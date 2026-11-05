'चुटकले सुनाते थे तो शराब की बू आती थी', राहुल गांधी के टारगेट पर भगवंत, AAP बोली- लो लेवल पॉलिटिक्स | 10 पॉइंट में कंट्रोवर्सी

मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी की B टीम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ने जाती है, AAP वहां समीकरण बिगाड़ने चली आती है.

कांग्रेस ने पंजाब का चुनावी कैंपेन आम आदमी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले संगरूर से शुरू किया, जहां से भगवंत मान भी सांसद रह चुके हैं. 4 नवंबर की इस 'इंसाफ रैली' में राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने सीएम मान के शराब के नशे में रहने का भी आरोप लगाया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि AAP बीजेपी की बी-टीम है. आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों का जवाब दिया गया है.

1- राहुल गांधी ने कहा, 'पंजाब ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया. उनका वादा राज्य को नशा मुक्त करने का था. मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के किस कोने से नशा खत्म हुआ है. ये नशा नहीं हटा सकते हैं.

कांग्रेस नेता ने भगवंत मान के सांसद कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, 'भगवंत मान लोकसभा में हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे. सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती है. अगर वह शराब पीना चाहते हैं तो यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगर आप नशे से लड़ना चाहते हैं तो आपका मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता है.'

भगवंत मान जब सांसद थे तो हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे और सुबह के 11 बजे ही उनके मुंह से शराब की बू आती थी। भगवंत मान का शराब पीना उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर पंजाब नशे से लड़ना चाहता है, तो यहां का मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता। : 'इंसाफ रैली' में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi 📍 संगरूर, पंजाब — Congress (@INCIndia) November 4, 2026

2- राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो यहां की जनता के लिए काम करे. पंजाब की सरकार दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती. कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो यहां सरकार पंजाब से ही चलाई जाती है. हमारा मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री होता है. हमारी सरकार में पंजाब को न हिंदुस्तान का गृहमंत्री चलाता है और न ही दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री चलाता है, लेकिन आज दिल्ली से पंजाब की सरकार चलाई जा रही है. आधी लगाम अमित शाह ने और आधी केजरीवाल ने पकड़ रखी है.

3- लोकसभा में नेता विपक्ष ने पंजाब में गैंगस्टर्स और नशे के खिलाफ लड़ाई में खेती और इंडस्ट्री की मजबूती जरूरी बताई. उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब में खेती और इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगी, गैंगस्टर्स और नशे के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता. ऐसे में कांग्रेस ही वो पार्टी है, जो पंजाब में किसानों की रक्षा के साथ-साथ दोबारा इंडस्ट्रीज शुरू कर सकती है.

4- राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो राज्य के लिए संघर्ष करे और पंजाब के लोगों का दर्द समझे. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान ने किसानों को एमएसपी देने, महिलाओं के खातों में चार साल तक पैसे भेजने और पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया.

5- राहुल गांधी ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी संगरूर से याद किया. मूसेवाला की 29 मई 2022 को मनसा में उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राहुल गांधी ने कहा, 'मूसेवाला को धमकियां मिल रही थीं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई और एक दिन सबके सामने उसकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, वो पंजाब में फैशन बन चुका है. जिस सोच ने सिद्धू मूसेवाला को मार डाला, वही सोच आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है.

6- राहुल गांधी ने पंजाब में किए गए गृहमंत्री के वादे पर कहा, 'अमित शाह ने पंजाब में तीन साल के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन केंद्र की सरकार तो एक साल में ही निपट जाएगी. शाह कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने गैंगस्टर पाल रखे हैं. अगर शाह को लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी है तो उन्हें मणिपुर का भी जिक्र करना चाहिए.

7- मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी की B टीम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ने जाती है, AAP वहां समीकरण बिगाड़ने चली आती है. खड़गे ने कहा कि हम गुजरात जीत रहे थे, AAP ने वहां खेल बिगाड़ा. हम गोवा जीत रहे थे, इसने वहां भी काम खराब किया. AAP का खुद कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग सिर्फ लोकतंत्र को तबाह करने का काम कर रहे हैं. हमें ऐसे लोगों को सबसे पहले सबक सिखाना होगा.

8- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खड़गे के आरोपों पर कहा कि यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है. उन्होंने पूछा कि क्या इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी और जिन राज्यों में जनता ने कांग्रेस को जिताया, वहां कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी की सरकार बनवा दी, बताओ बीजेपी की बी टीम कौन है?

कांग्रेस की सरकार लगभग कितने साल से किस राज्य में बाहर है देखें। क्या इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हार रही है। जिन राज्यों में जनता ने कांग्रेस को जिताया वहाँ कांग्रेस के विधायकों ने BJP की सरकार बनवा दी बताओ BJP की B टीम कौन है? उत्तर प्रदेश 1989-37 साल बिहार 1990-36 साल पश्चिम बंगाल 1972-54 साल तमिलनाडु 1967-59 साल गुजरात 1995-31 साल मध्य प्रदेश 2003 से- 23 साल में सिर्फ़ डेढ़ साल बीच में रहे। छत्तीसगढ़ 2023-3 साल राजस्थान 2023-3 साल महाराष्ट्र 2014-12 साल हरियाणा 2014-12 साल ओडिशा 2000-26 साल आंध्र प्रदेश 2014-12 साल असम 2016-10 साल उत्तराखंड 2017-9 साल गोवा 2012-14 साल सिक्किम 1979-47 साल त्रिपुरा 1988-38 साल मणिपुर 2017- 9 साल अरुणाचल प्रदेश 2016- 10 साल — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) November 4, 2026

9- कांग्रेस की संगरूर रैली पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'आरोप तो राहुल गांधी के ऊपर भी नशा करने के लगते रहे हैं, लेकिन आरोपों से कुछ नहीं होता. मुझे लगता है कि राहुल गांधी के स्तर पर, उन्हें इस लेवल की हल्की बात नहीं करनी चाहिए. इस तरीके का ब्लो द बेल्ट हमला बहुत ही निचले स्तर की राजनीति को दिखाता है. बीजेपी या कांग्रेस को पंजाब को दोनों ने टारगेट कर रखा है. सुबह से शाम तक सिर्फ भगवंत मान की सरकार पर कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं.'

VIDEO | Reacting to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's statement against Punjab govt at the Congress's 'Insaaf Rally' in Sangrur, AAP leader Saurabh Bharadwaj says, “I want to ask Rahul Gandhi and the Congress: who is their biggest enemy? Is it the BJP or the Opposition parties? Elections are being held in five states, including Uttar Pradesh, the country's largest state. Whoever wins Uttar Pradesh goes on to become the next Prime Minister. Why is Rahul Gandhi not interested in campaigning there? Why does he not visit the state? He makes such unpleasant remarks about Bhagwant Mann, but why does he not speak about Yogi Adityanath?..." — Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2026

10- राहुल गांधी की रैली के लिए कांग्रेस ने संगरूर को इसलिए चुना क्योंकि ये जिला भगवंत मान से जुड़ा हुआ है. वह सीएम बनने से पहले संगरूर से ही सांसद थे. AAP के गढ़ में रैली करके कांग्रेस ने संदेश दिया कि वो 2027 में सीधे चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रही है. इसके अलावा पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 मालवा इलाके में आती हैं, जो कांग्रेस के लिए खास तौर पर जरूरी हैं. विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा इसी इलाके में होने की वजह से, सरकार बनाने की चाहत रखने वाली किसी भी पार्टी के लिए इसका राजनीतिक सपोर्ट चाहिए.

ये भी पढ़ें- 'हम CM तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते', मुलायम की राह छोड़, अखिलेश क्यों अपना रहे मायावती-नीतीश कुमार का माॅडल?