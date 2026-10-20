विधानसभा चुनाव से पहले क्या NDA में शामिल होंगे राजा भैया? मिलने पहुंचे यूपी BJP चीफ पंकज चौधरी, बढ़ी सियासी हलचल

UP Assembly Election 2027: कई मुद्दों पर राजा भैया ने बीजेपी का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी से एक निश्चित दूरी बना रही है. पंकज चौधरी और रघुराज प्रताप सिंह की मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

राजा भैया पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, 2018 में अपनी पार्टी बनाई

रघुराज प्रताप सिंह 1993 से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हारे नहीं

रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा सीट से मौजूदा विधायक हैं

UP Assembly Election 2027: यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में पहले सिसायी हलचल बढ़ गई है. 19 अक्टूबर को यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की. पंकज चौधरी राजा भैया से मिलने लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास ‘रामायण’ पर गए थे. इस मुलाकात के बाद राजा भैया के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया. दोनों नेताओं की मुलाकात ने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का अलग प्रभाव है. वह पिछले तीन दशकों से कुंडा विधानसभा सीट से विधायक हैं.

चुनाव से पहले संपर्क बढ़ा रहे पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद से पंकज चौधरी विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. हाल के दिनों में उनकी राजनीतिक गतिविधियों को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

उन्होंने हाल ही में समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की थी. इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी बैठकें हुई हैं.

लखनऊ स्थित आवास " रामायण " में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजा भइया जी से शिष्टाचार भेंट की। https://t.co/Wg3G2MARTy October 19, 2026

अमेठी में समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायकों राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी के बीजेपी में शामिल होने की घटनाओं के बीच अब राजा भैया से हुई उनकी मुलाकात राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है.

कुंडा में राजा भैया का सियासी प्रभाव

रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से लंबे समय से विधायक हैं. वह 1993 से कुंडा सीट से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं. उनकी पार्टी जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) का प्रभाव प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में माना जाता है.

अकेले लड़ा 2022 का चुनाव

राजा भैया पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ते थे, लेकिन नवंबर 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल पार्टी बनाई और 2022 का विधानसभा अकेले लड़ा. प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद अलग-अलग मौकों पर राजा भैया ने बीजेपी सरकार के कुछ अहम मुद्दों का समर्थन भी किया.

इसी वजह से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और राजा भैया के बीच किसी संभावित राजनीतिक समझौते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, अभी तक दोनों पक्षों की ओर से एनडीए में शामिल होने या गठबंधन करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं.

क्या 2027 से पहले बनेंगे नए राजनीतिक समीकरण?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी छोटे दलों और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रही है. राजा भैया की प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में राजनीतिक पकड़ को देखते हुए उनकी मुलाकात को अहम माना जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से इस मुलाकात के कई मायने हैं. एक ओर बीजेपी क्षेत्रीय स्तर पर अपना राजनीतिक आधार मजबूत करना चाहती है, वहीं राजा भैया की पार्टी के लिए भी आगामी चुनाव महत्वपूर्ण होंगे. राजा भैया हिंदुत्व के समर्थक हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं. अगर वह एनडीए में शामिल होते हैं तो यह बीजेपी और जनसत्ता दल दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि आगामी चुनाव में दोनों का गठबंधन होगा या नहीं यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

एक भी चुनाव नहीं हारे हैं राजा भैया

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राजा भैया के साथ हुई यह मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि प्रतापगढ़ और मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में उनका अच्छा-खासा प्रभाव है. 1993 से कुंडा से 6 बार विधायक चुने जा चुके राजा भैया कभी कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं. उनकी पार्टी के दो विधायक हैं. उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों से एक निश्चित दूरी बनाए रखी है, लेकिन कई मौकों पर भाजपा सरकार को अपना समर्थन भी दिया है.

राजनीतिक हलकों में इस कदम को 2027 के चुनावों से पहले ठाकुरों और अन्य सवर्ण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने, छोटे दलों और प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं के साथ संबंध बनाने की बीजेपी की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है.

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