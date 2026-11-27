Rohit Sharma Mumbai Indians Captain: रोहित शर्मा की IPL 2027 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर वापसी हो गई है. 2024 से हार्दिक पंड्या टीम के कप्तान थे.

मुंबई इंडियंस में एक बार फिर पुराने कप्तान की वापसी हो गई है. आईपीएल 2027 में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार (27 नवंबर) को शाम 17:45 बजे सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया. करीब तीन साल बाद रोहित को दोबारा टीम की कमान सौंपी गई है. इससे पहले हार्दिक पंड्या मुंबई की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब वह पंजाब किंग्स का हिस्सा बन गए हैं.

17:45 बजे किए गए पोस्ट को रोहित शर्मा की जर्सी नंबर 45 और मुंबई इंडियंस के साथ उनके 17वें सीजन से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि ये समय चुनकर फ्रेंचाइजी ने रोहित के फैन्स को खास संदेश देने की कोशिश की है.

टीम के सबसे सफल कप्तान पर फिर जताया भरोसा

रोहित की वापसी के साथ ही मुंबई इंडियंस के फैंस के बीच एक बार फिर उम्मीदें बढ़ गई हैं. इसकी वजह भी साफ है. रोहित की कप्तानी में मुंबई ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता. वहीं, उनके जाने के बाद टीम को लगातार तीन सीजन तक खिताब का इंतजार करना पड़ा. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर टीम के सबसे सफल कप्तान पर भरोसा जताया है.

मुंबई के इस फैसले का कई पूर्व क्रिकेटर्स ने स्वागत भी किया. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक्स पर लिखा कि रोहित शर्मा को फिर से MI के कप्तान के रूप में देखकर बहुत अच्छा लगा. एक ऐसा लीडर जिसकी अपनी एक विरासत है, वह न केवल ट्रॉफी जीतने का टारगेट रखेगा, बल्कि भविष्य के लीडर्स तैयार करने में भी मदद करेगा.

रोहित की कप्तानी के बिना मुंबई का प्रदर्शन कैसा रहा?

रोहित शर्मा ने आईपीएल 2023 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी. इसके बाद 2024 सीजन से हार्दिक पंड्या को ये जिम्मेदारी दे दी गई. हार्दिक 2023 से गुजरात की टीम से वापस मुंबई की टीम में आए थे. हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का प्रदर्शन मिला-जुला रहा. टीम तीन सीजन में एक बार भी खिताब नहीं जीत सकी.

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अगर 2024 से 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस ने कुल 44 मैच खेले. इनमें टीम को 17 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 27 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. साफ है कि रोहित के कप्तानी छोड़ने के बाद मुंबई ने खेले गए मुकाबलों में आधे से ज्यादा गंवा दिए.

हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का रिकॉर्ड

कुल मैच: 39

जीत: 15

हार: 24

जीत का प्रतिशत: करीब 38.46%

सीजन के हिसाब से आंकड़े देखें तो 2024 में मुंबई ने 14 मैच खेले और सिर्फ 4 जीत हासिल कीं. इस दौरान टीम को 10 मुकाबलों में हार मिली और वह अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही. 2025 में प्रदर्शन में सुधार हुआ. मुंबई ने 16 मैचों में 9 जीत दर्ज की और प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई. इसके बाद 2026 में टीम का प्रदर्शन फिर नीचे चला गया. मुंबई ने 14 मैचों में केवल 4 जीत हासिल कीं और 10 मुकाबले गंवा दिए. टीम नौवें स्थान पर रही.

रोहित शर्मा की कप्तानी में कैसा था मुंबई का रिकॉर्ड?

रोहित शर्मा का नाम मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तानों में शामिल है. उन्होंने 2013 में सीजन के बीच में टीम की कमान संभाली थी. उस समय मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और रिकी पोंटिंग कप्तानी छोड़ चुके थे. रोहित ने जिम्मेदारी मिलते ही टीम की किस्मत बदल दी और उसी साल मुंबई को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाया.

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10 साल कप्तानी, 5 बार आईपीएल चैंपियन

रोहित ने 2013 से 2023 तक मुंबई की कप्तानी की. इस दौरान उन्होंने कुल 158 मैचों में टीम का नेतृत्व किया. इनमें 87 मुकाबलों में मुंबई को जीत मिली, जबकि 67 में हार का सामना करना पड़ा, चार मैच टाई रहे. उनकी कप्तानी में टीम की जीत का प्रतिशत करीब 55 फीसदी रहा.

रोहित की सबसे बड़ी उपलब्धि मुंबई को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाना रही. उनकी कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में ट्रॉफी जीती. उन्होंने मुंबई को आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शामिल कर दिया. महेंद्र सिंह धोनी के साथ रोहित के नाम भी कप्तान के तौर पर पांच आईपीएल खिताब हैं.

हार्दिक की विदाई के बाद क्यों हुई रोहित की वापसी?

हार्दिक पंड्या को 2024 में कप्तानी सौंपने के फैसले से मुंबई के कई फैंस खुश नहीं थे. मैदान पर भी टीम को शुरुआती दोनों सीजन में खास सफलता नहीं मिली. 2025 में टीम ने वापसी जरूर की, लेकिन वह चैंपियन नहीं बन सकी. 2026 में भी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे.

अब हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में चले गए हैं. उनके बदले मुंबई को तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मिले हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर रोहित को कप्तानी सौंपने का फैसला किया है. रोहित के अनुभव और पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए टीम को उम्मीद होगी कि उनकी वापसी से जीत की पुरानी लय लौटेगी.

मुंबई इंडियंस की कप्तानी का सफर

मुंबई इंडियंस की कप्तानी का इतिहास कई बड़े नामों से जुड़ा रहा है. फ्रेंचाइजी ने 2008 से 2011 तक सचिन तेंदुलकर को टीम की कमान सौंपी थी. इसके बाद जेम्स फ्रैंकलिन और हरभजन सिंह ने भी कप्तानी संभाली. 2013 में रिकी पोंटिंग को कप्तान बनाया गया, लेकिन खराब प्रदर्शन के चलते उन्होंने सीजन के बीच में ही पद छोड़ दिया.

2008-2011: सचिन तेंदुलकर - मुंबई इंडियंस के शुरुआती कप्तान रहे

2008-2011: जेम्स फ्रैंकलिन और हरभजन सिंह - अलग-अलग मौकों पर टीम की कप्तानी संभाली

2013: रिकी पोंटिंग - सीजन के बीच में कप्तानी छोड़ दी

2013-2023: रोहित शर्मा - 5 बार मुंबई को आईपीएल चैंपियन बनाया

2024-2026: हार्दिक पंड्या - गुजरात टाइटंस से ट्रेड होकर आए और कप्तान बने

2027 से: रोहित शर्मा - फ्रेंचाइजी ने फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी

रोहित शर्मा का IPL में शानदार रिकॉर्ड

रोहित शर्मा का आईपीएल करियर भी शानदार रहा है. उन्होंने अब तक कुल 281 मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 7,329 रन निकले हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 132.92 का रहा है और वह 109 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. रोहित आईपीएल के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं. उनकी कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाजी का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. अब एक बार फिर कप्तानी मिलने के बाद उनसे टीम को पुराने अंदाज में आगे ले जाने की उम्मीद होगी.

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