48 गेंदें 135 रन और 21 बाउंड्री, रजत पाटीदार ने SMAT में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने नंबर-1

Rajat Patidar Century in SMAT: रजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के एलीट ग्रुप सी में खेले गए मैच में विस्फोटक शतकीय पारी खेली और इतिहास रच दिया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के एलीट ग्रुप सी में खेले गए मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी की है और इतिहास रच दिया है. SMAT 2026 में मध्य प्रदेश और असम के बीच सोमवार 16 नवंबर को न्यू चंडीगढ़ में मुकाबला खेला गया था, जिसमें एमपी की टीम ने 250 रन बोर्ड पर लगा दिए. इस दौरान एमपी के कप्तान रजत पाटीदार ने तूफानी पारी खेली और असम के गेंदबाजी की खूब कुटाई की. उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों 135 रन ठोके दिए, जिसमें कुल 21 बाउंड्री भी ठोकी हैं. इस पारी के बदौलत रजत ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं.

मध्य प्रदेश और असम के बीच खेले गए इस मैच में एमपी ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन बोर्ड पर लगा दिए. टीम के लिए रजत पाटीदार ने 48 गेंदों में 8 चौके और 13 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट से 281.25 का रहा. इसके अलावा, शिवांग कुमार ने 38 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली.

रजत पाटीदार ने SMAT में ठोका शतक

रजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम के खिलाफ सिर्फ 41 गेंदों में शतक ठोक दिया था. इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 7 चौकों ठोके थे, लेकिन उसके बाद रजत पाटीदार ने लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के ठोके. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि इससे पहले एमपी के लिए रजत ने 96 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी और अब शतक बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

ऐसा करने वाले बने नंबर-1 खिलाड़ी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के लिए किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया था, लेकिन रजत पाटीदार ने 2026 में असम के खिलाफ ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने नाबाद 135 रनों की पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है और एमपी टीम के लिए ऐसा करने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ ही रजत एमपी के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं, इससे पहले किसी भी बैटर ने ऐसा नहीं किया है. ऐसे में रजत ने दोनों रिकॉर्ड बना दिया है.

कैसा रहा मध्य प्रदेश-असम का मैच?

मध्य प्रदेश ने असम को 20 ओवरों में 251 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी असम की टीम 17.4 ओवरों में 119 रनों पर ही ढेर हो गई. टीम के लिए शिबशंकर रॉय ने 32 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा, रोहित सेन 10, प्रद्युन सैकिया 18, देनिश दास 10, साहिल जैन 20, अब्दुल अजीज कुरैशी 0, कलिता 15, आकाश सेनगुप्ता 4, मुख्तार हुसैन 3, अवीनव चौधरी 2 और मृण्मय दत्ता ने 1 रन बनाया. इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने असम को 131 रनों से करारी शिकस्त दी.

आईपीएल में आरसीबी को जिताया लगातार दो ट्रॉफी

आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार को आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी सौंपी गई थी. पाटीदार ने बतौर कप्तान डेब्यू सीजन में आरसीबी को आईपीएल इतिहास का पहला खिताब दिलाया. उन्होंने कप्तानी के साथ साथ दमदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 15 मैचों में 312 रन बनाए. इसके बाद आईपीएल 2026 में रजत ने आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब दिलाया. इस सीजन पाटीदार ने 501 रन बनाए.

आईपीएल के इतिहास में सिर्फ तीन कप्तान लगातार दो आईपीएल ट्रॉफी जीत सके हैं. एमएस धोनी ने सीएसके को लगातार दो आईपीएल ट्रॉफी दिलाई है. इसके अलावा, रोहित शर्मा ने एमआई को बैक टू बैक खिताब जिताया है. वहीं, रजत पाटीदार तीसरे कप्तान हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है. हालांकि, अब आईपीएल 2027 में आरसीबी के पास लगातार तीसरी ट्रॉफी जीतने का मौका है और रजत पाटीदार ये कारनामा करना भी चाहेंगे.