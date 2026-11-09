'RSS पर बैन लगाने की कोशिश हुई तो इब्राहिम ने किया था समर्थन', मोहन भागवत ने सुनाई 1930s की कहानी | 10 बड़ी बातें

मोहन भागवत ने कहा कि संघ के संस्थापक समझ गए थे कि देश की प्रगति लोगों को बेहतर इंसान बनाने पर निर्भर करती है. उन्होंने अनुभव से सीखा कि यदि आप किसी व्यक्ति को अच्छा बना दें तो बाकी सब कुछ अच्छा हो जाता है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार (9 नवंबर) को नागपुर में कहा कि 1930 के दशक में पहली बार सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई थी. आरएसएस चीफ ने कहा कि उस समय मिस्टर इब्राहिम ने संघ का बचाव किया था. इस दौरान संघ प्रमुख ने राजा से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई.

1- मोहन भागवत ने कहा, 'जब संघ का प्रतिबंध लादने का प्रयास हुआ तो संघ का बचाव करने वाले कोई स्वयंसेवक नहीं थे और न ही संघ के विचारों के समर्थक थे. मिस्टर इब्राहिम थे, जो संघ के पक्ष में बोले. उन्होंने कहा कि संघ को बंद नहीं करना चाहिए, वो सांप्रदायिक नहीं है. इब्राहिम ने कहा था- मेरा मानना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ऐसा कहने वालों को पागलों के अस्पताल में भेजना चाहिए. मैं डॉक्टर हेडगेवार को जानता हूं, वो पागल नहीं हैं, अच्छे व्यक्ति हैं. इसलिए संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता.'

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: At the inauguration of the newly constructed auditorium at the renovated headquarters of Nagpur Nagrik Sahakari Bank Limited, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "...In the '30s, when an attempt to impose the first ban on the Sangh was made -in the Assembly of Central Province- there was no Swayamsevak to defend the Sangh; there was no one supporting the Sangh ideology either. There was one Mr Ibrahim who spoke in support of Sangh - that Sangh should not be shut down, that it is not communal. While speaking, he said, "I believe that those who say Hindustan is 'Hindu rashtra' should be sent to a mental hospital. I know Dr Hedgewar; he is not mental; he is a good person. So, Sangh cannot be communal." It had been a few years since the formation of Sangh. It wasn't well-known, but everyone knew Dr Hedgewar...When Sangh began, Swayamsevak became its identity. Even today, after 100 years, Swayamsevak is Sangh's identity." — ANI (@ANI) November 9, 2026

2- संघ प्रमुख ने एक पुरानी कहानी सुनाई- 'एक राजा अपनी सेना के साथ जंगल में रास्ता भटक गया. घूमते-घूमते वह एक स्थान पर पहुंचा, जहां एक झोपड़ी थी और दो-चार साधु बाबा साधना कर रहे थे. राजा ने उनसे कहा कि हम सभी थक गए हैं और हमें भोजन, पानी तथा ठहरने की व्यवस्था चाहिए. आपके पास तो ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं दिखतीं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये कहां मिलेंगी? ऋषियों ने कहा कि सामने वाले जंगल में जाइए, वहां सारी व्यवस्था हो जाएगी. राजा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गईं. उन्होंने रातभर आराम किया और अगली सुबह तरोताजा होकर वापस लौटे. राजा ने पहले उन तपस्वियों से पूछा कि यह व्यवस्था किसने की थी. उन्होंने कहा कि हमने ही की थी. राजा ने पूछा कि फिर आप यहां क्यों रहते हैं और वहां क्यों नहीं रहते? ऋषियों ने कहा कि हम यहां साधारण और अभावपूर्ण परिस्थितियों में रहते हैं ताकि वहां आप जैसे लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर सकें.'

3- मोहन भागवत ने कहा कि संघ के संस्थापक हेडगेवार जी ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही समझ लिया था. वे देश की उन्नति के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों के अनुभवी कार्यकर्ता थे. अपने अनुभव से उन्होंने सीखा कि मनुष्य को अच्छा बनाओ तो सब कुछ अच्छा हो जाता है. इसी कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब से लेकर आज तक व्यक्ति निर्माण की पद्धति के रूप में काम कर रहा है.

4- संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस ने 100 वर्ष पूरे किए हैं और आज भी आगे बढ़ रहा है. यह किसी की कृपा से नहीं बल्कि स्वयंसेवकों के कर्तव्य और समर्पण के कारण संभव हुआ है. हमें काम तेजी से करना है क्योंकि समय के साथ हमारी होड़ लगी हुई है. बिगड़ने की गति और सुधार की गति के बीच सही तालमेल बनाकर आगे बढ़ना है. इसके लिए प्रत्येक स्वयंसेवक किसी न किसी रूप में काम करता है, कुछ समय देता है और उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है.

