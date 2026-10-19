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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

53 बाउंड्री, नाबाद 400 रन, रणजी ट्रॉफी में 78 साल बाद बना रिकॉर्ड; चिन्मय सुतार ने लारा की लिस्ट में बनाई जगह

Chinmay Sutar 400 Runs: रणजी ट्रॉफी 2026 के प्लेट ग्रुप में मिजोरम और नागालैंड के बीच 18 अक्टूबर से मुकाबला खेला जा रहा है. इस दौरान चिन्मय सुतार ने 517 गेंदों में 46 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 400 रनों की पारी खेली है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 19, 2026, 11:48 PM IST

53 बाउंड्री, नाबाद 400 रन, रणजी ट्रॉफी में 78 साल बाद बना रिकॉर्ड; चिन्मय सुतार ने लारा की लिस्ट में बनाई जगह

400 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने चिन्मय सुतार (Photo Social Media)

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मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने सोमवार 19 अक्टूबर 2026 को क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. रणजी ट्रॉफी 2026-27 खेला जा रहा है, जिसके प्लेट ग्रुप में मिजोरम और नागालैंड के बीच मुकाबला भी खेला जा रहा है. इस मैच के दूसरे दिन चिन्मय ने नाबाद 400 रनों की पारी खेली है और 78 साल बाद  रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड बना है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ियों ने 400 रनों का आंकड़ा छुआ है. इससे पहले 1948 में ये कारनामा हुआ था.

रणजी ट्रॉफी 2026 के प्लेट ग्रुप में मिजोरम और नागालैंड के बीच 18 अक्टूबर से मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में मिजोरम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 581 रन बनाए और पारी घोषित कर दी है. इस दौरान चिन्मय सुतार ने 517 गेंदों में 46 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 400 रनों की पारी खेली है और जेहू एंडरसन ने 69 रन बनाए. 

रणजी ट्रॉफी में 78 साल बाद बना रिकॉर्ड

नागालैंड के खिलाफ नाबाद 400 रनों की पारी खेलने वाले चिन्मय सुतार सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा छुआ है. इससे पहले साल 1948 में महाराष्ट्र के भाऊसाहेब निंबालकर ने काठियावाड़ के खिलाफ 443 रनों की नाबाद पारी खेली थी. हालांकि, बाबासाहेब के नाम सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बरकरार है, लेकिन सुतार बाबासाहेब के बाद 400 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. 

चिन्मय सुतार ने 78 साल बाद 400 रन बनाकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही उन्होंने रणजी में पृथ्वी शॉ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. शॉ ने 379 रनों की पारी खेली थी, जिसके अब सुतार ने तोड़ दिया है. सुतार अब सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. 

Ranji Trophy

400 रन बनाने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज बने सुतार

चिन्मय सुतार ने 400 रनों की पारी के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है. दरअसल, सुतार क्रिकेट में 400 रनों की पारी खेलने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज बन गए हैं. सुतार इस पारी के बदौलत ब्रायन लारा की एलीट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब हो गए हैं. ब्रायन लारा ने वार्विकशायर के लिए खेलते हुए 501 रनों की नाबाद पारी खेली थी. क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हनीफ मोहम्मद (कराची), डॉन ब्रैडमैन नाबाद 452 (न्यू साउथ वेल्स), निंबालकर नाबाद 443 (महाराष्ट्र), बिल पोंसफोर्ड 437 और 429 रन (विक्टोरिया), आफताब बलोच 428 (सिंध), आर्ची मैकलारेन 424 रन (लंकाशायर), सैम नॉर्थईस्ट नाबाद 410 रन (ग्लैमरगन), ग्राहम हिक नाबाद 405 रन (वॉर्सेस्टरशायर), ब्रायन लारा नाबाद 400 रन (वेस्टइंडीज) और चिन्मय सुतार नाबाद 400 रन (मिजोरम). 

ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज के लिए खेलते हुए 12 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नाबाद 400 रनों की पारी खेली थी. इसके साथ ही सुतार ने अब उनकी बराबरी कर ली है और नाबाद 400 रनों की ही पारी खेली है. ये दोनों पारियों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आई थी. 

10वें विकेट के लिए कर दी 189 रनों की पार्टनरशिप

नागालैंड के खिलाफ मिजोरम ने 9 विकेट 392 रनों के स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन सुतार क्रीज पर खड़े हुए थे. उन्होंने लालरेमपुइया छकछुआक के साथ मोर्चा संभाला. दोनों ने मिलकर 10वें विकेट के लिए नाबाद 189 रनों की पार्टनरशिप निभाई. इस दौरान चिन्मय ने अकेले 169 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही सुतार और लालरेमपुइया की 10वें विकेट के लिए ये पार्टनरशिप रणजी इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई है.  

Ranji Trophy

रणजी में 2 लेवल में बांटी जाती हैं टीमें 

रणजी ट्रॉफी के टूर्नामेंट में टीमों को 2 लेवल में बांटा जाता है, जिसमें एलीट ग्रुप और प्लेट ग्रुप होते हैं. एलीट ग्रुप में आमतौर पर मजबूत टीमों को रखा जाता है. वहीं प्लेट ग्रुप में कम अनुभवी और पिछले सीजन में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीमों को जगह दी जाती है. एलीट ग्रुप में 32 टीम होती है, जिनको 8-8 के 4 ग्रुप में रखा जाता है. वहीं प्लेट ग्रुप में सिर्फ 6 टीम होती है. 

प्लेट ग्रुप में फाइनल जीतने वाली टीम को अगले सीजन में एलीट ग्रुप में जगह दी जाती है. वहीं, एलीट में चारों ग्रुपों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एक टीम को प्लेट ग्रुप में डाल दिया जाता है. बीसीसीआई ने साल 2025 में ही ये नियम चेंज किया है. इसके पहले प्लेट ग्रुप का फाइनल खेलने वाली दोनों टीमें एलीट ग्रप में शामिल होती थी.

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