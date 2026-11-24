Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. नेपाल में फिल्म ने पुष्पा-2, बाहुबली-2 और KGF चैप्टर-2 को कमाई में पीछे छोड़ दिया है.

Ramayana Box Office Collection Record in Nepal: देश से लेकर विदेश तक बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म रामायण का जलवा देखने को मिल रहा है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म को सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही नहीं, बल्कि उन बाजारों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्में अक्सर फेल हो जाती हैं.

नेपाल में तो रामायण ने इतिहास रच दिया है. यहां फिल्म ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा-2 को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वहीं, केरल में भी फिल्म की कमाई ने सबको हैरान कर दिया है.

नेपाल में तोड़ा पुष्पा-बाहुबली का रिकॉर्ड

नेपाल में भारतीय फिल्मों के बीच अब तक साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिलता था. पुष्पा-2, बाहुबली-2 और KGF चैप्टर-2 जैसी फिल्मों ने यहां शानदार कमाई की थी. लेकिन नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण ने इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने नेपाल में 23 नवंबर यानी तीसरे वीकेंड तक 26.90 करोड़ नेपाली रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. भारतीय रुपये में ये रकम करीब 16.81 करोड़ रुपये होती है. इससे पहले ये रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन की पुष्पा-2 के नाम था, जिसने नेपाल में 26.46 करोड़ नेपाली रुपये कमाए थे.

इस उपलब्धि की खास बात ये भी है कि नेपाल में टॉप फिल्मों की लिस्ट में अब तक तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों का दबदबा रहा था. रामायण पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने इस लिस्ट में नंबर एक की जगह हासिल की है.

नेपाल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में

रामायण - 26.90 करोड़ नेपाली रुपये

पुष्पा 2 - 26.46 करोड़ नेपाली रुपये

बाहुबली 2 - 23 करोड़ नेपाली रुपये

KGF चैप्टर 2 - 19.80 करोड़ नेपाली रुपये

RRR - 17.12 करोड़ नेपाली रुपये

नेपाल में क्यों पसंद की जा रही है रामायण?

इसकी एक बड़ी वजह फिल्म की कहानी से नेपाल का खास रिश्ता भी है. नेपाल के जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, राजा जनक की नगरी मिथिला में ही माता सीता का बचपन बीता था और यहीं उनका भगवान राम से विवाह हुआ था.

जनकपुर का जानकी मंदिर आज भी नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. यहां हर साल विवाह पंचमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस मौके पर राम और सीता के विवाह की झांकियां, शोभायात्राएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. भारत और नेपाल दोनों देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

ऐसे में रामायण की कहानी वहां के लोगों के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति से जुड़ा विषय भी है. यही कनेक्शन फिल्म को नेपाल में बाकी भारतीय फिल्मों से अलग पहचान दिलाने में मदद कर रहा है.

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केरल में भी चला रामायण का जादू

केरल से भी फिल्म के लिए अच्छी खबर आई है. केरल ऐसा बाजार माना जाता है, जहां बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को भी पकड़ बनाने में काफी मुश्किल होती है. शाहरुख खान की पठान और जवान जैसी फिल्मों ने देशभर में शानदार कारोबार किया, लेकिन केरल में उनकी कमाई वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी उम्मीद थी.

आमिर खान की दंगल और दूसरी बड़ी हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन भी यहां साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के मुकाबले सीमित रहा. इससे पहले केरल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड धुरंधर-2 के नाम था, जिसने करीब 19 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. लेकिन रामायण ने इस रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने केरल में 18 दिनों में करीब 68.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया. ये पिछले बॉलीवुड रिकॉर्ड से तीन गुने से भी ज्यादा कमाई कर चुकी थी.

मलयालम डबिंग और साउथ के सितारों का मिला फायदा

केरल में फिल्म की सफलता के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं. सबसे पहली वजह इसकी कहानी है, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग पहले से परिचित हैं. इसके अलावा फिल्म का मलयालम डब वर्जन भी दर्शकों तक पहुंच बनाने में कामयाब रहा.

केरल के डिस्ट्रीब्यूटर मुकेश आर मेहता ने भी मलयालम डबिंग की क्वालिटी को फिल्म की सफलता का अहम कारण बताया था. इसके अलावा यश की लोकप्रियता का फायदा भी फिल्म को मिला है. KGF-2 के बाद केरल में यश की अच्छी फैन फॉलोइंग है. वहीं, साई पल्लवी भी मलयालम दर्शकों के बीच जानी-पहचानी एक्ट्रेस हैं.

लगातार बढ़ती गई लोगों की दिलचस्पी

फिल्म को शुरुआत में केरल में बहुत बड़ी एडवांस बुकिंग नहीं मिली थी. लेकिन रिलीज के बाद दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती गई. खासकर दूसरे वीकेंड में फिल्म ने 17.40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, जबकि शुरुआती चार दिनों की कमाई 13.20 करोड़ रुपये रही थी. इससे साफ है कि फिल्म को सिर्फ शुरुआती एक्साइटमेंट का फायदा नहीं मिला, बल्कि फैंस की लगातार बढ़ती दिलचस्पी ने भी इसकी कमाई को आगे बढ़ाया.

रामायण कब तक कमाएगी 2000 करोड़?

Sacnilk पर 24 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 1709.65 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. इस हिसाब से इसे 2000 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी करीब 290.35 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.

फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1150.83 करोड़ रुपये और ओवरसीज कलेक्शन 568 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. वहीं, 20वें दिन भारत में इसका शुरुआती लाइव नेट कलेक्शन 7.78 करोड़ रुपये रहा. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि रामायण आने वाले दिनों में कमाई की रफ्तार कितनी बनाए रख पाती है और कब तक 2000 करोड़ के ऐतिहासिक क्लब में जगह बना पाएगी.

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