5- आरएसएस चीफ ने कहा कि स्वयंसेवक दो तरह से योगदान देते हैं. जो लोग समय नहीं दे पाते, वे भी अपने जीवन और आचरण के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं.



6- मोहन भागवत ने कहा कि आपने प्रचारक देखे हैं तो हमारे लिए तो अब आम बात हो गई 100 साल के बाद. अभी मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, देश के बाहर भी, तथाकथित विकसित देशों में जाना पड़ता है. वहां का समाज बड़ा व्यवस्थित है, ज्ञानी है और कर्तत्व संपन्न है. ऐसे लोगों में भी जाना पड़ता है, तो मैं देखता हूं कि उनको यह आश्चर्य लगता है कि ये व्यक्ति संघ में कैसे तैयार होते हैं? मिलता कुछ नहीं लेकिन 100 साल से सब लोग काम कर रहे हैं. सब आयु के लोग हैं और कुछ लोग तो अपना पूरा जीवन दे देते हैं. उसका उनको धन्यवाद भी नहीं मिलता.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Speaking about RSS swayamsevaks, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "Consider that in the current circumstances in the country and across the world, one needs to lead a similar life. The world has its eyes on our country in this context. Whatever position we might be in over the happenings around the world, however we might view our position, the world has its hopes pinned on us. We have to fulfil those hopes, make our country big and enrich our lives. If all three of these tasks are to be done, we have to lead a life - the examples of such lives and the results of such lives are before us..." — ANI (@ANI) November 9, 2026

7- संघ प्रमुख ने कहा कि 100 साल के बाद पुस्तकें लिखी जा रही हैं प्रचारकों पर, यह बात ठीक है, लेकिन कभी किसी प्रचारक ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और न करेगा क्योंकि मिलना कुछ है नहीं. वो भाग्य से कुछ सिर पर गिर गया तो गिर गया. दूसरी बात है कि लिखने वाले भी इसलिए नहीं लिखते, थोड़ा बहुत तो प्रेम रहता है, जिनके साथ काम किया उनके बारे में कृतज्ञता रहती है, स्नेह रहता है. वह एक परिणाम रहता है लेकिन उससे ज्यादा वो कहते हैं कि ऐसे जीवन लोगों के सामने आने चाहिए. तो प्रचारक के लिए कुछ भी नहीं है, केवल संघ है.

8- भागवत ने कहा कि संघ के संस्थापक हेडगेवार समझ गए थे कि देश की प्रगति लोगों को बेहतर इंसान बनाने पर निर्भर करती है. उन्होंने अनुभव से सीखा था कि यदि आप किसी व्यक्ति को अच्छा बना दें तो बाकी सब कुछ अच्छा हो जाता है. इसलिए संघ तभी से व्यक्तियों को बेहतर बनाने की पद्धति पर काम कर रहा है.

VIDEO | Nagpur, Maharashtra: RSS chief Mohan Bhagwat says, "The founder of the Sangh realised long ago that if you make individuals good, everything else falls into place. Therefore, the RSS has continued as a people-building methodology. Its 100-year journey and continued growth are not due to anyone's favour, but because of the contributions of its volunteers. Volunteers contribute in different ways, but some dedicate their entire lives to the organisation, choosing not to undertake any other work. Such people are called pracharaks. They are ordinary human beings like us, but their strength comes from their willingness to surrender everything, including their personal wishes, to the Sangh." (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026

9- मोहन भागवत ने कहा कि स्वाभाविक तौर प्रचारक जहां रहते हैं, वहां उत्साह रहता है, वहां चैतन्य रहता है और वो सबको प्रेरित करता है. फिर जिस प्रचारक के जो विशेष गुण हैं, उसका परिणाम आसपास के स्वयंसेवकों पर होता है. जैसे मुकुंद जी के बारे में मैंने बताया तो व्यवस्थित रहने का उनका एक स्वभाव था. इसलिए वो जहां जाते थे, वहां व्यवस्थितता लाते थे.

10- आरएसएस चीफ ने हंसते हुए कहा कि ऐसे भी प्रचारक मैंने देखे हैं कि व्यवस्थितता और उनका कोई संबंध नहीं था. इसलिए प्रवास पर बैग भरना है तो एक थैली खोलना और तार पर कपड़े सूख रहे, उसको खोलना. हाथ में ऐसे-ऐसे गोल बनाना, अंदर डाल लेना, यही उनका पैकिंग रहता था. ऐसे भी प्रचारक देखे हैं.

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