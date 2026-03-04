FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 5 March: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

US-Iran War: संकट की इस घड़ी में पुराना 'दोस्त' ही आएगा काम! तेल को लेकर रूस का बड़ा ऐलान

US-Iran War: संकट की इस घड़ी में पुराना 'दोस्त' ही आएगा काम! तेल को लेकर रूस का बड़ा ऐलान

बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी, नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं CM पद, जानें क्यों बने ये संकेत?

बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी, नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं CM पद, जानें क्यों बने ये संकेत?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

US-Iran War: संकट की इस घड़ी में पुराना 'दोस्त' ही आएगा काम! तेल को लेकर रूस का बड़ा ऐलान

US-Isreal Iran War: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है. जिसकी वजह से भारत में तेल का संकट मंडराने लगा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 04, 2026, 08:48 PM IST

US-Iran War: संकट की इस घड़ी में पुराना 'दोस्त' ही आएगा काम! तेल को लेकर रूस का बड़ा ऐलान

रूस भारत के लिए तेल सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार (Pm Modi And Putin File Photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल का संकट गहरा गया है. इसमें भारत भी शामिल है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया है. इसी रास्ते से भारत का लगभग 60% कच्चा तेल आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के पास फिलहाल करीब 25 दिन का कच्चे तेल का भंडार बचा है, अगर इससे लंबा युद्ध खिंचता है तो देश में तेल की समस्या पैदा हो सकती है. ऐसे में भारत का पुराना 'दोस्त' रूस संकटमोचक बनकर सामने आया है.

इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने बुधवार को कहा कि हम चीन और भारत को तेल सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार हैं. रूस ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि स्ट्रेटेजिक वॉटरवे (होर्मुज जलडमरूमध्य) पर पूरी तरह उसने कब्जा कर लिया है. यह दुनिया भर के तेल और गैस शिपमेंट का चोकपाइंट माना जाता है. 

खाड़ी के किन देशों से भारत खरीदता है तेल?

इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और UAE जैसे खाड़ी देशों से स्ट्रेटेजिक वॉटरवे के रास्ते ही भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया समेत तमाम देशों का कच्चा तेल आता है. IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरा तो उसको ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना करना पड़ेगा.

रूस के बाद भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इन खाड़ी के देशों से ही खरीदता है. इनमें इराक से लगभग 20-23%, सऊदी अरब से 16-18% और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से (10-12%) शामिल है.

रूस से रोजाना कितना क्रूड ऑयल खरीदता था भारत

रूस से भारत कुल आयात का लगभग 35 से 40% खरीदता था. यानी रोजाना लगभग 20 लाख बैरल आयात कर रहा था, लेकिन जनवरी में घटकर 11.6 लाख बैरल रह गया. इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ था. ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वह उसके सामान के निर्यात पर 18 से 25 फीसदी टैरिफ लगाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारत को बेचे गए तेल के पैसे से रूस, यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल करता है.

ट्रंप ने 2 फरवरी को भारत के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की थी. जिसके तहत उन्होंने दावा किया था कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद करेगा. उसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा. भारत के इस कदम पर रूस की प्रतिक्रिया आई थी. उसने कहा था कि भारत को अपने हित के बारे में सोचना चाहिए, उसे किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए.

भारत-रूस के संबंध

भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध कुछ साल से नहीं हैं, बल्कि सोवियत संघ के दौर से हैं. भारत ने 1950 के दशक में सोवियत संघ के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे. तब दोनों देशों के बीच 1971 में मैत्री संधि हुई थी. यह संधि रूस-भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव बनी. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत ने रूस के साथ संबंधों जारी रखा. 1994 में भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ और 2000 में दोनों देशों ने "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" स्थापित की.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल
चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
Holi 2026 Special: इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार
इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone  
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
MORE
Advertisement