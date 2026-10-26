राहुल गांधी के खिलाफ HC में विजय मिश्रा नहीं कर सकते अपील? एक्सपर्ट से समझें मानहानि केस की बारीकियां

सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में विजय मिश्रा को पीड़ित नहीं माना है.

मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है. अब शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय का कहना है कि वह हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे. यह मामला साल 2018 का है, उस समय विजय मिश्रा सुल्तानपुर में बीजेपी के उपाध्यक्ष और सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे. सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को स्पेशल कोर्ट के एडिश्नल सिविल जज शुभम वर्मा ने जिस आधार पर मानहानि का मामला चलाने से इनकार किया है, उसमें यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं हैं. 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर कुछ टिप्पणी की थी. उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. विजय मिश्रा ने टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था.

एडवोकेट संतोष पांडेय के अनुसार जस्टिस शुभम वर्मा ने फैसले में तीन अहम बातें कहीं, पहला- जो सीडी उन्होंने साक्ष्य के तौर पर दाखिल की थी, उसे कोर्ट ने स्वीकर कर लिया है. दूसरा- कोर्ट ने शिकायतकर्ता विजय मिश्रा को पीड़ित व्यक्ति नहीं माना और कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी को भी अपमानजनक नहीं माना है. लीगल मैटर्स के एक्सपर्ट एडवोकेट वीपी सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के पास आगे क्या विकल्प हैं और क्या हाईकोर्ट में निचली अदालत का फैसला पलट सकता है-

क्या विजय मिश्रा नहीं कर सकते मानहानि का मुकदमा?

एडवोकेट वीपी सिंह ने बताया कि आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के आगे प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की जाती है. उन्होंने बताया, 'मानहानि के दावे में भी काफी सारे पॉइंटर्स होते हैं, पहला- आप पीड़ित व्यक्ति होने चाहिए, जैसे इस मामले में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की गई तो उन्हें केस फाइल करना चाहिए. दूसरा- अगर किसी सोसाइटी के बारे में बोला है, जैसे अगर उन्होंने किसी विशेष समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी की तो समुदाय का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तब मानहानि का केस हो सकता है, लेकिन इस केस में दोनों ही बातें नहीं थीं. मुझे लगता है कि आदेश में यह भी मेंशन किया गया होगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेजीडेंट के पास मानहानि का केस दर्ज करने का लोकस है.'

विजय मिश्रा के पास अब क्या हैं विकल्प?

एडवोकेट वीपी सिंह ने कहा कि अब शिकायतकर्ता के पास विकल्प यही है कि वह एडिश्नल सिविल जज शुभम वर्मा के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. वहां वह बीएनएसएस की धारा 419(2) के तहत अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील करना भी इतना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'मेरा जो 16-17 साल का अनुभव है, उसके हिसाब से पहले तो क्या जजमेंट है, वह देखना पड़ेगा. मैं मान रहा हूं कि निचली अदालत का जजमेंट अगर सही है, जो कानून उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर लगाए हैं, वो सही लगाए हैं तो जनरली कोर्ट उस आदेश को पलटता नहीं है. कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि क्या निचली अदालत ने फैसले में कोई त्रुटि की है, जिससे पूरा जजमेंट बदल गया. मान लीजिए मेरा कोई साक्ष्य अगर कोर्ट देख लेता तो पूरा फैसला बदल सकता था और कोर्ट ने जानबूझकर या त्रुटि के कारण उस साक्ष्य को नहीं देखा. ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको स्वीकार करके तुरंत निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकता है.'

एडवोकेट वीपी सिंह ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है और विजय मिश्रा हाईकोर्ट जाते हैं, तो वहां उनसे पूछा जाएगा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उनका इस केस में क्या लोकस है यानी आपने मानहानि का मामला क्यों दाखिल किया, ये आपके ऊपर कैसे मानहानि हुई. उन्होंने कहा, 'दूसरा उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वह भी बीजेपी से हैं इसलिए राहुल गांधी की टिप्पणी से मैं भी हिल गया, मैं भी इस मामले में पीड़ित हूं. तीसरा उनको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि निचली अदालत ने फैसले में क्या त्रुटि की है कि जिसमें हाईकोर्ट संज्ञान ले और उसके आदेश को रद्द कर दे.'



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