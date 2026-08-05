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लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

यमन के पास लाल सागर में भारतीय व्यापारिक जहाज पर हुए हमले ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा और भारतीय व्यापार के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 05, 2026, 01:42 PM IST

लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

भारतीय जहाज पर हमला (AI Image)

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    • होर्मुज की खाड़ी के बाद अब लाल सागर भी जंग का मैदान बन चुका है
    • यमन के पास इस समुद्री रास्ते में भारतीय जहाज पर विस्फोटक हमला हुआ 
    • सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया
    • भारत का यूरोप जाने वाला लगभग 80% निर्यात इसी रास्ते से होता है

    समुद्र का रास्ता आजकल हमारे भारतीय नाविकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है. मंगलवार (4 अगस्त 2026) को ही यमन के समुद्री इलाके के पास एक बड़ी दुर्घटना घटी, जहां 'एमएसवी फैज नूरे औलिया' नाम के एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ और वह पानी में डूब गया. इस जहाज पर 13 भारतीय और 1 विदेशी नागरिक सवार थे.

    राहत की बात ये रही कि यमन के तटरक्षक बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया और कोई जनहानि नहीं हुई. इस घटना के बाद भारत सरकार ने सख्त लहजे में इसकी निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलना ही चाहिए. 

    आखिर यमन के पास हुआ क्या था?

    ये घटना 4 अगस्त 2026 को लाल सागर में घटी. यमन के हुदैदा शहर, जिस पर हूथी विद्रोही गुट का कब्जा है, वहां से करीब 13 समुद्री मील दूर इस भारतीय जहाज पर धमाका हुआ. यमन की सरकार के मुताबिक, विस्फोटकों से भरी एक मानवरहित नाव से इस जहाज को उड़ाया गया, जिससे यह पूरी तरह डूब गया. 

    बचाए गए सभी क्रू मेंबर्स को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. इस पूरी घटना के पीछे ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों का हाथ माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया है. यमन की आधिकारिक सरकार ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और सीधे तौर पर आतंकवाद करार दिया है.  

    indian ship attacked

    लाल सागर में लगातार बढ़ रहा है तनाव

    भारतीय जहाज पर हुआ ये हमला कोई इकलौती घटना नहीं है. जुलाई के महीने से ही लाल सागर में हालात बिगड़े हुए हैं. हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर दबाव बनाने के लिए कई तेल टैंकरों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं. एनसीसी गजल, एंसेलिया और लैला जैसे सऊदी तेल टैंकरों पर हाल ही में हमले हो चुके हैं. विद्रोहियों का साफ कहना है कि जो भी जहाज उनकी लगाई पाबंदियों को तोड़ेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा. 

     

    दुनिया और भारत के लिए ये क्यों बड़ी मुसीबत है?

    देखा जाए तो यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गई है. पहले तनाव सिर्फ होर्मुज की खाड़ी तक सीमित था, लेकिन अब हूथी विद्रोहियों के कूदने से लाल सागर भी जंग का मैदान बन चुका है. लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है. हर साल दुनिया का लगभग 12 से 15 प्रतिशत व्यापार इसी रास्ते से होता है. अगर यह रास्ता बंद होता है या यहां खतरा बढ़ता है, तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे. 

    • महंगाई और देरी- जहाजों को अब अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा. इससे जहाजों का सफर कई दिन लंबा हो जाएगा, इंश्योरेंस का खर्च बढ़ेगा और नतीजा यह होगा कि दुनिया भर में चीजें और तेल महंगा हो जाएगा.
    • भारतीय व्यापार पर असर- दिल्ली स्थित थिंक-टैंक, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (RIS) के अनुसार, भारत से यूरोप जाने वाला लगभग 80 प्रतिशत सामान इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इसके अलावा भारत में आने वाले 30 प्रतिशत सामान का रास्ता भी यही है. ऐसे में इस रास्ते पर रुकावट का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारियों पर पड़ेगा.
    • डिजिटल दुनिया पर खतरा- लाल सागर सिर्फ जहाजों के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेट के लिए भी लाइफलाइन है. यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली 90 प्रतिशत से ज्यादा अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल इसी समंदर के नीचे से गुजरती हैं. अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो एशिया और अफ्रीका में इंटरनेट ठप हो सकता है.

    फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं. अगर अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज की खाड़ी को लेकर कोई समझौता हो भी जाता है, तब भी यह देखना बाकी होगा कि क्या लाल सागर में हमले रुकेंगे या नहीं. 

    ये भी पढ़ें- क्या है होर्मुज का नया रूट? ईरान और ओमान क्यों बना रहे ये समुद्री रास्ता, आखिर क्या है प्लान

     

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