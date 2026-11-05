FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'चुटकले सुनाते थे तो शराब की बू आती थी', राहुल गांधी के टारगेट पर भगवंत, AAP बोली- लो लेवल पॉलिटिक्स | 10 पॉइंट में कंट्रोवर्सी

'चुटकले सुनाते थे तो शराब की बू आती थी', राहुल गांधी के टारगेट पर भगवंत मान, AAP बोली- लो लेवल पॉलिटिक्स | 10 पॉइंट में कंट्रोवर्सी

Oylmpic Games: चीन में बैडमिंटन की ट्रेनिंग, फिर चीनी खिलाड़ियों को ही दी मात, ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारत की तन्वी पत्री कौन हैं?

Oylmpic Games: चीन में बैडमिंटन की ट्रेनिंग, फिर चीनी खिलाड़ियों को ही दी मात, ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारत की तन्वी पत्री कौन हैं?

'सर्जिकल स्ट्राइक', इंडियन बॉक्सर मनीष शर्मा ने पाकिस्तानी को जड़ा थप्पड़, बॉक्सिंग मैच से पहले दुबई में स्टेज बनी रिंग! Video

'सर्जिकल स्ट्राइक', इंडियन बॉक्सर मनीष शर्मा ने पाकिस्तानी को जड़ा थप्पड़, बॉक्सिंग मैच से पहले दुबई में स्टेज बनी रिंग! Video

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आधार पर बड़ा अपडेट! इस जरूरी सुविधा में नहीं होगा इस्तेमाल, वोटर ID-बायोमीट्रिक से मिलेगा पैसा

आधार पर बड़ा अपडेट! इस जरूरी सुविधा में नहीं होगा इस्तेमाल, वोटर ID-बायोमीट्रिक से मिलेगा पैसा

दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट

दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट

PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!

PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'चुटकले सुनाते थे तो शराब की बू आती थी', राहुल गांधी के टारगेट पर भगवंत, AAP बोली- लो लेवल पॉलिटिक्स | 10 पॉइंट में कंट्रोवर्सी

मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी की B टीम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ने जाती है, AAP वहां समीकरण बिगाड़ने चली आती है.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Nov 05, 2026, 10:28 AM IST

'चुटकले सुनाते थे तो शराब की बू आती थी', राहुल गांधी के टारगेट पर भगवंत, AAP बोली- लो लेवल पॉलिटिक्स | 10 पॉइंट में कंट्रोवर्सी

पंजाब की रैली में राहुल गांधी ने सीएम भगवं मान पर पर्सनल अटैक किया. (फोटो-PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कांग्रेस ने पंजाब का चुनावी कैंपेन आम आदमी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले संगरूर से शुरू किया, जहां से भगवंत मान भी सांसद रह चुके हैं. 4 नवंबर की इस 'इंसाफ रैली' में राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने सीएम मान के शराब के नशे में रहने का भी आरोप लगाया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि AAP बीजेपी की बी-टीम है. आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों का जवाब दिया गया है.

1- राहुल गांधी ने कहा, 'पंजाब ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया. उनका वादा राज्य को नशा मुक्त करने का था. मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के किस कोने से नशा खत्म हुआ है. ये नशा नहीं हटा सकते हैं.

कांग्रेस नेता ने भगवंत मान के सांसद कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, 'भगवंत मान लोकसभा में हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे. सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती है. अगर वह शराब पीना चाहते हैं तो यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगर आप नशे से लड़ना चाहते हैं तो आपका मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता है.'

2- राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो यहां की जनता के लिए काम करे. पंजाब की सरकार दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती. कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो यहां सरकार पंजाब से ही चलाई जाती है. हमारा मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री होता है. हमारी सरकार में पंजाब को न हिंदुस्तान का गृहमंत्री चलाता है और न ही दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री चलाता है, लेकिन आज दिल्ली से पंजाब की सरकार चलाई जा रही है. आधी लगाम अमित शाह ने और आधी केजरीवाल ने पकड़ रखी है.

congress

3- लोकसभा में नेता विपक्ष ने पंजाब में गैंगस्टर्स और नशे के खिलाफ लड़ाई में खेती और इंडस्ट्री की मजबूती जरूरी बताई. उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब में खेती और इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगी, गैंगस्टर्स और नशे के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता. ऐसे में कांग्रेस ही वो पार्टी है, जो पंजाब में किसानों की रक्षा के साथ-साथ दोबारा इंडस्ट्रीज शुरू कर सकती है. 

4- राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो राज्य के लिए संघर्ष करे और पंजाब के लोगों का दर्द समझे. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान ने किसानों को एमएसपी देने, महिलाओं के खातों में चार साल तक पैसे भेजने और पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया.

5- राहुल गांधी ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी संगरूर से याद किया. मूसेवाला की 29 मई 2022 को मनसा में उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  राहुल गांधी ने कहा, 'मूसेवाला को धमकियां मिल रही थीं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई और एक दिन सबके सामने उसकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, वो पंजाब में फैशन बन चुका है. जिस सोच ने सिद्धू मूसेवाला को मार डाला, वही सोच आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है.

congress

6- राहुल गांधी ने पंजाब में किए गए गृहमंत्री के वादे पर कहा, 'अमित शाह ने पंजाब में तीन साल के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन केंद्र की सरकार तो एक साल में ही निपट जाएगी. शाह कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने गैंगस्टर पाल रखे हैं. अगर शाह को लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी है तो उन्हें मणिपुर का भी जिक्र करना चाहिए.

7- मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी की B टीम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ने जाती है, AAP वहां समीकरण बिगाड़ने चली आती है. खड़गे ने कहा कि हम गुजरात जीत रहे थे, AAP ने वहां खेल बिगाड़ा. हम गोवा जीत रहे थे, इसने वहां भी काम खराब किया. AAP का खुद कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग सिर्फ लोकतंत्र को तबाह करने का काम कर रहे हैं. हमें ऐसे लोगों को सबसे पहले सबक सिखाना होगा.

congress

8- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खड़गे के आरोपों पर कहा कि यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है. उन्होंने पूछा कि क्या इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी और जिन राज्यों में जनता ने कांग्रेस को जिताया, वहां कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी की सरकार बनवा दी, बताओ बीजेपी की बी टीम कौन है?

9- कांग्रेस की संगरूर रैली पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'आरोप तो राहुल गांधी के ऊपर भी नशा करने के लगते रहे हैं, लेकिन आरोपों से कुछ नहीं होता. मुझे लगता है कि राहुल गांधी के स्तर पर, उन्हें इस लेवल की हल्की बात नहीं करनी चाहिए. इस तरीके का ब्लो द बेल्ट हमला बहुत ही निचले स्तर की राजनीति को दिखाता है. बीजेपी या कांग्रेस को पंजाब को दोनों ने टारगेट कर रखा है. सुबह से शाम तक सिर्फ भगवंत मान की सरकार पर कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं.'

10- राहुल गांधी की रैली के लिए कांग्रेस ने संगरूर को इसलिए चुना क्योंकि ये जिला भगवंत मान से जुड़ा हुआ है. वह सीएम बनने से पहले संगरूर से ही सांसद थे. AAP के गढ़ में रैली करके कांग्रेस ने संदेश दिया कि वो 2027 में सीधे चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रही है. इसके अलावा पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 मालवा इलाके में आती हैं, जो कांग्रेस के लिए खास तौर पर जरूरी हैं. विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा इसी इलाके में होने की वजह से, सरकार बनाने की चाहत रखने वाली किसी भी पार्टी के लिए इसका राजनीतिक सपोर्ट चाहिए.

ये भी पढ़ें- 'हम CM तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते', मुलायम की राह छोड़, अखिलेश क्यों अपना रहे मायावती-नीतीश कुमार का माॅडल?

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आधार पर बड़ा अपडेट! इस जरूरी सुविधा में नहीं होगा इस्तेमाल, वोटर ID-बायोमीट्रिक से मिलेगा पैसा
आधार पर बड़ा अपडेट! इस जरूरी सुविधा में नहीं होगा इस्तेमाल, वोटर ID-बायोमीट्रिक से मिलेगा पैसा
दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट
दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट
PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!
PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!
PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं
PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं
7 करोड़ साल पुराना राज... मिट्टी के नीचे कहां मिला डायनासोरों का सीक्रेट वर्ल्ड? वैज्ञानिक भी दंग
7 करोड़ साल पुराना राज... मिट्टी के नीचे कहां मिला डायनासोरों का सीक्रेट वर्ल्ड? वैज्ञानिक भी दंग
MORE
Advertisement
Advertisement