पाकिस्तान के गोलपोस्ट पर हमले किए. आखिरकार सुहैल अहमद भट्ट ने 61वें मिनट में गोल करके भारत को बराबरी पर ला दिया.

इसके बाद संदीप मंडी ने मैच के 88वें मिनट में दूसरा और निर्णायक गोल दागते हुए टीम इंडिया को 2-1 की बढ़त दिला दी. मैच के बाकी समय में भारत ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और खिताब पर कब्जा जमा लिया.

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टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान को हराया

इस चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को दूसरी बार मात दी. इससे पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भी दोनों टीमें आमने-सामने आई थीं. उस मैच में भारत ने 3-2 से जीत हासिल की थी. सुहैल अहमद भट्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए थे. इसके बाद भारतीय टीम ने मालदीव को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई.

इस मुकाबले में भी सुहैल अहमद भट्ट ने पेनल्टी पर गोल करके टीम को जीत दिलाई थी. सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट पक्का किया. वहीं पाकिस्तान ने मेजबान बांग्लादेश को 1-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया था.

India beat Pakistan 2-1 to win 10th SAFF Championship title. #SAFFCHAMPIONSHIP #IndiaFootball https://t.co/YWHwOwEgHM — TiyariHaduk (@TiyariHaduk1) November 17, 2026

पाकिस्तान का सपना फिर टूटा, भारत ने रचा इतिहास

पाकिस्तान के पास पहली बार SAFF चैंपियन बनने का मौका था, लेकिन भारतीय टीम ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया. दूसरी तरफ भारत ने लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी.

THE KINGS OF SOUTH ASIA, FOR THE 10TH TIME! 👑🇮🇳 The #BlueTigers have become the first nation to win three consecutive titles! 💙 #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/zlUQFOuq2E — Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026

भारत इससे पहले 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और 2023 में SAFF चैंपियन बन चुका है. अब 2026 की जीत के साथ उसके खिताबों की संख्या 10 हो गई है. भारत प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है.

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